VP Bank – Spotanalyse: ifo-Geschäftsklimaindex – Raus aus der Seitwärtsbewegung

Vaduz – „Der ifo-Geschäftsklimaindex verbessert sich im März deutlich. Das Konjunkturbarometer steigt von 92.7 auf 96.6.

Die Messlatte hing heute hoch. Nach dem fulminanten Anstieg des Einkaufsmanagerindex war insgeheim von einer positiven Überraschung beim wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer auszugehen. Und: Der ifo-Geschäftsklimaindex konnte die Flüsterschätzungen vollständig erfüllen.

Der ifo-Geschäftsklimaindex befreite sich mit dem heutigen Anstieg aus seiner seit August anhaltenden Seitwärtsbewegung. Damit sind nun die Signale klar: Im zweiten Quartal geht es konjunkturell voran. Die Unternehmen blicken wesentlich optimistischer in die Zukunft. Der Index für die weiteren Geschäftsaussichten steigt von 95 auf 100.4. Das ist ein dreijähriger Höchststand. Die Unternehmen versehen die nun hoffentlich an Fahrt gewinnende Impfkampagne mit Vorschusslorbeeren. Es wird davon ausgegangenen, dass nicht nur die heimische Wirtschaft, sondern auch die Weltkonjunktur an Fahrt aufnimmt. Gerade die deutsche exportstarke Industrie setzt auf einen florierenden Welthandel. Der Dienstleistungssektor setzte hingegen auf volle Läden und klingelnde Kassen.

Das Wachstum im laufenden Quartal wird trotz eines gutlaufenden verarbeitenden Gewerbes mit einem Minuszeichen versehen sein. Die Löcher, welche der Dienstleistungssektor aufgrund der Eindämmungsmassnahmen in die Kassen reisst, können von der Industrie nicht mehr gestopft werden. Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung sind die Unternehmen nun aber guter Dinge. Jetzt kommt es darauf an, dass Politik und Behörden die Erwartungen nicht aufs Neue enttäuschen. Die EU, aber auch die deutsche Bundesregierung, müssen nun beweisen, dass sie in der Lage sind, pragmatisch mit Krisensituationen umzugehen. Bund und Länder stehen ihren Bürgern und der Wirtschaft in der Schuld. Das Motto muss nun lauten: impfen, impfen und nochmals impfen.“ (VP Bank/mc)