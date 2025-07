Happy Birthday to Moo

Im thailändischen Khao Kheow Zoo ist in diesen Tagen die Hölle los. Der Grund: Mini-Hippo Moo Deng feiert Geburtstag. Von der 2600-Euro-Torte bekam der Internetstar allerdings nicht allzu viel ab.

Für ein Social-Media-Phänomen beweist Moo Deng erstaunliche Ausdauer. Auch ein Jahr nach Geburt des Mini-Flusspferds hat sich der Hype um das knuddelige Tier

noch nicht so recht gelegt. Im Gegenteil, zumindest wenn man auf den Khao Kheow Open Zoo in der thailändischen Provinz Chonburi blickt. Dort ist Moo Deng zu Hause – und die Geburtstagssause lockt Scharen von Fans.

Gefeiert wird in dem Zoo, der zwischen der Hauptstadt Bangkok und dem Badeort Pattaya liegt, vier Tage lang – unter anderem mit einer Parade. Zum Auftakt versammelten sich am Donnerstag Hunderte Fans vor dem Gehege des Hippos. Am Donnerstagnachmittag meldete der Tierpark bereits mehr als 12.000 Besucher.

