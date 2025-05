Hochkarätige Vorträge für Space-Fans an der Fantasy Basel

Basel – Basel – Über die Auffahrtstage (29.-31.5) treffen sich nicht nur Nerds, Geeks, Gamerinnen und Cosplayer an der Fantasy Basel – The Swiss Comic Con. Gemeinsam mit den wichtigsten Akteuren der Schweizer Forschungslandschaft bietet das Swiss Space Museum dieses Jahr am Festival in der Halle 1.2 einen einzigartigen Einblick in spannende Projekte und Missionen.

Erfahrene Expertinnen und Experten, Visionäre, Forschende und Nerds treffen sich zudem auf der Space Stage, halten Vorträge und zeigen, woran derzeit und in Zukunft gearbeitet wird. Auch der Schweizer Astronaut Claude Nicollier, der zwischen 1992 und 1999 an vier Space-Shuttle-Missionen beteiligt war, wird anwesend sein.

Unter vielen anderen Ausstellungs-Objekten ist ein Grossmodell des James Webb Space Telescope im Massstab 1:4 ist zu bestaunen, dazu auch seine neuesten Bilder aus dem Weltraum. Das Universum fasziniert und inspiriert mit seinen unendlichen Geheimnissen nicht nur Sci-Fi Fans, sondern auch Wissenschaftler. Denn es gibt noch unzählige unerforschte Bereiche innerhalb und ausserhalb unseres Sonnensystems, die darauf warten, entdeckt zu werden. Mit neuen Teleskopen auf der Erde, innovativen Raumsonden, riesigen Radioteleskopen und unglaublichen Computersimulationen arbeiten Schweizer Forschende, Ingenieurinnen und Ingenieure an spannenden Missionen und Projekten. Sie entwickeln modernste Instrumente, stellen komplexe Fragen und entschlüsseln Schritt für Schritt die faszinierenden Ge-heimnisse unseres Kosmos. Oft wurden die Forscher von Sci-Fi Romanen, Filmen oder Comics zu neuen Ansichten und Lösungen inspiriert.

Riesige Star Wars-Objekte

Eingebettet ist die grosse Space Ausstellung an der FANTASY BASEL in eine Sci-Fi Landschaft mit riesigen Star Wars Objekten, die von der Fangruppe Project X1 mit 5 Sattelschleppern in Basel angeliefert werden. Gemeinsam mit Mitgliedern der 501st LEGION aus ganz Europa sorgt die SWISS GARRISON für eine unvergleichliche Atmosphäre. Über 100 Stormtrooper aber auch Mitglieder der Rebel Legion, die sich auf die «Helle Seite» des Star Wars Universums konzentriert, werden erwartet, ebenso diverse Schauspieler, Kunstschaffende und Stunt Doubles aus dem Franchise. (mc/pg)

