Hamed Sattari, Mitgründer und CEO von CCRAFT, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Sattari, vor gut einem Jahr waren Sie Projektleiter an einem Forschungsinstitut, heute führen Sie eine Chipfabrik mit Kunden auf vier Kontinenten. Was war die grösste Herausforderung in Ihrer neuen Rolle als Mitgründer und CEO, welches die wichtigsten Learnings?

Hamed Sattari: Meine Arbeit an dieser Technologie begann bereits in ihrer Frühphase am CSEM, wo ich später als Technology Manager tätig war. Einige unserer ersten TFLN-Wellenleiter habe ich selbst produziert. In den darauffolgenden rund sechs Jahren habe ich gemeinsam mit meinem Team massgeblich dazu beigetragen, die Technologie weiterzuentwickeln und die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten zu koordinieren.

«Wir entwickeln die Technologie nicht nur, sondern fertigen auch selbst. Unsere Ingenieure arbeiten direkt in der Fertigungsanlage Seite an Seite mit dem CSEM-Team und produzieren bereits heute Chips für Kunden.» Hamed Sattari, Mitgründer und CEO von CCRAFT

CCRAFT hat also nicht bei null angefangen. Das Unternehmen baut auf jahrelanger intensiver Forschung und Entwicklung sowie umfangreichem Know-how auf. Ich habe jedoch schnell festgestellt, dass der Aufbau eines Unternehmens genauso anspruchsvoll sein kann wie die Herstellung eines perfekt glatten TFLN-Wellenleiters.

Die Herausforderungen sind schlicht andere: der Technologietransfer, die Kapitalbeschaffung, der Aufbau des richtigen Teams, die Betreuung von Kunden und die unternehmerischen Aufgaben, mit denen ich erstmals konfrontiert wurde. Meine wichtigste Erkenntnis ist, wie entscheidend es ist, die richtigen Menschen für eine ambitionierte Vision zu begeistern und gemeinsam mit ihnen etwas aufzubauen. Das erfordert nicht nur fachliche Kompetenz, sondern vor allem Vertrauen, Ausdauer und Zeit. Gerade dabei habe ich gelernt, mehr Geduld zu entwickeln, ohne deshalb weniger ambitioniert zu sein.

Wie hat sich die Ausgliederung aus dem CSEM konkret gestaltet – wem gehören Patente und Prozesse, was zahlen Sie für Reinraum und Lizenzen?

Das CSEM verfügt über ein bewährtes Modell, um Forschungsergebnisse im Deep-Tech-Bereich in erfolgreiche Unternehmensgründungen zu überführen. Die Ausgründung von CCRAFT erfolgte in enger und pragmatischer Zusammenarbeit mit dem CSEM. Zu den vertraglichen Einzelheiten kann ich keine Angaben machen. Entscheidend ist jedoch, dass CCRAFT über alle notwendigen Rechte verfügt, um die TFLN-Technologie zu industrialisieren und zu vermarkten.

Wichtig ist: Wir entwickeln die Technologie nicht nur, sondern fertigen auch selbst. Unsere Ingenieure arbeiten direkt in der Fertigungsanlage Seite an Seite mit dem CSEM-Team und produzieren bereits heute Chips für Kunden. So können wir den Markt bedienen, die Technologie industrialisieren und die Fertigung schrittweise in unsere eigene, auf TFLN spezialisierte Fabrik überführen. Gleichzeitig bleibt die enge Forschungs- und Entwicklungszusammenarbeit mit dem CSEM bestehen.

Wem gehört CCRAFT heute? Wie viel halten Gründer, CSEM und die Investoren aus der Schweiz und Deutschland und gibt es auch Beteiligungen von grossen Kunden?

Die Mitgründer halten weiterhin die Mehrheit am Unternehmen. Auch das CSEM ist beteiligt. Darüber hinaus wird CCRAFT von schweizerischen und internationalen Investoren unterstützt. Zu den genauen Beteiligungsverhältnissen und einzelnen Investoren machen wir keine weiteren Angaben.

USD 11,3 Mio. frisches Kapital, das Ziel sind 2’000 Wafer pro Monat bis 2030 auf einer eigenen 200-mm-Linie – eine Halbleiterfabrik dieser Grössenordnung kostet wahrscheinlich ein Vielfaches der bisherigen Finanzierung. Wie viel des benötigten Kapitals werden Sie selbstständig erwirtschaften können, wie viel sollen weitere Finanzierungsrunden bringen und wann wollen Sie die Gewinnschwelle erreichen?

