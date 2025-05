Cormac Watters, EVP Applications EMEA bei Oracle, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Watters, Oracle hat seinen KI-getriebenen Ansatz hervorgehoben. Wie unterscheidet sich die KI-Strategie von Oracle von der Konkurrenz, insbesondere in Bezug auf Integration und Preismodelle?

Cormac Watters: Die KI-Strategie von Oracle basiert auf einem umfassenden und integrierten Ansatz. Dieser hebt sich insbesondere durch die Art und Weise, wie er die KI-Integration für Unternehmen vereinfacht, von den Wettbewerbern ab.

Oracle bietet eine einheitliche Plattform, die ein breites Spektrum an KI-Funktionen umfasst: vom maschinellen Lernen bis hin zu KI-gesteuerten Anwendungen. Diese integrierte Plattform stellt sicher, dass die verschiedenen KI-Funktionen nahtlos zusammenarbeiten und den Unternehmen eine kohärente und effiziente KI-Strategie bieten. Diese tiefe Integration von KI in die bestehende Suite von Geschäftsanwendungen (einschliesslich Cloud-Infrastruktur, Fusion-Cloud-Anwendungen und autonomen Datenbanken) ist ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses ermöglicht es Kunden, KI-Funktionen, ohne die Komplexität der Integration mehrerer Einzellösungen zu nutzen.

Wir investieren auf jeder einzelnen Ebene unserer Technologie in KI. Von der Infrastruktur und den horizontalen Anwendungen bis hin zu den Branchenanwendungen und unserer KI-Datenplattform. Diese gibt Kunden die Möglichkeit, ihre eigenen Daten einzubringen.

Kunden können die Vorteile von KI mit unseren klinischen Anwendungen für das Gesundheitswesen, unseren Bauanwendungen für die Sicherheit und so weiter nutzen. Die KI ist wirklich überall dabei. Innerhalb unserer Fusion Cloud Applications Suite haben wir über 100 generative KI-Anwendungsfälle und 50 KI-Agenten, die in unsere Lösungen eingebettet sind. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem KI einfach zu der Art und Weise wird, wie wir uns verhalten und wie wir Geschäfte machen. Man muss nicht mehr über sie als etwas Separates nachdenken. Sie wird in alles einfliessen, was wir tun.

Was die Preisgestaltung angeht, so sehen wir KI als eine Möglichkeit, unseren Kunden zu helfen, mehr mit unserer Technologie zu erreichen. Wir sehen sie als eine Kernfunktion, so dass wir unsere KI-Funktionen unseren Kunden ohne zusätzliche Kosten anbieten. Es wird schwer sein, KI in unseren Anwendungsstacks von anderen Dingen zu unterscheiden, da sie überall eingebettet ist, und ich denke, sie sollte zum normalen Geschäftsablauf gehören.

KI-Agenten werden die Nutzung von KI von der Selbstbedienung auf eingebettete Dienste verlagern. Was bedeutet das für Ihre Kunden in Europa in Bezug auf Effizienz und Kosteneffizienz, was waren die ersten Reaktionen?

Die Integration von KI-Agenten in Geschäftsprozesse verspricht, die Arbeitsweise von Unternehmen zu revolutionieren, indem KI von einem Selbstbedienungswerkzeug zu einem eingebetteten, proaktiven Assistenten wird. Dieser Wandel kann zu erheblichen Effizienzsteigerungen führen, insbesondere bei der Entscheidungsfindung im Finanzwesen, in der Lieferkette, im Personalwesen und im Kundenservice, indem die Abläufe automatisiert und rationalisiert werden. Ein weiterer grosser Vorteil sind Kosteneinsparungen, da KI-Agenten durch die Erledigung mehrerer End-to-End-Aufgaben viel Zeit einsparen können, so dass sich die Mitarbeiter auf höherwertige Tätigkeiten konzentrieren können.

Das Potenzial für verbesserte Kundenerfahrungen, Wettbewerbsvorteile und die Notwendigkeit, Arbeitskräfte weiterzubilden, sind ebenfalls wichtige Überlegungen, die wir unterstützen wollen, um sicherzustellen, dass unsere europäischen Kunden den Übergang zu dieser neuen Ära des KI-gesteuerten Geschäfts effektiv bewältigen können.

Welche Strategie verfolgen Sie, um eine souveräne Cloud für europäische Unternehmen und Institutionen bereitzustellen?

