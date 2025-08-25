moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Zuversicht in deutscher Wirtschaft wächst: Ifo-Geschäftsklima steigt weiter
Ifo-Präsident Clemens Fuest. (Foto: Ifo / Flickr)
Von moneycab

München – Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich trotz höherer US-Zölle erneut verbessert. Wie das Forschungsinstitut Ifo am Montag mitteilte, stieg das Ifo-Geschäftsklima im August um 0,4 Punkte auf 89,0 Punkte.

Volkswirte waren von einem Anstieg des wichtigsten deutschen Konjunkturbarometers ausgegangen, hatten aber im Schnitt mit 88,8 Punkten gerechnet. Während die aktuelle Lage in den Unternehmen etwas schlechter eingeschätzt wurde, hat sich die Bewertung der künftigen Geschäfte überraschend verbessert.

Mit dem Anstieg im August legte das Ifo-Geschäftsklima den sechsten Monat in Folge zu und erreichte den höchsten Wert seit April 2024. Dennoch bleibt Ifo-Präsident Clemens Fuest zurückhaltend mit Blick auf die weitere konjunkturelle Entwicklung. «Die Erholung der deutschen Wirtschaft bleibt schwach», kommentierte er das Ergebnis der Umfrage unter etwa 9000 Firmen. (awp/mc/ps)