Die Realisierung unserer eigenen Chipfabrik ist mit erheblichen Investitionen verbunden, die über das bisher aufgenommene Kapital hinausgehen. Allerdings handelt es sich nicht um eine konventionelle Halbleiter-Megafabrik. Wir bauen die weltweit erste ausschliesslich auf TFLN spezialisierte Chipfabrik. TFLN ist eine hochspezialisierte photonische Technologie. Eine darauf ausgerichtete Fertigungsanlage kann deshalb bereits mit wesentlich geringerer Fläche und Ausstattung globale Bedeutung erlangen. Zudem nutzen wir bestehende Reinrauminfrastruktur in der Region. Dadurch können wir unsere Kapazitäten schneller und kosteneffizienter ausbauen als anderswo auf der Welt. Wir werden schrittweise skalieren und dafür eine Kombination aus Umsatzerlösen, zusätzlichem Eigenkapital sowie Anlagen- oder Kreditfinanzierungen einsetzen. Wir produzieren bereits heute und erzielen Umsätze.

«Wir bauen die weltweit erste ausschliesslich auf TFLN spezialisierte Chipfabrik. TFLN ist eine hochspezialisierte photonische Technologie. Eine darauf ausgerichtete Fertigungsanlage kann deshalb bereits mit wesentlich geringerer Fläche und Ausstattung globale Bedeutung erlangen.»

Wie entwickeln Sie CCRAFT weiter: Reine Foundry, eigene Produkte oder Übernahmeziel? Und wenn ein einziges KI-Rechenzentrum Hunderttausende Photonik-Chips braucht, wie viele Rechenzentren wollen Sie als Kunden gewinnen mit einer geplanten Produktion von 12 Millionen Chips pro Jahr, welche anderen Kundensegmente stehen im Fokus?

KI-Infrastruktur ist ein wichtiger Treiber für hohe Stückzahlen. Die Anzahl der Rechenzentren als Massstab für unsere Kundenbasis zu nehmen, greift jedoch zu kurz: Unsere Kunden liefern Komponenten für viele Rechenzentren gleichzeitig. Unsere Strategie ist klar: CCRAFT baut eine unabhängige, ausschliesslich auf TFLN-Photonik spezialisierte Foundry auf.

Wir wollen nicht mit unseren Kunden konkurrieren, indem wir selbst deren nachgelagerte Produkte herstellen. Vielmehr stellen wir ihnen die Technologie und die Fertigungsplattform zur Verfügung, mit denen sie ihre Produkte in grossem Massstab produzieren können. Dahinter steht eine ähnliche Logik wie beim Pure-Play-Foundry-Modell für Halbleiter Chips: Die Foundry ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Technologien und Produkte.

Neben KI kommen unsere TFLN-Chips auch in der Telekommunikation, Quantentechnologie, Luft- und Raumfahrt, Navigation und Sensorik zum Einsatz. Unser Fokus liegt darauf, CCRAFT aufzubauen und zu skalieren. Gleichzeitig bleiben wir offen für strategische Möglichkeiten, die unsere globale Reichweite schneller vergrössern können.

Die grossen Käufer von optischen Transceivern für KI-Cluster sitzen in den USA, die Transceiver-Hersteller zu einem grossen Teil in China und Südostasien, die Stärken Europas liegen eher in Quantentechnologie, Raumfahrt und Sensorik. In welchen Regionen und mit welchen Anwendungsbereichen sehen Sie die grössten Wachstumschancen, wer sind die «Tier-1-Kunden», für die Sie neue Kapazitäten bauen?

Ich würde die Marktchancen geografisch nicht so eindeutig aufteilen. Die Photonik ist Teil einer globalen Lieferkette. Die KI-Infrastruktur dürfte für CCRAFT der stärkste Treiber hoher Produktionsvolumen sein. Gleichzeitig eröffnet uns unsere Fertigungsplattform Wachstumschancen in unterschiedlichen Industrien und Regionen. Genau darin liegt die Stärke einer Foundry: Wir müssen nicht die Zukunft des gesamten Unternehmens auf ein einziges Produkt oder einen einzigen Markt beschränken. Wir stehen bereits mit führenden Industrieunternehmen im Austausch. Deren künftiger Kapazitätsbedarf ist einer der Gründe für unseren Ausbau.

Sie wollen, so Ihre Worte, «schneller skalieren als die internationale Konkurrenz». Wie kann ein Startup aus Neuchâtel gegen die Fertigungsmacht Taiwans und die Kostenstruktur Chinas bestehen, wo liegen Sie bei Preis pro Chip, Lieferzeit oder Leistung vorne?