Unsere Strategie besteht darin, den Kunden mehr Flexibilität zu bieten, um auf Cloud-Funktionen zuzugreifen und sie dort einzusetzen, wo sie sie benötigen. Einschliesslich kommerzieller, staatlicher, behördlicher und Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Dedicated Regions. Dies hilft, eine Vielzahl von Compliance-, Datenschutz- und staatlichen Anforderungen zu erfüllen. Mit Oracle Compute Cloud@Customer können Kunden beispielsweise Oracle Cloud-Services in ihren eigenen Rechenzentren und hinter ihren Firewalls bereitstellen und so die Anforderungen an die Datenresidenz und die Datensicherheit erfüllen.

OCI Dedicated Region ermöglicht es den Kunden, ein vollständiges OCI-System in einer dedizierten Umgebung zu implementieren, mit einem erweiterbaren Fussabdruck, der sehr klein beginnen kann. Dies eignet sich gut für Banken, Versorgungsunternehmen und andere stark regulierte Organisationen, die ihre Infrastruktur lieber in ihren Räumlichkeiten betreiben möchten. Oracle ist der einzige Hyperscaler, der mehr als 150 KI- und Cloud-Services am Edge, im Rechenzentrum des Kunden, über Clouds hinweg oder in der Public Cloud bereitstellen kann – mit konsistenter Leistung, SLAs und globaler Preisgestaltung.

Und wie sehen Sie die Entwicklung und Nutzung von KI-Agenten in Europa und der Schweiz?

Wir sehen ein grosses Interesse an KI-Agenten von Unternehmen aus der ganzen Welt. Mit unseren KI-Agenten, die in bestehende Arbeitsabläufe eingebettet sind, können Unternehmen schneller einen Mehrwert für ihre Arbeitsabläufe schaffen. Diese Vorteile führen nicht nur zu Einsparungen und verbesserten Arbeitsabläufen, sondern haben auch den zusätzlichen Vorteil, dass sich die Mitarbeiter mit KI vertraut machen, was zu einer breiteren Nutzung von KI und einer echten Transformation von Unternehmen und Branchen führt.

Mit den rasch zunehmenden Fähigkeiten der KI zur Bewältigung komplexer Aufgaben sind zum ersten Mal in der Geschichte auch hochqualifizierte Arbeitsplätze gefährdet (Programmierer, Juristen, Analysten…). Wo werden KI-Agenten den Menschen ersetzen, wo werden sie neue, ebenso attraktive Möglichkeiten schaffen?

KI ist in der Lage, riesige Datenmengen schnell und präzise zu verarbeiten und zu analysieren, was für viele Arbeitnehmer eine erhebliche Zeitersparnis bedeuten wird. Dies wird es ihnen ermöglichen, ihre Aufgaben auf übergeordnete und strategischere Initiativen zu konzentrieren. Dieser Wandel wird neue Möglichkeiten eröffnen. Die Nachfrage nach KI-Entwicklern und Datenwissenschaftlern wird sprunghaft ansteigen, da diese Fachleute für den Aufbau, das Training und die Verwaltung von KI-Systemen benötigt werden. Und es werden sich viele Arbeitsplätze entwickeln, bei denen Menschen mit KI-Agenten zusammenarbeiten.

Wie beurteilen Sie die Position der Schweiz bei der Integration von KI-Agenten in Unternehmen und Branchen im Vergleich zu ihren internationalen Konkurrenten?

Mit ihren gut ausgebildeten und qualifizierten Arbeitskräften verfügt die Schweiz über das notwendige Humankapital für die Entwicklung und Implementierung von KI. Hochentwickelte Branchen wie der Finanzsektor, die Pharmaindustrie und das verarbeitende Gewerbe bieten ideale Anwendungsfälle für KI-Agenten, um Prozesse zu rationalisieren, die Effizienz zu steigern und die Präzision zu verbessern.

Die Finanz- und Pharmabranche sowie der Tourismus und das verarbeitende Gewerbe bieten unmittelbare Möglichkeiten für die Integration von KI. Durch die Konzentration auf diese Sektoren und die Bewältigung der Herausforderungen in den Bereichen Talent und Regulierung kann sich die Schweiz als weltweit führend in der KI-getriebenen Innovation etablieren und ihre traditionellen Stärken mit Spitzentechnologie kombinieren.

