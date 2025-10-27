Francesco Siccardi, CEO Medacta, im Interview

von Bob Buchheit

Moneycab.com: Signor Siccardi, sechs Jahre nach dem Börsengang hat Medacta ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 18 % pro Jahr erzielt. Das mittelfristige Wachstum wird voraussichtlich im Bereich von 10 bis 14 % liegen. Das ist wohl eher konservativ geschätzt?

Francesco Siccardi: Wir halten diese mittelfristige Umsatzwachstums-Guidance für realistisch. Medacta wächst, der Umsatz wird grösser. Daher ist es in der Natur der Sache, wenn man an Grösse zunimmt, sinken Wachstumsraten unweigerlich. Selbst wenn man weiterhin mit dem gleichen absoluten Umsatz wächst, tendiert man dazu, eine niedrigere Wachstumsrate zu erzielen, da die Basis höher ist. Medacta ist in den letzten Jahren schneller gewachsen als der globale Orthopädiemarkt. Im Geschäftsjahr 2024 und im ersten Halbjahr 2025 wuchs Medacta zwischen 3,6-mal und 4,3-mal so schnell wie der globale Markt. Unser Ziel ist es, weiterhin schneller als der globale Orthopädiemarkt zu wachsen, was eine Herausforderung ist. Unsere mittelfristige Umsatzprognose von 10–14 % spiegelt unseren Ehrgeiz wider, deutlich über dem globalen Markt zu wachsen.

Francesco Siccardi, CEO Medacta

Das Nettoergebnis im ersten Halbjahr war aufgrund der Übernahme von Parcus Medical besonders hoch. Bedeutet dies, dass die Sportmedizin das höchste Wachstumspotenzial hat?

Das Sportmedizin-Geschäft von Medacta war innerhalb der Gruppe sehr klein. Die Übernahme von Parcus Medical, die wir Anfang März 2025 bekannt gegeben haben, hat unser Portfolio im Bereich Sportmedizin hervorragend ergänzt. Parcus Medical wird in den Geschäftsbereich Sportsmed von Medacta innerhalb der Division Extremitäten integriert. Die Übernahme trug im ersten Halbjahr 2025 etwa 1,2 Prozent zum Konzernumsatz bei. Obwohl Sportsmed durch die Übernahme grösser geworden ist, ist es nach wie vor ein kleinerer Geschäftsbereich innerhalb der Gruppe. Wir glauben jedoch, dass Sportsmed hervorragende Wachstumsaussichten für die Zukunft hat. Dennoch erwarten wir auch für die Bereiche Schulter, Hüfte, Knie und Wirbelsäule Wachstumsraten über dem Marktniveau, obwohl diese alle grösser sind als Sportsmed.

Sind Sie immer noch nicht von Trumps Zoll-Wirrwarr betroffen?

Derzeit ist Medacta nicht von den US-Zöllen betroffen und wird die Entwicklung weiterhin beobachten.

Mittlerweile beschäftigt Medacta weltweit mehr als 2000 Mitarbeitende. Werden Sie zusätzlich zu den Mitarbeitern, die durch die Übernahme von Parcus Medical zu Medacta gekommen sind, weiterhin Personal in den USA einstellen?

Seit 2020 haben wir weltweit jedes Jahr fast 200 Mitarbeiter eingestellt. Die Erweiterung des Medacta-Teams ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Wachstumsstrategie, und wir werden die Vergrösserung unseres Teams auf der ganzen Welt weiter vorantreiben.

Die EBITDA-Marge für 2024 lag in konstanter Währung bei 28 Prozent. Ist eine Marge von 31 bis 33 Prozent möglich, wie einmal in einem früheren Interview unmittelbar nach dem erfolgreichen Börsengang erwähnt?

Seit dem Börsengang hat Medacta mit negativen Wechselkurseffekten zu kämpfen. Als Medacta 2019 an die Börse ging, hatten wir eine bereinigte EBITDA-Marge von 29,5 %. Wenn man die bereinigte EBITDA-Marge für 2024 auf Basis von 2019 in konstanter Währung neu berechnet, würde die bereinigte EBITDA-Marge für 2024 bei 31,8 % liegen.

Der NextAR Rod Optimizer wurde mit dem «2024 Orthopedics This Week Best Technology in Spine Award» ausgezeichnet. Welche Rolle spielen solche Auszeichnungen für Ihr Marketing?

