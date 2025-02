Trump postet groteskes KI-Video zur Zukunft des Gazastreifens

US-Präsident Trump hat angekündigt, den weitgehend zerstörten Gazastreifen in die «Riviera des Nahen Ostens» verwandeln zu wollen. Nun postete er ein Video, das diese äuserst umstrittene Vision nochmals überzeichnet.

Kriegsruinen weichen modernen Wolkenkratzern, Touristen flanieren durch die Strassen, die Szenen sind in knalligen Bonbon-Farben gehalten: US-Präsident Donald Trump verleiht durch das Posting eines durch künstliche Intelligenz (KI) generierten Kurzvideos seinen völlig wirren Vorstellungen zur Zukunft des Gazastreifens Nachdruck.

Der Clip kann als Fortführung der bizarren Pläne des US-Präsidenten verstanden werden, den weitgehend zerstörten Gazastreifen in eine »Riviera des Nahen Ostens« zu verwandeln. Dazu strebt Trump eine Übernahme des Küstenstreifens durch die USA und eine Umsiedlung der mehr als zwei Millionen Palästinenser, die in dem Gebiet leben, an.

Lesen Sie den ganzen Artikel bei DER SPIEGEL