Banken und Finanzinstitute nutzen KI bisher vor allem zur Effizienzsteigerung etablierter Prozesse. Wo sehen Sie zusätzliche, innovativere Anwendungen?

Erst letzten Monat hat Oracle eine breite Klasse von KI-Agenten und agentenbasierten Workflows in seinem Investigation Hub Cloud Service eingeführt. Diese neuen Funktionen ermöglichen es Finanzunternehmen, Ermittlungsprozesse zu automatisieren, die zur Aufdeckung komplexer Muster und zur Bekämpfung von Finanzkriminalität erforderlich sind. Die Agenten tragen dazu bei, die Gesamtqualität und Geschwindigkeit der Überprüfung verdächtiger Aktivitäten zu verbessern, indem sie generative KI-gesteuerte Erzählungen verwenden, um die eigene Analyse der Ermittler zu ergänzen. Dies kann wertvolle Zeit und Ressourcen sparen, da viele traditionell manuelle Aufgaben entfallen und die Ermittler ihre Zeit auf die dringendsten Hinweise konzentrieren können.

Banken und Finanzinstitute setzen zunehmend KI und KI-Agenten ein, um ihre Abläufe und Kundeninteraktionen zu verändern. Über die traditionellen Effizienzgewinne hinaus wird KI nun auch eingesetzt, um verschiedene Aspekte von Finanzdienstleistungen zu innovieren und zu verbessern. Eine der bemerkenswertesten Anwendungen ist die personalisierte Vermögensverwaltung und Robo-Advisory-Services. KI-Agenten können massgeschneiderte Anlageberatung unter Berücksichtigung individueller Risikoprofile und finanzieller Ziele anbieten und die Märkte kontinuierlich überwachen, um Empfehlungen in Echtzeit zu geben. Darüber hinaus verbessern KI-gesteuerte Chatbots und virtuelle Assistenten die Kundenbindung, indem sie rund um die Uhr Unterstützung und personalisierte Finanzberatung bieten.

Ein weiterer wichtiger Bereich der Innovation ist das Risikomanagement und Betrugserkennung. KI-Technologien können grosse Datenmengen analysieren, um potenzielle Risiken und betrügerische Aktivitäten genauer und schneller als je zuvor vorherzusagen und zu erkennen. Dazu gehören auch fortschrittliche Kreditscoring-Modelle, die ein breiteres Spektrum von Datenpunkten berücksichtigen und so Kreditentscheidungen und den Kreditzugang verbessern.

Darüber hinaus verschaffen KI-gestützte Marktintelligenz und Vorhersagefunktionen Finanzinstituten einen Wettbewerbsvorteil, da sie strategische Investitions- und Handelsentscheidungen auf der Grundlage von Markteinblicken und Konkurrenzanalysen in Echtzeit treffen können.

Welches sind die nächsten Entwicklungen rund um die KI-Agenten von Oracle, die unsere heutige Arbeitsweise verändern werden?

Oracle bietet KI-Lösungen für verschiedene Branchen an und weiss, dass jeder Sektor seine eigenen Herausforderungen, Möglichkeiten und Vorschriften hat, die es zu berücksichtigen gilt. Im Gesundheitswesen zum Beispiel können KI-Agenten die Patientenversorgung, klinische Studien und die medizinische Forschung unterstützen. Im Gastgewerbe helfen sie Hotels, eine individuellere Betreuung zu bieten und gleichzeitig den Umsatz zu steigern. Im Bauwesen können sie potenzielle Gefahren erkennen, um Risiken zu mindern und die Sicherheit zu verbessern.

Diese massgeschneiderten Lösungen werden dazu beitragen, den Einsatz von KI in allen Branchen effektiver und effizienter zu gestalten, da sie auf der Grundlage von Benutzerinteraktionen und sich verändernden Geschäftsumgebungen kontinuierlich lernen und sich anpassen. Sie nutzen maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Benutzerpräferenzen, Geschäftsziele, Markttrends und vieles mehr zu verstehen. Indem sie zu digitalen Mitarbeitern werden, die KI-Entwicklung demokratisieren, Prozesse automatisieren und hyperpersonalisierte Erlebnisse liefern, sind KI-Agenten in der Lage, unsere Arbeitsweise zu revolutionieren, die Produktivität zu steigern, die Effizienz zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.