Wir wollen Taiwan oder China nicht bei deren eigenen Stärken schlagen. Photonische Chips unterscheiden sich grundlegend von elektronischen Halbleitern und benötigen keine Megafabriken. Entscheidend sind vielmehr jahrelange Prozessentwicklung, spezialisiertes Fertigungs-Know-how, eine leistungsfähige Designinfrastruktur und hochqualifizierte Fachkräfte. Hier verfügen wir über einen erheblichen Vorsprung.

«Ähnlich wie Taiwan vor einigen Jahrzehnten hat die Schweiz die Chance, aus spezialisiertem Know-how eine international führende Industrie aufzubauen.»

Die Schweiz bietet dafür mit ihren Photonik-Experten und ihrem Technologieökosystem hervorragende Voraussetzungen. Ähnlich wie Taiwan vor einigen Jahrzehnten hat sie die Chance, aus spezialisiertem Know-how eine international führende Industrie aufzubauen. Dieses Zeitfenster ist allerdings begrenzt. Deshalb wollen wir die Technologie schneller als die Konkurrenz zur industriellen Reife bringen und unsere Produktion skalieren.

Lithiumniobat ist seit Jahrzehnten der Standard für optische Modulatoren, als dünner Film auf Chipgrösse aber notorisch schwierig zu verarbeiten. Was sind die grössten technischen Herausforderungen bei der Herstellung von TFLN-Chips, wie hoch ist Ihre Ausbeute pro Wafer heute, und was ist beim Sprung von 150 auf 200 Millimeter das grösste Risiko?

Genau in diesem Bereich liegt ein wesentlicher Teil unseres Know-hows. Wir beherrschen die zentralen TFLN-Fertigungsprozesse und verfügen über eine hochintegrierte Technologieplattform. Die Herausforderung liegt nun darin, zusätzliche Funktionen wie Fotodetektoren zu integrieren und gleichzeitig deren industrielle Serienfertigung sicherzustellen.

Eine pauschale Ausbeutequote wäre irreführend, da für TFLN noch keine vergleichbaren standardisierten Prozessspezifikationen wie bei CMOS existieren. Die Ausbeute hängt vom jeweiligen Bauelement und seinen Leistungsanforderungen ab. Unsere Fertigungslinie ist jedoch bereits heute sehr robust.

Beim Übergang von 150 auf 200 Millimeter müssen wir vor allem Prozessstabilität und Leistungsfähigkeit über die grössere Waferfläche gewährleisten. Bei entsprechender Waferqualität ist dies technisch beherrschbar. Entscheidend ist für uns aber nicht die Wafergrösse an sich, sondern der wirtschaftliche Mehrwert für unsere Kunden.

Ihre Substrate stammen zu einem grossen Teil aus China, Niob aus Brasilien. Was passiert, wenn Peking Exportkontrollen auf diese Wafer ausweitet, wie bei Gallium und Germanium bereits geschehen, wie stabil ist Ihre Lieferkette?

Wir sind uns dieses Risikos sehr bewusst und haben CCRAFT nicht auf eine Lieferkette mit nur einer Bezugsquelle ausgerichtet. Glücklicherweise kommen sowohl Lithium als auch Niob ausserhalb Chinas in für uns ausreichenden Mengen vor. Gleichzeitig entwickelt sich der Markt für die Herstellung von Ausgangswafern sehr dynamisch. Neue Anbieter entstehen auch ausserhalb Chinas, unter anderem in Europa. Wir haben eine skalierbare Multi-Source-Strategie mit verschiedenen Waferherstellern aufgebaut. Letztlich ist keine Halbleiterlieferkette vor geopolitischen Störungen gefeit. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, die nächste Beschränkung vorherzusagen, sondern CCRAFT gegenüber möglichen Entwicklungen widerstandsfähig aufzustellen.

Künstliche Intelligenz ist der grösste Treiber ihres Absatzes, aber wie verändert sie Ihre eigene Arbeit in Forschung und Produktion, wo bringt sie Ihnen schon heute einen quantifizierbaren Nutzen?

Das würde ich etwas relativieren. Wir haben mit der Entwicklung dieser Technologie lange vor dem aktuellen KI-Boom begonnen. Was wir damals beobachteten, war das unaufhaltsame Wachstum des weltweiten Datenverkehrs und der Bedarf an besseren photonischen Technologien zur Übertragung dieser Daten. KI hat diesen Trend massiv beschleunigt, aber nicht ausgelöst.

