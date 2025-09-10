Vier Ringe treffen auf drei Streifen: Adidas wird offizieller Partner des künftigen Formel-1-Teams von Audi

Ingolstadt/Hinwil/Herzogenaurach – Das künftige Audi F1 Team und Adidas geben eine mehrjährige Partnerschaft bekannt, durch die der deutsche Sportartikel-Hersteller offizieller Bekleidungsausrüster des Teams wird.

Im Rahmen der Partnerschaft arbeiten Adidas und das zukünftige Audi F1 Team eng zusammen, um eine umfassende Kollektion leistungsstarker Ausrüstung zu entwickeln – massgeschneidert auf die spezifischen Anforderungen – für Fahrer, Mechaniker, Ingenieure und weitere Teammitglieder an der Strecke. Das gemeinsame Ziel sind funktionale Produkte, die das Team in seiner täglichen Arbeit bestmöglich unterstützen und Höchstleistung fördern. «In einer Sportart, die von kontinuierlichem Fortschritt lebt, setzt die Kollektion zudem neue Impulse für die Motorsportkultur – geprägt von modernster adidas-Technologie und einem frischen, innovativen Ansatz für das Fahrerlager und darüber hinaus», so Audi in einer Mitteilung

Damit ist Adidas nun Partner beider deutschen Werksteams, denn auch Mercedes setzt seit 2025 auf die Marke aus Herzogenaurach. (pd/mc/pg)