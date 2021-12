Biontech: Booster-Impfung dürfte gut vor Omikron schützen

Mainz – Pfizer und Biontech legen erste Resultate zur Wirksamkeit ihres mRNA-Impfstoffs gegen die Omikron-Variante vor, die den Immunschutz offenbar teilweise umgehen kann. Demnach haben zweifach Geimpfte deutlich niedrigere Neutralisierungstiter gegen Omikron. Das bedeutet, sie sind gegen diese Variante deutlich schlechter geschützt. Die Daten zeigten allerdings auch, dass eine dritte Dosis die Menge der neutralisierenden Antikörper im Vergleich zu zwei Dosen um das 25-fache erhöhe, so die Unternehmen.

«Diese ersten Daten lassen darauf schliessen, dass eine Auffrischungsimpfung immer noch einen ausreichenden Schutz gegen eine durch die Omikron-Variante ausgelöste Erkrankung jeglicher Schwere bieten kann», sagte Biontech-Gründer Ugur Sahin laut der Mitteilung.

Biontech und Pfizer weisen auch auf die sogenannte T-Zell-Antwort nach der Impfung hin. Diese spezialisierten Zellen der Immunabwehr erkennen nach der Impfung ebenfalls das Spike-Protein des Virus. Laut den Unternehmen sind 80 Prozent der Oberflächenmerkmale, die diese T-Zellen erkennen, bei Omikron unverändert. Also «könnte eine zweifache Impfung vermutlich immer noch Schutz gegen eine schwere Covid-19-Erkrankung bieten», so Pfizer und Biontech.

Keine Zunahme des Schweregrads?

Ein Experte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Dienstag frühere Experteneinschätzungen bestätigt, wonach eine Ansteckung mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus weniger schwere Symptome hervorrufen könnte. «Das allgemeine Verhalten, das wir bisher beobachten, zeigt keine Zunahme des Schweregrads», sagte der Leiter der WHO-Notfallabteilung, Michael Ryan.

Zuvor hatte sich der US-Experten Anthony Fauci AFP gegenüber ähnlich geäussert. Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP sagte der oberste medizinische Berater von US-Präsident Biden: «Es ist nahezu sicher, dass Omikron nicht schlimmer ist als Delta.» Es gebe einige Hinweise darauf, dass Omikron sogar weniger schwerwiegend sein könnte. In Südafrika sei beobachtet worden, dass «das Verhältnis zwischen der Zahl der Infektionen und der Zahl der Krankenhausaufenthalte wohl geringer ist als bei Delta». Vollständig gesicherte Erkenntnisse hierzu seien aber erst in einigen Wochen zu erwarten, so Fauci. Auch Michael Ryan betonte, die Analyse der neuen Variante stehe noch «ganz am Anfang».

Die Omikron-Variante war Ende November von Wissenschaftlern in Südafrika entdeckt worden. Seither wurde sie in dutzenden Ländern nachgewiesen, darunter die Schweiz. Sie weist 50 Mutationen im Vergleich zu dem ursprünglichen Virus auf, davon 32 am sogenannten Spike-Protein, mit dem das Coronavirus an der Wirtszelle andockt. Es wurde daher befürchtet, dass diese Variante deutlich ansteckender ist als frühere Varianten. (mc/pg)