Walmart wird nach überraschend gutem Quartal erneut optimistischer

US-Eröffnung: Rally-Pause nach hohen Verlusten bei Cisco und Walmart

New York – Nach enttäuschenden Quartalsbilanzen von Walmart und Cisco Systems hat die jüngste Kurs-Rally an der Wall Street am Donnerstag eine Auszeit genommen. Im frühen Handel in New York gab der Dow Jones Industrial um 0,04 Prozent auf 34’977 Punkte moderat nach. Vom jüngsten Tief des Börsenbarometers von vor drei Wochen hatte sich der […]