Beatrice Karlen, Geschäftsführerin Züripets, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Frau Karlen, Züripets bietet weit mehr als klassische Hundebetreuung. Wie ist das Angebot von Hundesitting bis zu Home- und VIP-Services seit der Gründung 2022 gewachsen?

Beatrice Karlen: Als Züripets 2022 gegründet wurde, lag unser Fokus von Beginn an auf einem One-Stop-Shop für Haustierhalter. Neben einer professionellen Tages- und Ferienbetreuung wollten wir unseren Kundinnen und Kunden möglichst viele Dienstleistungen rund um ihr Tier aus einer Hand anbieten. Dazu gehören heute unter anderem Homeservices, Tiertransporte, Hundetraining, Physiotherapie, Groomer, tierärztliche Begleitung sowie individuelle Betreuungslösungen. Seit der Gründung im Jahr 2022 haben wir rund 100’000 Betreuungen von Hunden, Katzen und weiteren Heimtieren durchgeführt. Heute begleiten wir Kundinnen und Kunden aus der ganzen Schweiz sowie aus dem Ausland. Unser Wachstum war nie das Ergebnis eines starren Businessplans, sondern vor allem die Antwort auf die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden.

Kernstück Ihrer Tätigkeit ist sicher die individuelle, sichere und liebevolle Hundebetreuung. Welche Dienstleistungen werden am häufigsten nachgefragt?

Unsere Daycare- und Holidaycare-Angebote bilden das Herzstück von Züripets und werden mit Abstand am häufigsten genutzt. Viele Hunde besuchen uns regelmässig während der Arbeitszeit ihrer Halter oder verbringen ihre Ferien bei uns. Besonders geschätzt werden unsere strukturierte Betreuung, die grosszügigen Auslaufmöglichkeiten in einem über 16 Hektar grossen Naherholungsgebiet nahe dem Flughafen Zürich, die sozialen Kontakte mit passenden Artgenossen sowie die professionelle Begleitung durch unser erfahrenes Team. Unsere Betreuung erfolgt an 365 Tagen im Jahr und rund um die Uhr.

«Unsere Daycare- und Holidaycare-Angebote bilden das Herzstück von Züripets und werden mit Abstand am häufigsten genutzt.»

Beatrice Karlen, Geschäftsführerin Züripets

Jeder Hund hat seinen eigenen Charakter und seine eigenen Bedürfnisse. Wie stellen Sie sicher, dass die Betreuung tatsächlich individuell erfolgt?

Für uns gibt es keine Standardbetreuung. Jeder Hund wird zunächst in einem persönlichen Meet & Greet von zwei qualifizierten Mitarbeitenden beurteilt. Dabei lernen wir seinen Charakter, seine Bedürfnisse, seine Gewohnheiten und seine soziale Verträglichkeit kennen. Auf dieser Grundlage erstellen wir ein individuelles Betreuungskonzept. Manche Hunde benötigen viel Aktivität, andere mehr Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten. Unser Team beobachtet die Hunde täglich und passt die Betreuung laufend an. So stellen wir sicher, dass sich jeder Hund bei uns wohl und sicher fühlt.

Vertrauen ist in Ihrem Geschäft zentral. Wie bauen Sie eine Beziehung zu Hunden und ihren Haltern auf, insbesondere wenn ein Tier zum ersten Mal betreut wird?

Vertrauen entsteht nicht durch Werbung, sondern durch Erfahrungen. Deshalb beginnt bei uns jede Betreuung mit einem persönlichen Meet & Greet. Wir nehmen uns Zeit, die Erwartungen der Halter kennenzulernen und dem Hund die Möglichkeit zu geben, uns und unsere Umgebung in Ruhe zu entdecken. Ehrliche Kommunikation, Transparenz, Qualität, Kompetenz, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind für uns selbstverständlich. Viele unserer Kunden begleiten wir bereits seit Jahren, und genau dieses langfristige Vertrauen ist für uns die grösste Auszeichnung.

In Anbetracht des umfangreichen und teils sehr exklusiven Angebots von Züripets erlauben Sie mir die Frage: Wo hört Tierbetreuung auf und beginnt der Concierge-Service für Haustiere?

Diese Grenze ist tatsächlich fliessend. Unser Anspruch ist es jedoch nicht, Luxus um des Luxus willen anzubieten. Unsere Kunden suchen vor allem Sicherheit, Verlässlichkeit, Diskretion und individuelle Lösungen – verbunden mit einer hohen Erreichbarkeit und persönlicher Betreuung. Wenn wir zusätzliche Aufgaben übernehmen, die über die klassische Tages- oder Ferienbetreuung hinausgehen, entsteht daraus teilweise ein Concierge-Service. Im Mittelpunkt steht jedoch immer das Tierwohl. Wir fragen uns nicht, wie exklusiv eine Dienstleistung ist, sondern ob sie dem Tier und seinem Halter einen echten Mehrwert bietet.

Gibt es auch kritische Stimmen?

