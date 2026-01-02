USA fordern von China Zurückhaltung im Konflikt mit Taiwan

Washington – Angesichts wachsender Spannungen zwischen China und Taiwan hat das US-Aussenministerium Peking zur Zurückhaltung aufgefordert. China solle den militärischen Druck auf den kleinen Inselstaat einstellen und stattdessen einen «konstruktiven Dialog» aufnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher laut Mitteilung. «Die Vereinigten Staaten unterstützen Frieden und Stabilität in der Taiwanstrasse und lehnen einseitige Änderungen des Status quo ab, einschliesslich solcher, die mit Gewalt oder Zwang herbeigeführt werden.»

Die Taiwanstrasse ist die Meerenge zwischen der Volksrepublik und dem Inselstaat. Das chinesische Militär hatte zuletzt erneut grosse Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf ein jüngstes, milliardenschweres US-Waffenpaket für Taipeh.

Nach einer US-Pressemitteilung umfasst das Paket unter anderem Raketen- und Artilleriesysteme, Panzerabwehrwaffen, Drohnen sowie weitere militärische Ausrüstung und Unterstützungsleistungen. Der US-Kongress sei vorschriftsgemäss informiert worden. Die Rüstungslieferungen dienten den nationalen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen der USA und unterstützten Taiwans Bemühungen, seine Streitkräfte zu modernisieren und eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, hiess es.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets, obwohl die Insel eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen. (awp/mc/ps)