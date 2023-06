US-Aussenminister Blinken reist Ende der Woche nach China

Washington – Nach schweren diplomatischen Verstimmungen zwischen Washington und Peking reist US-Aussenminister Antony Blinken Ende der Woche nach China. Das Aussenministerium in Washington kündigte am Mittwoch offiziell an, Blinken werde am Freitag nach Peking aufbrechen.

In den vergangenen Tagen hatte es bereits unbestätigte Medienberichte über einen anstehenden Trip gegebeben, die das Ministerium aber zunächst nicht kommentiert hatte. Blinken holt damit eine länger geplante Reise nach, die er Anfang Februar wegen Spionagevorwürfen gegen China in letzter Minute abgesagt hatte.

Kommunikationskanäle aufrechterhalten

Das Aussenministerium teilte mit, während seines Aufenthalts in Peking werde Blinken mit hochrangigen Vertretern der chinesischen Regierung zusammenkommen. Es gehe unter anderem darum, offene Kommunikationskanäle zwischen beiden Ländern aufrechtzuerhalten, um die Beziehungen verantwortungsvoll zu gestalten.

Blinken werde ausserdem bilaterale Anliegen, globale und regionale Angelegenheiten sowie mögliche Felder der Zusammenarbeit ansprechen. Kurz zuvor hatte Blinken mit seinem chinesischen Amtskollegen Qin Gang telefoniert.

Angespannte Beziehungen

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind wegen einer ganzen Liste von Streitpunkten generell stark angespannt. Die Regierung von Präsident Joe Biden sieht China als grösste geopolitische Herausforderung und fährt einen harten Kurs gegenüber Peking. Anfang Februar hatte ein Streit über mutmassliche Spähaktionen Chinas das Verhältnis weiter belastet. (awp/mc/pg)