Wer hat Angst vor Taylor Swift?

Donald Trump hätte gerne Taylor Swifts Unterstützung gehabt – die will aber Kamala Harris wählen. Der Präsidentschaftskandidat reagiert mit einer Hassbotschaft in Grossbuchstaben.

Am Ende konnte ­Donald Trump seinen verletzten Stolz doch nicht verbergen. «Ich hasse Taylor Swift!», schrieb er am Sonntag auf seiner Plattform Truth Social – in Grossbuch­staben. Die Sängerin, der zahlreiche Beobachter einen Einfluss auf den dies­jährigen US-Präsidentschaftswahlkampf zutrauen, hatte vergangene Woche erklärt, sie werde Trumps Gegnerin Kamala Harris wählen.

Trump hatte sich zunächst noch gefasst gezeigt. Am Tag darauf erklärte er bei CNN in gelassenem Ton, er sei kein Fan der Sängerin. Gleichwohl sagte er, dass sie für ihre anhaltende Unter­stützung der Demokraten «womöglich einen Preis am Markt zahlen» werde. ­Warum die Wut ausgerechnet fünf Tage nach Swifts Posts doch noch aus ihm heraus­platzte, ist nicht bekannt.

