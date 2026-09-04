USA: Beschäftigung steigt deutlich stärker als erwartet

Washington – Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im August deutlich stärker als erwartet gestiegen. Ausserhalb der Landwirtschaft stieg sie um 162.000, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 55.000 Stellen nach oben revidiert.

Die Arbeitslosigkeit hat sich im August nicht verändert. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 4,1 Prozent. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet. (awp/mc/pg)

Löhne legen wie erwartet zu

Die Löhne sind im August wie erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,3 Prozent zu. Volkswirte hatten im Schnitt damit gerechnet. Im Vormonat hatte das Lohnplus bei revidierten 0,2 Prozent gelegen. Zunächst war ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

Im Jahresvergleich stiegen die Löhne im August um 3,1 Prozent. Auch dies war so erwartet worden. (awp/mc/pg)