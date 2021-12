Time Magazine: Elon Musk ist die Person des Jahres 2021

New York – Der schillernde Elektroauto- und Raumfahrtpionier Elon Musk ist vom US-Magazin «Time» zur Persönlichkeit des Jahres 2021 gewählt worden. «Wenige Menschen haben mehr Einfluss auf das Leben auf der Erde und potenziell ausserhalb der Erde als Elon Musk», erklärte Chefredakteur Edward Felsenthal am Montag.

Der 50-jährige Musk, der neben Tesla auch das private Raumfahrtunternehmen SpaceX führt, gilt mit einem geschätzten Vermögen von mehr als 250 Milliarden Dollar als reichster Mensch der Welt. Musk sei «vielleicht das beste Beispiel für einen massiven Wandel in unserer Gesellschaft», so Felsenthal weiter. Er engagiere sich für das Klima ebenso wie für mehr soziale Gerechtigkeit. Musk wolle mit seinem Engagement den Planeten retten. Er sei eine Mischung aus Clown, Genie, Visionär, Showman und Unternehmer.

Investition in Zukunftstechnologien

Das Leben der Gegenwart werde mehr denn je von den Produkten weniger Grossunternehmer wie Facebooks Mark Zuckerberg, Amazons Jeff Bezos oder eben Musk geformt, so Felsenthal weiter. Dies stelle der gebürtige Südafrikaner mit seinem E-Auto-Unternehmen Tesla unter Beweis, mit dem er eine ganze Industrie in Aufruhr versetzt habe. Zudem trage er mit SpaceX immer grössere Verantwortung in der internationalen Raumfahrt und investiere in Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz, Neurotechnologie oder Kryptowährungen.

Im «Time»-Artikel heisst es, der reichste Mann der Welt «schiesst Satelliten in die Umlaufbahn und macht sich die Sonne zunutze; er fährt ein von ihm geschaffenes Auto, das kein Benzin verbraucht und kaum einen Fahrer braucht. Mit einer Bewegung seines Fingers steigt der Aktienmarkt in die Höhe oder fällt in Ohnmacht».

Das «Time»-Magazin kürt seit 1927 die «Persönlichkeit des Jahres». Der Titel geht an Menschen, die die Nachrichten im Laufe des Jahres am stärksten beeinflussten. 2021 kürte die Redaktion neben Musk auch die Entwickler von Covid-19-Impfstoffen als Helden des Jahres, die Turnerin Simone Biles als Athletin des Jahres sowie Sängerin Olivia Rodrigo als Entertainerin des Jahres. (mc/pg)