TFLN geht zudem weit über die Datenverbindungen für KI hinaus. Wir sind überzeugt, dass sich die Technologie zu einer grundlegenden Plattform für integrierte Photonik entwickeln wird – sowohl für Anwendungen mit hohen Stückzahlen als auch für spezialisierte, hochwertige Geräte und Foundry-Prozesse.

Innerhalb von CCRAFT setzen wir KI konsequent in Design, Entwicklung, Fertigung, Messtechnik und Analyse von Prozessdaten ein. Besonders grosses Potenzial sehen wir in der Verbindung von KI mit Automatisierung, intelligenter Prozesssteuerung und Robotik in den Fertigungsanlagen. Einen konkreten Prozentsatz für Produktivitätssteigerungen würde ich heute noch nicht nennen. Wir lernen weiterhin, wo KI einen tatsächlichen ingenieurtechnischen Mehrwert schafft. Zum Glück lässt sich ein TFLN-Wafer auch heute noch nicht mit einem KI-Prompt ätzen.

Eines der stärksten Argumente für Ihre Produkte ist Energieeffizienz: bis zu zehnmal weniger Energie als konventionelle Plattformen, Ziel unter einem Pikojoule pro Bit. Die Herstellung von Chips ist aber selbst ein ressourcenintensives Geschäft. Welchen Stellenwert hat die Kreislaufwirtschaft in der Herstellung Ihrer Produkte und wie weit sind Sie in der konkreten Umsetzung?

Die zehnfache Verbesserung bei der Energieeffizienz macht das Potenzial der Technologie greifbar. Ihre eigentliche Wirkung entfaltet sich jedoch erst im grossen Massstab. Werden herkömmliche photonische Chips in künftigen grossen KI-Rechenzentren durch hocheffiziente TFLN-Lösungen ersetzt, könnten sich die Stromkosten-Einsparungen auf mehrere Millionen Dollar pro Stunde belaufen. Das verdeutlicht die Dimension dieser Entwicklung.

Auch bei der Herstellung spielt Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Wir optimieren unsere Chip-Layouts, um die wertvollen Substrate möglichst effizient zu nutzen. Beim Einsatz, der Aufbereitung und der Entsorgung von Wasser, Chemikalien und anderen Verbrauchsmaterialien orientieren wir uns an den etablierten Standards der Halbleiterindustrie.

«Werden herkömmliche photonische Chips in künftigen grossen KI-Rechenzentren durch hocheffiziente TFLN-Lösungen ersetzt, könnten sich die Stromkosten-Einsparungen auf mehrere Millionen Dollar pro Stunde belaufen.»

Dabei haben wir einen entscheidenden Vorteil: Wir nutzen zwar bestehende Infrastruktur, bauen gleichzeitig aber auch eine komplett neue Chipfabrik auf. So können wir moderne Standards für den Umgang mit Energie, Wasser, Chemikalien und Abfällen sowie für eine effiziente Ressourcennutzung von Anfang an in unsere Produktionsprozesse integrieren. Nachhaltigkeit muss sich sowohl in der Energieeffizienz unserer Chips während ihrer gesamten Lebensdauer als auch in einer möglichst ressourcenschonenden Herstellung widerspiegeln.

Sie sagen, Europa habe die klassische Halbleiterproduktion verloren, bei Photonik-Chips sei das Rennen offen. Wie beurteilen Sie Europa, die USA und China – und woran machen Sie fest, dass Europa diesmal nicht wieder verliert?

Ich würde diesen Wettbewerb nicht als ein Rennen betrachten, bei dem Europa gewinnt und die USA oder China verlieren. Die Photonik ist eine globale Industrie, und CCRAFT will weltweit mit Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Entscheidend ist vielmehr, ob es der Schweiz gelingt, sich bei dieser nächsten Chipgeneration eine bedeutende technologische und industrielle Position zu sichern. Wir verfügen in wichtigen Bereichen der Photonik über einen technologischen Vorsprung, hervorragend ausgebildete Fachkräfte, eine starke Forschungslandschaft und wachsende Investitionen. Doch technologische Führerschaft allein reicht nicht aus. Ohne eigene Fertigung besteht die Gefahr, dass andere Länder die wirtschaftlichen Früchte dieser Innovationen ernten.

Genau deshalb sind Chipfabriken so wichtig. Sie produzieren nicht nur Chips, sondern bilden die Grundlage für ein ganzes Ökosystem aus Zulieferern, Fachkräften, Kunden und neuen Unternehmen. Die Schweiz hat die Chance, sich in diesem Zukunftsmarkt eine führende Position zu sichern. Jetzt gilt es, diese Chance zu nutzen.

