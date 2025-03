Von der Leyen will 800-Milliarden-Euro-Plan für Aufrüstung

WEF 2025: Erstes bilaterales Treffen Schweiz-EU nach Verhandlungsabschluss

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Dienstagmorgen erstmals nach dem Abschluss der Verhandlungen für die Bilateralen lll EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am WEF in Davos GR getroffen.