WTO korrigiert Wachstumsaussichten deutlich nach oben

Genf – Der Welthandel entwickelt sich in diesem Jahr deutlich besser als erwartet. Die Welthandelsorganisation (WTO) hat ihre Wachstumsprognose beim Warenhandel von 1,9 Prozent auf 3,9 Prozent angehoben. Zentraler Grund sei der starke Anstieg der Investitionen in künstliche Intelligenz (KI). Im ersten Halbjahr 2026 sei die Nachfrage nach Halbleitern, Rechenzentren und digitaler Infrastruktur für einen Grossteil des weltweiten Wachstums des Warenhandels verantwortlich gewesen, so die WTO.

Die Belastung des Welthandels durch den Nahostkonflikt mit der zeitweisen Sperrung der Strasse von Hormus sei zwar erheblich, werde aber durch den KI-Boom mehr als ausgeglichen, teilte die WTO in Genf mit. 2027 erwartet die WTO ein Plus von 4,1 Prozent beim Warenhandel. Im vergangenen Jahr betrug das Wachstum des Welthandels 4,6 Prozent.

WTO-Chefin: Welthandel erweist sich als resilient

«Die Zahlen belegen die Widerstandsfähigkeit des Handels in der Praxis», sagte WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala. Die Erhöhung der Prognose sei ein Zeichen dafür, dass sich die globalen Lieferketten an die Störungen auf den Energie- und Düngemittelmärkten angepasst hätten, hiess es.

Obwohl die Rohölexporte aus dem Nahen Osten in der ersten Jahreshälfte 2026 laut WTO um rund 24 Prozent und die Exporte von Flüssigerdgas (LNG) um 47 Prozent zurückgingen, wurde dank anderer Anbieter der Rückgang der weltweiten Exporte auf etwa sechs Prozent beim Rohöl und ein Prozent bei LNG begrenzt. (awp/mc/ps)