Welche Chancen hat ein kleines Land wie die Schweiz im Wettbewerb der Chiphersteller? Zahlen Kunden für «vertrauenswürdige Lieferketten» und politische Stabilität wirklich einen Aufpreis, und wie viele Arbeitsplätze entstehen bis 2030 in Neuchâtel?

Zunächst sollten wir präzisieren, worin der Wettbewerb besteht. Die Schweiz versucht nicht, bei der konventionellen Halbleiterfertigung mit Taiwan, den USA oder China zu konkurrieren. Die Chance von CCRAFT liegt vielmehr darin, bei der Industrialisierung einer hochspezialisierten photonischen Chiptechnologie eine führende Rolle einzunehmen. Unser Anspruch ist es, bei Kosten und Qualität an der Spitze zu stehen.

«Hochqualifizierte Fachkräfte sind weltweit knapp und kosten in den grossen Technologiezentren ähnlich viel. Der Schweizer Lohnkostennachteil fällt deshalb weniger ins Gewicht.»

Kunden entscheiden sich nicht allein deshalb für uns, weil wir ein Schweizer Unternehmen sind. Ausschlaggebend sind wegweisende Technologie, wettbewerbsfähige Kosten und zuverlässige Lieferungen. Politische Stabilität und widerstandsfähige Lieferketten bieten zusätzliche Vorteile, gerade bei strategisch wichtigen Technologien.

Die Schweiz bietet dafür hervorragende Voraussetzungen. In der Photonik zählen vor allem Präzision, Know-how, Automatisierung und Zuverlässigkeit. Hochqualifizierte Fachkräfte sind weltweit knapp und kosten in den grossen Technologiezentren ähnlich viel. Der Schweizer Lohnkostennachteil fällt deshalb weniger ins Gewicht. Mit unserem Fachwissen und einer hocheffizienten Produktion können wir international wettbewerbsfähig fertigen.

Durch den Produktionsausbau wollen wir hochspezialisierte Arbeitsplätze schaffen. Das noch grössere Potenzial liegt jedoch im entstehenden Ökosystem aus Zulieferern, Technologiepartnern und weiteren Unternehmen. Unsere Fertigung verstehen wir deshalb als strategische Infrastruktur, die zusätzliche Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Schweiz und Europa ermöglicht.

Welche bahnbrechenden Innovationen zeichnen sich für die kommenden drei Jahre ab, die Ihr Geschäft am meisten beeinflussen werden, und mit welcher davon verdient CCRAFT 2029 Geld?

Ich betrachte das aus zwei Perspektiven. Auf technologischer Seite entwickeln wir TFLN von den heutigen Hauptanwendungen zu einer breiter aufgestellten industriellen Photonik-Plattform aus. Dazu gehören auch Funktionen, die speziell auf Quantentechnologie und Luft- und Raumfahrt zugeschnitten sind. Bis 2029 erwarten wir, dass einige dieser Anwendungen bereits erhebliche zusätzliche Umsätze generieren.

Die zweite Transformation findet innerhalb der Fertigungsanlage statt. Beim gegenwärtigen Entwicklungstempo der KI dürfte die Fertigung in drei Jahren ganz anders aussehen: mit mehr Automatisierung, intelligenter Prozesssteuerung, datengetriebener Optimierung und Robotik.

Beide Entwicklungen greifen ineinander: bahnbrechende photonische Technologie, hergestellt in einer zunehmend intelligenten und automatisierten Fertigungsanlage. Zu einer solchen hochmodernen Foundry wird sich CCRAFT entwickeln.

Zum Schluss des Interviews haben Sie zwei Wünsche frei, wie sehen die aus?

Mein erster Wunsch ist ganz einfach: Ein Tag sollte 48 statt 24 Stunden haben. Wir haben noch unglaublich viel vor, und unsere Kunden entwickeln sich in einem enormen Tempo weiter.

Mein zweiter Wunsch wäre eine Zeitmaschine. Ich würde fünf Jahre in die Zukunft reisen und mir die Infrastruktur ansehen, die unsere digitale Welt und die künstliche Intelligenz antreibt. Meine Hoffnung wäre, dort CCRAFT-Chips zu entdecken, die zahlreich, still und leise ihren Dienst verrichten. Anschliessend würde ich in die Gegenwart zurückkehren – vermutlich noch ungeduldiger und entschlossener, unsere Vision Wirklichkeit werden zu lassen.

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