Auszeichnungen wie der «2024 Orthopedics This Week Best Technology in Spine Award» zeigen, dass Medacta disruptive und patientenorientierte Innovationen entwickelt und auf den Markt bringt. Solche Auszeichnungen lenken eine gewisse Aufmerksamkeit auf die jeweiligen Produkte. Sie ziehen aber die Aufmerksamkeit der Chirurgen in der Regel erst auf sich, wenn diese sehen und verstehen, dass die Produkte und Technologien von Medacta einen echten Nutzen für den Patienten, den Chirurgen oder sogar das Gesundheitssystem haben. Für Medacta ist es von entscheidender Bedeutung und Teil unserer Philosophie, dass wir Innovationen mit dem Ziel entwickeln, die Behandlungsergebnisse für Patienten und die Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen zu verbessern. Die NextAR Rod Optimizers wurden entwickelt, um die intraoperative Planung zu verbessern. Dabei offerieren wir speziell vorgebogene «Stäbe», die Tausende von Lösungen sowohl für minimalinvasive, als auch für offene Eingriffe ermöglichen. Der NextAR Rod Optimizer ist Teil der NextAR Augmented Reality Surgical Platform. NextAR unterstützt Gelenkersatz- und Wirbelsäuleneingriffe und hostet Software für mehrere Anwendungen (NextAR Knee, NextAR Shoulder, NextAR Spine), die zur Verbesserung der Patientenversorgung und der Operationsergebnisse entwickelt wurden.

Die medizinische Ausbildung von Chirurgen ist für die Gesundheit der Patienten und damit für den Erfolg von Medacta von grösster Bedeutung. Wie hoch sind die jährlichen Kosten dafür?

Ja, die medizinische Ausbildung und personalisierte Schulung von Chirurgen ist eine der drei Hauptsäulen des Erfolgs von Medacta. Die medizinische Ausbildung ist in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Marketing und Vertrieb enthalten. Wir geben diese Position jedoch weder separat noch im Endergebnis bekannt.

Implantate werden mithilfe von 3D-Modellierung exakt positioniert. Ist es übertrieben zu sagen, dass dies die Chirurgie revolutioniert hat?

Ich denke, das Wort «exakt» müssen wir etwas näher erläutern. Bei einer Knieimplantat-Operation war es beispielsweise Standard, die Knieimplantate auf sehr standardisierte Weise genau zu positionieren, das heisst bei allen Patienten gleich. Man hat chirurgische Navigation, Roboter und alle möglichen Instrumente eingesetzt, um diese exakte Position zu erreichen, und konnte dennoch keine Verbesserung der Patientenergebnisse erzielen. Als wir verstanden haben, dass jeder Patient eine patientenspezifische Position seines Kniegelenkersatzes benötigt, konnten wir eine deutliche Verbesserung der Patientenergebnisse feststellen. Die 3D-Modellierung ist also ein Werkzeug, das wirklich dabei hilft, die patientenspezifische Natur der Implantatpositionierung zu verstehen. Und ja, ich stimme Ihnen zu, Sie übertreiben nicht, wenn Sie sagen, dass dies die Chirurgie revolutioniert hat.

Während die «Heimregion» EMEA im ersten Halbjahr einen Umsatzanstieg von 16 % auf 168 Millionen Euro verzeichnete, wuchs Lateinamerika sogar um 46 % auf 7,6 Millionen Euro, was jedoch immer noch eine geringe Basis darstellt. Gibt es genügend Wohlstand und Krankenversicherungen, um kostspielige Behandlungen zu bezahlen?

Richtig, Lateinamerika ist noch klein und trug im ersten Halbjahr 2025 nur etwa zwei Prozent zum Konzernumsatz bei. In jedem Land sind die Preise für chirurgische Eingriffe und auch für Implantate je nach Wirtschaft und politischer Struktur unterschiedlich. Operationen für orthopädische und Wirbelsäulenimplantate werden von den Krankenkassen oder Regierungen erstattet. Und nur als Anmerkung: Implantate machen in der Regel nur einen kleinen Teil der Gesamtkosten eines chirurgischen Eingriffs aus.

Eine Eigenkapitalquote von 49,3 % und ein Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA von 0,9 verleihen Medacta die finanzielle Stärke für Akquisitionen. Was könnte Ihr Portfolio stärken?

Obwohl wir im März dieses Jahres unsere erste Akquisition getätigt haben, möchte Medacta organisch wachsen. Wir waren in der Vergangenheit recht erfolgreich und sind mit unserem Portfolio sehr zufrieden. Wir forschen und entwickeln weiterhin Innovationen, um die Ergebnisse für Patienten weiterhin zu verbessern. Wie die meisten Unternehmen bleiben wir aufmerksam, wenn wir Opportunitäten sehen. Unser Fokus wird aber auch in absehbarer Zukunft auf dem organischen Wachstum von Medacta liegen.