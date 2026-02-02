moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Teil-Shutdown in den USA wohl bis mindestens Dienstag
Politik International

Teil-Shutdown in den USA wohl bis mindestens Dienstag

Teil-Shutdown in den USA wohl bis mindestens Dienstag
In der US-Verwaltung steht ein Teil der Regierungsgeschäfte erneut still.
Von moneycab

Washington – Der Teilstillstand von US-Regierungsgeschäften wegen fehlender Finanzierung zieht sich wohl noch bis mindestens Dienstag. Der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Mike Johnson, sagte in der Sendung «Meet the Press» des Senders NBC News, man beabsichtige, bis Dienstag die Haushaltsfinanzierung sicherzustellen.

Am Samstag begann der sogenannte Shutdown. Das bedeutet, dass viele Behörden kein Geld mehr bekommen, weil die Anschlussfinanzierung fehlt. Anders als beim längsten Shutdown der US-Geschichte, der im November nach 43 Tagen endete, sind dieses Mal weniger Ministerien betroffen. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt: