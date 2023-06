Whistleblower Systeme: Wie Unternehmen davon profitieren können

Hamburg – Whistleblowing hat in den letzten zehn Jahren grosse Aufmerksamkeit erregt und zahlreiche Organisationen dazu veranlasst, genau definierte Richtlinien und Systeme einzuführen. Welche Vorteile bringt Whistleblowing mit sich und warum hat es an Bedeutung gewonnen?

Welche Strategien können Unternehmen anwenden, um ein effektives Whistleblower System einzurichten?

Was kann man sich unter Whistleblowing vorstellen?

Unter Whistleblowing versteht man das Aufdecken von unethischem Verhalten, unabhängig von dessen Ausmass, zum Wohle der Öffentlichkeit. Dabei kann es sich um die Aufdeckung von Finanzbetrug, Bestechung, Steuerhinterziehung, Verstössen gegen Umweltgesetze, unrechtmässiger Überwachung, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken und kriminellen Aktivitäten handeln.

Die Enthüllungen eines Whistleblowers können die Behörden in die Lage versetzen, Ermittlungen einzuleiten und Verbrechen aufzudecken, die andernfalls unbemerkt bleiben würden. Dennoch können Whistleblowerinnen mit erheblichen Konsequenzen rechnen, die je nach Schwere der Straftat auch strafrechtliche Folgen haben können. Die negative Konnotation von Whistleblowing ist darauf zurückzuführen, dass Menschen, die Missstände ansprechen, als illoyal dargestellt werden, was zu verschiedenen Formen der Misshandlung und Vergeltung führt.

In jüngster Zeit hat sich in Europa ein Wandel vollzogen, der Whistleblowing als einen entscheidenden Schritt im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten ansieht, die oft unentdeckt bleiben. Regierungen und Organisationen haben die wichtige Rolle von Whistleblowern erkannt. Daher wird Whistleblowing positiv wahrgenommen und als wichtiger Bestandteil bei der Aufdeckung heimlicher krimineller Aktivitäten anerkannt.

Unternehmen profitieren von mehreren Vorteilen

Es ist wichtig, die Menschen zu ermutigen, sich zu melden und unethisches Verhalten aufzudecken, denn so können Betrug, Korruption und anderes Fehlverhalten wirksam bekämpft werden. Allein das Vorhandensein eines Systems zur Meldung von Fehlverhalten kann als starke Abschreckung für diejenigen dienen, die illegale Aktivitäten in Erwägung ziehen, was zu einer erheblichen Verringerung des Betrugsrisikos führt.

Wenn Einzelpersonen Probleme über interne Kanäle melden, kann die zuständige Abteilung die Angelegenheit diskret und ordnungsgemäß bearbeiten. Außerdem kann ein anonymes Whistleblowing-System einen sicheren Raum für Beschäftigte bieten, die aus Angst oder Unsicherheit zögern, ihrem Arbeitgeber Informationen mitzuteilen.

Das Fehlen eines internen Hinweisgebersystems kann dazu führen, dass der Informant die Informationen an Aussenstehende weitergibt oder sie sogar öffentlich macht, was dem Ruf des Unternehmens schwer schaden kann. Einer der wichtigsten Vorteile eines Whistleblowing-Systems ist das frühzeitige Erkennen von Problemen. Wenn die Information über ein Fehlverhalten sofort über den richtigen Kanal weitergeleitet wird, kann das Unternehmen die Angelegenheit im Keim ersticken, bevor sie eskaliert, und so potenziell schweren Schaden verhindern. Der frühzeitige Umgang mit Risiken ermöglicht es dem Unternehmen außerdem, sich auf wichtige Dinge zu konzentrieren.

Wenn illegale Aktivitäten aufgedeckt werden, können Unternehmen schnell Massnahmen ergreifen, um künftige Vorfälle zu verhindern und Verluste zu begrenzen, die alle betreffen – Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten gleichermassen. Ohne Whistleblower können illegale oder unethische Aktivitäten leicht unbemerkt bleiben.

Doch die Informationen, die Whistleblower liefern, können unabhängig von der Schwere der Angelegenheit Probleme in einem Unternehmen aufdecken, die behoben werden müssen. Mit diesem Wissen kann sich ein Unternehmen verbessern und weiterentwickeln. Daher ist die Einführung eines angemessenen Hinweisgebersystems von entscheidender Bedeutung, um Verstösse wirksam und positiv zu bekämpfen.

Ein Unternehmen mit einem Hinweisgebersystem fordert seine Beschäftigten nicht nur auf und leitet sie an, Probleme zu melden, sondern baut auch Vertrauen zwischen ihnen auf. Eine transparente und wahrheitsgemässe Kultur, die Vertrauen fördert, führt in der Regel zu besseren Arbeitsbeziehungen und höherem Engagement, was wiederum zu einer höheren Produktivität führt. Ausserdem ist es wahrscheinlicher, dass loyale Beschäftigte intern Meldung erstatten, als Informationen ausserhalb des Unternehmens preiszugeben, was uns zu den bereits erwähnten Vorteilen von Whistleblowing zurückbringt.

So können Unternehmen eine effektive Whistleblowing-Kultur umsetzen

Die folgenden Schritte können Unternehmen dabei helfen, ein funktionierendes Whistleblower-System einzurichten und dessen Vorteile zu nutzen:

Beginnen Sie damit, ein einfaches und sicheres Verfahren für die Offenlegung von Fehlverhalten zu entwickeln. Erstellen Sie eine verständliche Whistleblowing-Politik und klären Sie die Mitarbeiter darüber auf, indem Sie Schulungen und leicht zugängliche Materialien verteilen. Fördern Sie eine offene Kommunikation und sorgen Sie dafür, dass die Mitarbeiter wissen, dass sie ihre Bedenken in einem sicheren Umfeld äußern können. Sobald eine Meldung eingegangen ist, unterstützen Sie die betroffene Person und halten sie über den Fortgang des Falles auf dem Laufenden. Führen Sie regelmässig Aufklärungsinitiativen durch, in denen Sie die Vorteile von Whistleblowing hervorheben und betonen, wie eine Meldung zur Sicherheit beitragen kann.

Studien zeigen, dass Unternehmen, die einen anonymen Kanal für die Meldung von Fehlverhalten zur Verfügung stellen, geringere finanzielle Verluste erleiden. Mitarbeiter fühlen sich sicherer, wenn sie ein ausgewiesenes Whistleblower-System nutzen, als wenn sie sich per E-Mail oder Telefon melden, was zu einer höheren Meldequote führt. Ein Whistleblower, der keine persönlichen Konsequenzen spürt, ist eher bereit, das Fehlverhalten eines anderen zu melden.Es reicht jedoch nicht aus, nur ein Hinweisgebersystem zu haben; es muss auch benutzerfreundlich und im Unternehmen gut bekannt sein. Stellen Sie sicher, dass die Richtlinien und das System leicht zugänglich sind und werben Sie konsequent für sie. (Intelli Revolution/mc/hfu)