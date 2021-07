US-Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

Washington – Die US-Wirtschaft ist im Frühjahr merklich schwächer gewachsen als erwartet. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal annualisiert um 6,5 Prozent zum Vorquartal, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington in einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem Wachstum von 8,4 Prozent gerechnet.

Das Wachstum hat sich im Vergleich zum ersten Quartal kaum beschleunigt. Damals war die Wirtschaft um revidiert 6,3 Prozent gewachsen. Bisher war man von 6,4 Prozent ausgegangen.

Da amerikanische Wachstumszahlen auf das Jahr hochgerechnet sind, sind sie nicht direkt mit europäischen Daten vergleichbar. In Europa wird keine Annualisierung vorgenommen. (awp/mc/ps)