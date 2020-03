WC-Papier: Rechner zeigt, wieviel Sie WIRKLICH brauchen

Es scheint ja das begehrteste Gut dieser Tage: Das WC-Papier, Toilettenpapier, Klopapier oder wie auch immer man es benennen will. Warum dies so ist, da gehen die Meinungen auseinander. Auf jeden Fall scheinen die Aufrufe der Detailhändler, dass es von allem genug hat – auch vom Toilettenpapier – nur wenig zu nützen.

Vielleicht hilft es ja, wenn man hochrechnet, wie lange das gehamsterte Klopapier-Lager überdauern wird. Und ist dann froh, dass WC-Papier im Gegensatz zu all den Büchsenravioli, die mit grösster Wahrscheinlichkeit in ein paar Jahren als gigantischer „food waste“ im Abfall landen, fast endlos haltbar ist.

Wer es genau wissen will, kann seine „Nutzerdaten“ auf howmuchtoiletpaper.com hochrechnen lassen. Ganz einfach die Schieberegler „Rolls You Have“ und „Toilet Visits Per Day“ bedienen und dann unter „Advanced Options“ in die Details gehen.

Die Resultate werden in Tagen angezeigt und mit grösster Wahrscheinlichkeit ausweisen, dass man auch für das Auftreten eines allfälligen Norovirus im Winter 2023 noch gut gerüstet ist. (mc/pg)