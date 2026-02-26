Oracle Red Bull Racing und Oracle verlängern Titelpartnerschaft

Austin, Texas / Milton Keynes, UK – Oracle Red Bull Racing und Oracle pflegen die umfassendste Technologiekooperation in der Formel 1 und beschleunigen dadurch Innovation. Zwei Highlights dieser Saison: der auf Oracle Cloud Infrastructure entwickelte Antrieb von Red Bull Ford Powertrains sowie ein KI-gestützter Strategie-Agent, der erstmals an der Strecke zum Einsatz kommt.

Oracle und Oracle Red Bull Racing haben heute die mehrjährige Verlängerung und Erweiterung ihrer Titelpartnerschaft bekanntgegeben. Aktuell hat das Team die bedeutendste Regeländerung der modernen Formel-1-Geschichte vor sich. Die Zusammenarbeit ist die engste Technologiepartnerschaft in der Formel 1. Oracle-Technologie unterstützt den Erfolg des Teams und verschafft ihm auch unter Druck einen Vorteil.

Die erweiterte Partnerschaft baut auf diesem Fundament auf. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) und Oracle AI bilden die Grundlage für das Debüt einer neuen Generation des Hybridantriebs von Red Bull Ford Powertrains im Jahr 2026, für fortschrittliche Rennsimulationen und einen KI-gestützten Strategie-Agenten. Ergänzend dazu wird Oracle Red Bull Racing die Oracle Fusion Cloud Applications in den Bereichen Finanzen, HR und Marketing einsetzen, um Produktivität sowie Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und das Erlebnis für Mitarbeiter und Fans zu verbessern.

Laurent Mekies, CEO und Teamchef von Oracle Red Bull Racing: „Seit Oracle 2022 Titelpartner des Teams wurde, haben wir drei Fahrer- sowie zwei Konstrukteurs-Weltmeisterschaften gewonnen und zahlreiche Rekorde erzielt. Die Partnerschaft mit Oracle war daher ein grosser Erfolg. Gemeinsam gehen wir in die neue Ära der Formel 1. Oracles Expertise ermöglicht es uns, viele Parameter präziser und schneller als die Konkurrenz zu analysieren und zu optimieren. Mit Oracle Cloud und Oracle AI können wir schnell reagieren, fundierte Entscheidungen treffen und kontinuierlich das Leistungsniveau erbringen, um Meisterschaften zu gewinnen. Wir freuen uns auf weiteren Erfolg in dieser mehrjährigen Partnerschaft.“

Clay Magouyrk, CEO von Oracle: „Oracle Red Bull Racing nutzt Oracle Cloud und Oracle AI, um Spitzenleistungen zu erzielen und die komplexesten, zeitkritischsten Herausforderungen des Sports zu meistern. Dieselben Technologien, die an der Strecke Strategien modellieren, den Hybridantrieb optimieren und KI-Innovationen in Echtzeit nutzbar machen, treiben auch die Transformation von Unternehmen aller Branchen voran. Auf der Rennstrecke wie im Unternehmensumfeld liefern Oracle Cloud und Oracle AI die Geschwindigkeit und Intelligenz, die es zum Gewinnen braucht.“

Die neuen Regularien für 2026 verändern grundlegend, wie Teams Leistung, Energiemanagement und Performance gestalten. Oracle Red Bull Racing setzt dabei weiterhin auf OCI, Oracle Fusion Cloud Applications und Oracle AI und stärkt seinen Wettbewerbsvorteil durch vier zentrale Initiativen:

KI-gestützter Strategie-Agent

Oracle und Oracle Red Bull Racing werden gemeinsam einen neuen KI-gestützten Strategie-Agenten einführen. Das markiert einen bedeutenden Schritt darin, wie Renningenieure Informationen verarbeiten und Entscheidungen treffen.

Der Agent basiert auf Oracles umfassendem KI-Stack und ist darauf ausgelegt, eng mit den Ingenieuren zusammenzuarbeiten. Er übernimmt die Datenerfassung automatisch, wertet historische und aktuelle Renndaten aus und liefert Erkenntnisse, die Ingenieuren helfen, schneller auf veränderte Bedingungen zu reagieren.

Hybridantrieb der nächsten Generation

Das Debüt des neuen Hybridantriebs von Red Bull Ford Powertrains markiert einen Meilenstein. Der Antrieb wurde mit OCI entwickelt und dort umfassend getestet. Als Neueinsteiger einen Antrieb in vier Jahren von Grund auf zu entwickeln und damit gegen Hersteller mit jahrzehntelanger Erfahrung anzutreten, ist eine beachtliche technische Leistung.

Das Team nutzte Hochleistungsrechner, „Bare Metal Infrastructure“ und die Large-Scale-Simulationskapazitäten von OCI, um den Antrieb in Rekordzeit zu konzipieren, zu validieren und zu verfeinern.

Oracle hat das Programm von Anfang an begleitet und wird Updates sowie Integrationsarbeiten auf OCI auch durch die laufende Saison fortführen.

Fortschrittliche Rennsimulationen

Die neuen Regularien für 2026 erfordern deutlich ausgefeiltere Modellierungsansätze. OCI ermöglicht es dem Team, tiefgreifendere und präzisere Simulationen durchzuführen, die auf das neue strategische Umfeld zugeschnitten sind. Die Modelle der nächsten Generation sind weit umfangreicher und vielfältiger als in früheren Saisons. Sie berücksichtigen Energieverbrauch, aktive Aerokonfigurationen, Einsatzfenster, Reifenverhalten und tausende mögliche Rennszenarien.

Die erweiterten Simulationskapazitäten geben Fahrern und Strategen eine klarere, datenbasierte Grundlage für ihre Entscheidungen an einem Rennwochenende.

Je stärker die Formel 1 auf Modellierung und Simulation setzt, desto mehr profitiert Oracle Red Bull Racing von der Skalierbarkeit und Geschwindigkeit von OCI, um schneller als die Konkurrenz zu testen, zu lernen und sich anzupassen.

Operative Exzellenz

Mit Oracle Fusion Cloud Applications kann Oracle Red Bull Racing die neuesten KI-Funktionen der Suite nutzen. So lassen sich die Effizienz steigern, Entscheidungsprozesse verbessern und Wettbewerbsvorteile sichern.

Das Team nutzt Oracle Fusion Cloud Applications in Finanzen, HR und Marketing: für bessere Planung, vereinfachte Lohnabrechnung, ein verbessertes Mitarbeitererlebnis und stärkere Fan-Bindung. Das gelingt durch personalisierte Inhalte, exklusive Vorteile und ein neues Treueprogramm.

Die Formel-1-Saison 2026 beginnt am 5. März 2026 in Melbourne.

