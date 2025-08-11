US-Finanzminister erwartet Abschluss der Handelsgespräche Ende Oktober

Zürich – Die USA wollen Handelsgespräche mit betroffenen Ländern laut Medienberichten grösstenteils bis Ende Oktober abschliessen. Das sagte US-Finanzminister Scott Bessent der japanischen Zeitung «Nikkei», wie «Blick» zunächst online schrieb.

Die Schweiz erwähnte Bessent im Artikel von «Nikkei» nicht explizit. In den Handelsgesprächen werde die Schweiz als zentraler Partner einbezogen, schrieb «Blick» und verwies auf Aussagen von Bessent.

Zu «Nikkei» sagte Bessent weiter, dass die US-Importzölle «wahrscheinlich» sinken, sollten sich die Handelsdefizite verbessern. «Mit der Zeit sollten die Zölle ein schmelzender Eiswürfel sein», zitierte das Blatt den US-Finanzminister. (awp/mc/pg)