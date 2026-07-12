US-Senator Lindsey Graham ist tot

Washington – Der langjährige republikanische Senator Lindsey Graham ist tot. Er sei am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben, war auf seinen Profilen auf X und Facebook in einer Mitteilung seines Büros zu lesen. Er verstarb nur zwei Tage nach seinem 71. Geburtstag.

Graham vertrat seit 2003 den US-Bundesstaat South Carolina. Er galt als erfahrener Aussenpolitiker und enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump. Zuletzt sprach er sich etwa für einen Machtwechsel im Iran aus.

Statement from the Office of U.S. Senator Lindsey Graham (R-South Carolina). pic.twitter.com/CQ5yVvqTH1 — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) July 12, 2026

Die Familie bitte um die Wahrung der Privatsphäre während dieser schwierigen Zeit, hiess es in der Mitteilung von Grahams Büro.

Graham war nach US-Medienberichten gerade von einer Reise aus der Ukraine zurückgekehrt. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte dem Republikaner am Freitag auf X für seinen zehnten Besuch in dem von Russland angegriffenen Land gedankt und Aufnahmen von dem Treffen verbreitet.

Heute war bei NBC News eigentlich ein Interview mit ihm geplant, wie der Sender berichtete. (awp/mc/pg)