Natürlich. Sie fragen, ob ein Hund all diese Dienstleistungen überhaupt braucht. Diese Sichtweise respektieren wir selbstverständlich. Gleichzeitig erleben wir täglich, wie eng die Bindung zwischen Mensch und Hund geworden ist. Für viele unserer Kunden sind Hunde vollwertige Familienmitglieder, teilweise sogar wie eigene Kinder. Wir arbeiten seit Jahrzehnten in der Hospitality-Branche und wissen, dass viele Entscheidungen emotional getroffen werden. Oft geht es nicht ausschliesslich darum, was man braucht, sondern auch darum, Wertschätzung und Liebe auszudrücken. Hunde schenken uns bedingungslose Liebe, Loyalität und Vertrauen. Viele unserer Dienstleistungen sind deshalb nicht einfach ein Service, sondern für unsere Kunden eine Möglichkeit zu zeigen: «Du bist ein wichtiger Teil meines Lebens.»

Unser Ziel war nie, die grösste Hundebetreuung der Schweiz zu werden. Unser Ziel war es von Anfang an, neue Standards in Qualität, Sicherheit und Service zu setzen. Alles, was wir tun, geschieht aus tiefer Überzeugung und echter Leidenschaft für Tiere. Wenn wir es schaffen, einem Hund und seinem Menschen Sicherheit, Freude und ein Lächeln zu schenken, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt.

«Viele unserer Dienstleistungen sind nicht einfach ein Service, sondern für unsere Kunden eine Möglichkeit zu zeigen: «Du bist ein wichtiger Teil meines Lebens.»»

Wie gross ist die Nachfrage nach Services wie exklusive Lufttransfers weltweit für Privatjet oder Helikopter?

Solche Anfragen machen nur einen kleinen Teil unserer Tätigkeit aus, kommen aber durchaus vor. Meist handelt es sich um internationale Umzüge oder besondere familiäre Situationen. Dabei geht es unseren Kunden weniger um Exklusivität als um Sicherheit und eine möglichst stressfreie Reise für ihr Tier. Unsere Aufgabe besteht dabei nicht nur im Transport selbst, sondern auch in der professionellen Koordination sämtlicher organisatorischer, veterinärmedizinischer und behördlicher Anforderungen.

Was war die aussergewöhnlichste Anfrage, die Sie je erhalten haben?

Eine der eindrücklichsten Anfragen erreichte uns kurz vor Mitternacht. Innerhalb von weniger als einer Stunde gelang es unserem Team, den gesamten Einsatz zu organisieren: Der Züripets-Pilot wurde aufgeboten, der Learjet disponiert, die notwendigen Slots bestätigt und sämtliche Abläufe koordiniert. Bereits am nächsten Morgen konnte Rocky in der Westschweiz abgeholt werden. Der Hund Rocky lebte in der Westschweiz. Die Familie suchte nach mehreren negativen Erfahrungen dringend eine zuverlässige und professionelle Lösung. Aus der zunächst kurzfristigen Anfrage entwickelte sich ein mehrmonatiges Projekt, das schliesslich in einer komplexen Ausreise nach Australien mündete.

Die Zusammenarbeit mit Tierärzten, Behörden und internationalen Spezialisten erforderte eine präzise Planung über viele Monate hinweg. Jeder Schritt musste exakt aufeinander abgestimmt sein. Besonders bewegend war für uns, dass Rocky rechtzeitig mit seiner Familie in Australien vereint werden konnte. Die Familie hatte dadurch die Möglichkeit, sich noch von ihrer schwerkranken Grossmutter im Krankenhaus zu verabschieden, bevor sie am darauffolgenden Tag verstarb. Solche Momente zeigen, dass unsere Arbeit weit über die reine Tierbetreuung hinausgeht. Es geht um Vertrauen, Verantwortung und darum, Menschen und Tiere in wichtigen Lebensmomenten zu unterstützen. Ob kurzfristige internationale Umzüge, medizinische Begleitungen oder komplexe Reiselogistik – wir erleben regelmässig Situationen, in denen Schnelligkeit, Erfahrung und Vertrauen entscheidend sind. Genau dafür steht Züripets.

Sehr speziell ist auch das Backstage Therapy-Angebot, wo gezielt zertifizierte Therapie- und Besuchshunde für emotionale Entlastung im VIP-Bereich eingesetzt werden. Wie kann man sich das vorstellen?

Hunde besitzen die besondere Fähigkeit, Menschen innerhalb kürzester Zeit zu beruhigen und ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Beim Backstage Therapy-Angebot begleiten unsere speziell ausgebildeten und tierschutzkonform eingesetzten Therapie- und Besuchshunde internationale Top-Künstler, Referenten, Führungspersönlichkeiten oder Mitarbeitende vor wichtigen Auftritten und Veranstaltungen. Während draussen teilweise über 50’000 Menschen auf einen Auftritt warten und die Anspannung ihren Höhepunkt erreicht, schaffen unsere Hunde einen ruhigen Gegenpol zum oft hektischen Umfeld. Sie helfen dabei, Stress abzubauen, den Puls zu senken, positive Emotionen zu fördern und neue Energie zu tanken. Gerade für Künstler, die seit Monaten auf Tournee unterwegs sind und unter enormem Leistungsdruck stehen, kann die Begegnung mit einem Hund ein wertvoller Moment der Erdung und Entspannung sein.

