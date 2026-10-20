Trump bereit zu Dreier-Treffen mit Putin und Xi

Washington – US-Präsident Donald Trump hat sich offen gezeigt für ein Dreier-Treffen mit den Staatschefs von Russland und China, Wladimir Putin und Xi Jinping. «Wir würden das machen, um über Atomwaffen und nukleare Abrüstung zu sprechen», sagte Trump auf Nachfrage von Journalisten am Montag (Ortszeit). Ein Treffen der drei grössten Atommächte zur nuklearen Abrüstung sei «eine sehr gute Sache für die Welt», die er jederzeit angehen würde. Er würde bei einer solchen Gelegenheit auch weitere Themen «wie die Ukraine» ansprechen, sagte Trump weiter.

US-Medienberichten zufolge könnte sich ein Treffen mit Putin und Xi im November am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im chinesischen Shenzhen ergeben. Nach Informationen der «Washington Post» soll Putin die Idee aufgebracht haben. China bestätigte die Pläne für ein solches Treffen nicht. Angesprochen auf Trumps Aussage dazu, sagte Aussenamtssprecherin Mao Ning in Peking, sie habe derzeit keine Informationen dazu, die sie teilen könnte.

Gespräche zum Ukraine-Krieg ohne Ukraine?

Derweil verschärft Trump seinen Ton gegenüber der Ukraine. Dem Land, das sich seit Februar 2022 gegen eine Invasion Russlands wehrt, wirft er unter anderem mangelnde Dankbarkeit und fehlende Gegenleistungen für die Unterstützung der USA vor. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sieht Trump damit auf kremlfreundlichem Kurs und wirft ihm seinerseits vor, die Unterstützung für das Land allmählich zurückzufahren.

Ein trilaterales Treffen Russlands, Chinas und der USA würde Moskau nur ermutigen, seinen Krieg fortzusetzen, warnte der ukrainische Aussenminister Andrij Sybiha. Putin verdiene den Platz am Verhandlungstisch nicht, schrieb er am Montag auf der Plattform X. «Das Einzige, was ihm diesen Platz verschaffen könnte, wäre ein ernsthafter Schritt in Richtung Frieden – etwa die Annahme eines Vorschlags für einen Waffenstillstand noch vor einem solchen Treffen.» (awp/mc/ps)