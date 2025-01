Fabrizio D’Ascenzo, Geschäftsführer ROSSMANN Schweiz AG, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr D’Ascenzo, Anfang Dezember hat Rossmann im Emmen Center in Luzern seine erste Filiale eröffnet. An welchen Standorten sind die nächsten Filialen geplant?

Fabrizio D’Ascenzo: Nach der erfolgreichen Eröffnung der ersten Filiale im Emmen Center sind in Zukunft weitere Filialeröffnungen in der Schweiz geplant. Die neuen Standorte werden Flächen von 400 bis 700 Quadratmetern umfassen. Ziel ist es, sich als relevanter Anbieter im Bereich Gesundheit, Schönheit, Haushalt und Bio-Lebensmitteln im Schweizer Markt zu etablieren. Derzeit sondieren wir überall Standorte und suchen nach neuen Flächen.

Wie viele Standorte gibt der Schweizer Markt her?

Die Schweiz ist ein sehr interessanter Markt mit grossem Potenzial. Langfristig sehen wir durchaus Potenzial für eine dreistellige Anzahl an Filialen.

Nach welchen Kriterien gehen Sie bei der Standortwahl vor?

Die Ansiedlung neuer Rossmann-Märkte kann zur Stadtentwicklung beitragen und so sind wir auf der Suche nach Anmietungsobjekten in 1A- und 1B-Lagen sowie Fachmarkt-, Einkaufs- und Ortsteilzentren. Die Rossmann-Expansion sucht dafür nach Lagen, in denen wir gemeinsam mit einem Vollsortimenter oder einem Lebensmitteldiscounter den täglichen Bedarf unserer Kunden voll decken. Wir bevorzugen dabei einen Mix aus Textil- und Schuhgeschäften sowie Biofachmärkten.

Fabrizio D’Ascenzo, Geschäftsführer ROSSMANN Schweiz AG

Wie viele Mitarbeitende beschäftigt Rossmann in den Filialen und welche Qualifikationen müssen diese aufweisen?

In der ersten Schweizer Filiale in Emmen arbeiten 15 Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Arbeitspensen. Die Anzahl der Mitarbeitenden hängt von der jeweiligen Filialgrösse und der Kundennachfrage ab. Was uns besonders wichtig ist: Kundenorientierung, Leidenschaft für den Handel und Teamgeist. Eine abgeschlossene Ausbildung im Detailhandel ist ein Plus, aber nicht in jedem Fall zwingend erforderlich – wir setzen stark auf interne Schulungen und Weiterbildungen.

Viele Jahre war die Expansion in die Schweiz kein Thema. Das mangelnde Angebot an geeigneten und bezahlbaren Flächen oder die Kostenstruktur wurden als Gründe genannt. Was hat sich geändert? Was macht den Schweizer Markt für Rossmann interessant?

Rossmann hat sich bewusst für eine Expansion in die Schweiz entschieden, um die Nachfrage der Schweizer Kundinnen und Kunden nach hochwertigen und erschwinglichen Drogerieprodukten zu decken. Rossmann ist bereits bei vielen Schweizer Kundinnen und Kunden bekannt, die in grenznahen deutschen Filialen einkaufen, seit 2017 sind wir bereits mit einigen Rossmann-Marken bei Denner im Regal zu finden. Mit der lokalen Präsenz in der Schweiz wird dieser Bedarf gezielt gedeckt.

Drogerieprodukte sind nur ein Teil des Angebots, es geht weit darüber hinaus. Nach welchen Kriterien wird das Sortiment zusammengestellt?

Rossmann legt grossen Wert darauf, das Produktangebot in der Schweiz an die spezifischen Bedürfnisse und Vorlieben der Schweizer Kundschaft anzupassen. Dies wird durch eine sorgfältige Auswahl von rund 15.000 Artikeln erreicht, die sowohl deutsche als auch typische Schweizer Marken umfassen. Durch diese Kombination wird sichergestellt, dass die Kundinnen und Kunden sowohl vertraute lokale Produkte als auch beliebte internationale Marken vorfinden.

Wie hoch ist der Anteil der Eigenmarken am Sortiment?

Rossmann-Marken spielen bei uns eine zentrale Rolle – sie machen rund 35 % unseres Sortiments aus. Sie stehen für ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und decken nahezu alle Produktkategorien ab. Unsere Marken sind nicht nur beliebt, sondern auch in Sachen Nachhaltigkeit und Qualität stark aufgestellt.

Sie haben es gesagt – Schweizer Kunden kennen Rossmann vor allem durch Einkäufe im grenznahen Gebiet – insofern sind sie sich deutliche tiefere Preise als hierzulande gewöhnt. Wie sieht es mit der Preisgestaltung in der Schweiz aus?

Wir verfolgen eine faire und wettbewerbsfähige Preisstrategie, angepasst an die Schweizer Marktbedingungen. Natürlich sind die Kostenstrukturen in der Schweiz anders als in Deutschland, aber durch unsere starke Eigenmarkenstrategie und optimierte Prozesse können wir attraktive Preise anbieten. Unser Ziel ist es, dass Schweizer Kundinnen und Kunden in unseren Filialen das Beste Preis-Leistungs-Verhältnis finden.

Nachhaltigkeit ist für viele Kunden ein wichtiges Thema. Welche Rolle spielt es in Ihrer Strategie?

Nachhaltigkeit ist ein zentrales Thema für Rossmann. Wir setzen auf umweltfreundliche Verpackungen, nachhaltige Eigenmarken und fördern ressourcenschonende Herstellungsprozesse. Zudem engagieren wir uns in verschiedenen sozialen und ökologischen Projekten. Unser Sortiment enthält viele zertifizierte Naturkosmetik- und Bio-Produkte, und wir arbeiten kontinuierlich daran, unser Nachhaltigkeitsengagement weiter auszubauen.

Rossmann vertreibt seine Produkte online in der Schweiz über Brack.ch oder über meineinkauf.ch. Ist ein eigener Schweizer Rossmann-Onlineshop ein Thema?

Aktuell konzentrieren wir uns voll auf den stationären Handel und die Expansion unserer Filialen in der Schweiz, so ist zum jetzigen Zeitpunkt kein eigener Onlineshop geplant. Die Zusammenarbeit mit Brack.ch und meineinkauf.ch ermöglicht es aber bereits heute, dass Schweizer Kundinnen und Kunden unsere Produkte auch online erhalten.

Sie haben früher das Schweizer Geschäft des Konkurrenten Müller geleitet. Wie kam es zu Ihrer neuen beruflichen Herausforderung?

Nach vielen Jahren bei Müller, in denen ich das Unternehmen in der Schweiz mitentwickeln und voranbringen durfte, reizte mich die Möglichkeit, etwas komplett Neues aufzubauen. Die Chance, Rossmann in der Schweiz zu etablieren, war genau die Art von Herausforderung, die mich begeistert – eine starke Marke, viel Potenzial und die Möglichkeit, Strukturen von Grund auf zu gestalten und aktiv den Markt mitzuprägen.