In einer Welt, in der Künstler, Führungspersönlichkeiten und Entscheidungsträger täglich Höchstleistungen erbringen müssen, können Hunde innerhalb weniger Minuten eine emotionale Verbindung schaffen, die oft keine andere Massnahme erreicht. Selbstverständlich erfolgt jeder Einsatz unter strikter Einhaltung aller tierschutzrechtlichen Vorgaben und ausschliesslich mit dafür geeigneten und geschulten Hunden. Das Wohlbefinden des Hundes steht für uns jederzeit genauso im Mittelpunkt wie das des Menschen. Es ist immer wieder faszinierend zu beobachten, wie unsere Hunde innerhalb weniger Minuten eine Atmosphäre schaffen können, die selbst in den exklusivsten VIP-Bereichen durch nichts anderes ersetzt werden kann.

«In einer Welt, in der Künstler, Führungspersönlichkeiten und Entscheidungsträger täglich Höchstleistungen erbringen müssen, können Hunde innerhalb weniger Minuten eine emotionale Verbindung schaffen, die oft keine andere Massnahme erreicht.»

Entwickeln sich solche Angebote aufgrund konkreter Kundenwünsche oder gehen Sie da proaktiv vor?

Beides. Viele unserer Dienstleistungen sind aus Marktbedürfnissen und direkten Kundenanfragen entstanden. Gleichzeitig beobachten wir gesellschaftliche Entwicklungen und analysieren, wie sich die Beziehung zwischen Mensch und Tier verändert. Dadurch entstehen immer wieder neue Ideen. Innovation gehört zu unserer Unternehmenskultur, immer mit dem Anspruch, dass neue Angebote sinnvoll, nachhaltig und tiergerecht umgesetzt werden.

Gibt es Leistungen, bei denen Sie selbst zunächst unsicher waren, ob dafür wirklich ein Markt besteht?

Wir haben früh erkannt, dass Tierhalter zunehmend nach professionellen Gesamtlösungen suchen. Dennoch hat uns das Ausmass dieser Entwicklung teilweise überrascht. Insbesondere bei sehr individuellen Dienstleistungen oder internationalen Tiertransfers sehen wir, dass Tierhalter heute höchste Ansprüche an Qualität, Sicherheit und Betreuung stellen. Viele Menschen betrachten ihre Haustiere als vollwertige Familienmitglieder und erwarten entsprechend hohe Qualitätsstandards. Diese Entwicklung bestätigt uns in unserem Ansatz und zeigt, wie stark sich die Rolle von Haustieren in den vergangenen Jahren verändert hat.

Liesse sich ein solches Angebot auch in Regionen fernab von Zürich anbieten? Und wenn ja – existieren entsprechende Pläne?

Selbstverständlich. Die Nachfrage nach professioneller und hochwertiger Tierbetreuung wächst sowohl in der Schweiz als auch international. Bereits heute erhalten wir regelmässig Anfragen aus anderen Regionen der Schweiz sowie aus dem Ausland. Aktuell konzentrieren wir uns darauf, unsere Dienstleistungen am Standort Zürich weiterzuentwickeln und höchste Qualitätsstandards sicherzustellen. Langfristig sehen wir jedoch grosses Potenzial, ausgewählte Züripets-Konzepte auch an weiteren Standorten anzubieten.

Die Beziehung zwischen Mensch und Tier verändert sich weltweit. Haustiere werden heute stärker denn je als Familienmitglieder wahrgenommen. Wir sind überzeugt, dass die Nachfrage nach professionellen, sicheren und individuellen Betreuungslösungen weiter wachsen wird. Qualität wird für uns dabei jedoch immer wichtiger sein als schnelles Wachstum.

«Wenn ein Hund morgens gerne zu uns kommt und abends zufrieden nach Hause geht, haben wir unser Ziel erreicht.»

Letzte Frage: Wenn ein Hund Ihr Unternehmen beschreiben könnte – welche Dienstleistung würde er vermutlich als Erstes erwähnen?

Wahrscheinlich gar keine einzelne Dienstleistung. Vermutlich würde er sagen: «Bei Züripets bin ich sicher.» Genau dieses Gefühl möchten wir jedem Hund vermitteln. Sicherheit, Vertrauen, Geborgenheit und Freude sind die Grundlage unserer Arbeit. Wenn ein Hund morgens gerne zu uns kommt und abends zufrieden nach Hause geht, haben wir unser Ziel erreicht. Und wenn Sie einen Labrador fragen würden, würde er vermutlich ergänzen: «Ausserdem gibt es hier hervorragendes Essen.» Auch Genuss gehört schliesslich zu einem gelungenen Aufenthalt dazu.

Züripets