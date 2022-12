Was, wenn sich Aliens melden?

Wie reagiert die Menschheit, falls intelligentes Leben aus dem All Kontakt sucht? Wie kopflose Hühner, fürchten Wissenschaftler – und wollen gegensteuern.

«Wenn uns jemals Aliens besuchen, dürfte das Ergebnis in etwa so sein, wie bei der Ankunft von Christoph Kolumbus in Amerika», sagte einst der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking. «Und das ist für die amerikanischen Ureinwohner nicht gut ausgegangen.»

Einige Wissenschaftler fürchten die mögliche Übermacht ausserirdischen Lebens so sehr, dass es aus ihrer Sicht besser wäre, lieber gar keinen Kontakt zu suchen.

Doch die Mahner sind offenbar in der Unterzahl. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind überzeugt: Wir sind nicht allein im Weltall. Weltweit laufen Projekte, die nach ausserirdischem Leben fahnden.

