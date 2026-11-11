Till Reuter, CEO Dormakaba, im Interview

von Robert Jakob

Moneycab.com: Herr Reuter, gut drei Prozent mehr organisches Wachstum sind für die nahe Zukunft vorhergesagt. Die Börse hat daraufhin wohl eher die bereinigte EBITDA-Marge von 16,1% beklatscht als die vorsichtige Umsatzprognose?

Till Reuter: Wie wäre es mit: Wir haben im Geschäftsjahr 2025/26 unsere Ziele erreicht und mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 16,1 Prozent einen historischen Höchstwert erzielt. Gleichzeitig sind wir organisch um 3,0 Prozent gewachsen. Diesen positiven Trend konnten wir im 1. Quartal fortsetzen, unser organischer Nettoumsatz stieg um 4%. Wir haben unsere Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, die Komplexität reduziert und unsere Profitabilität nachhaltig verbessert. Wir richten unseren Fokus verstärkt auf Wachstum: entscheidend ist für uns, profitabel zu wachsen und damit langfristig Wert für unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu schaffen.

Im Geschäftsjahr 2025/2026 war der Umsatz in allen Weltregionen ausser der Schweiz und Deutschland rückläufig. Der starke Franken dürfte wohl weiter ein schwer umschiffbares Problem bleiben, oder?

Da wir weltweit produzieren und verkaufen, sind unsere Produkte nicht unmittelbar durch den starken Franken belastet. Die Währungseffekte entstehen vor allem bei der Umrechnung der im Ausland erzielten Umsätze in Schweizer Franken. Dies belastete den ausgewiesenen Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um 4,9 Prozent, hat aber keinen Einfluss auf unsere operative Geschäftsentwicklung. Diese war positiv.

«Unsere Nettoverschuldung liegt beim 0,8-Fachen des bereinigten EBITDA, und das Investment-Grade-Rating von BBB mit stabilem Ausblick bestätigt unsere finanzielle Stärke.»

Till Reuter, CEO Dormakaba

In knapp einem Jahr läuft die 275 Millionen schwere CHF-Anleihe aus. Wie könnte der Rollover aussehen?

Wir verfügen über eine solide Bilanz und eine hohe finanzielle Flexibilität. Unsere Nettoverschuldung liegt beim 0,8-Fachen des bereinigten EBITDA, und das Investment-Grade-Rating von BBB mit stabilem Ausblick bestätigt unsere finanzielle Stärke. Wir prüfen unsere Finanzierungsoptionen laufend und werden die Fälligkeit der Anleihe rechtzeitig und umsichtig adressieren. Dabei wägen wir die verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten und deren Kosten sorgfältig ab. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich keiner konkreten Entscheidung vorgreifen. Unser Anspruch ist es, unsere finanzielle Flexibilität zu bewahren und gleichzeitig eine effiziente Kapitalstruktur sicherzustellen.

Steht die im September unterzeichnete Sale-and-Lease-back-Vereinbarung für den Hauptsitz in Rümlang im Zusammenhang mit der neuen Kapitalisierungsstruktur?

Die Transaktion ist Teil unserer konsequenten Kapitalallokation. Mit dem Verkauf und der langfristigen Rückmietung unseres Hauptsitzes setzen wir mehr als 80 Millionen Schweizer Franken an bisher in einer Immobilie gebundenem Kapital frei. Dieses Kapital können wir flexibler einsetzen, beispielsweise für strategische Investitionen, Innovationen und gezielte Akquisitionen. Gleichzeitig bleiben wir uneingeschränkt an unserem Hauptsitz in Rümlang präsent. Es geht also nicht darum, unseren operativen Standort zu verändern, sondern unsere finanzielle Flexibilität zu erhöhen und unser Kapital möglichst wirkungsvoll einzusetzen.

Die Verschuldungsquote im Vergleich zum bereinigten EBITDA liegt bei sehr guten 0,8. Dormakaba hat im letzten Geschäftsjahr sechs Übernahmen und zwei Venture-Investments getätigt. Zwei weitere Akquisitionen erfolgten nach dem Bilanzstichtag. In welchen Segmenten werden Sie gezielt weitersuchen?

Unsere starke Bilanz gibt uns den Spielraum, gezielt in weiteres Wachstum zu investieren. Bei den Zukäufen verfolgen wir keine Wachstumsstrategie um jeden Preis, sondern suchen gezielt nach Unternehmen, die unser Portfolio komplettieren, branchenspezifische Lösungen ergänzen, unsere Marktposition stärken oder uns Zugang zu neuen Technologien und Kundengruppen verschaffen. Wir wollen unsere organischen Wachstumsmöglichkeiten stärken und gleichzeitig dort Kompetenzen ergänzen, wo wir sie durch Akquisitionen schneller aufbauen können.

«Unsere starke Bilanz gibt uns den Spielraum, gezielt in weiteres Wachstum zu investieren.»

Im zweiten Teil des abgeschlossenen Geschäftsjahres hat das Wachstum Ihres US-Geschäfts deutlich Fahrt aufgenommen. Hier zahlt sich sicher Ihr Engagement vor Ort aus?

Ja, wir sehen, dass unsere konsequente Arbeit in Nordamerika Wirkung zeigt. So verzeichnen wir im ersten Quartal unseres neuen Geschäftsjahres 2026/27 für die USA eine gute Entwicklung in den Bereichen Automatisierung und Hospitality. Wir haben unsere regionale Führung gestärkt, Produktlücken geschlossen und unser Angebot sowohl bei mechanischen Zutrittslösungen, als auch bei automatischen Eingangssystemen erweitert. Gleichzeitig intensivieren wir die Zusammenarbeit mit unseren wichtigsten Vertriebspartnern und konzentrieren uns auf attraktive Marktsegmente wie Flughäfen oder Rechenzentren. Die Akquisitionen von Avant-Garde und Airsphere haben unser Angebot im Luftfahrtbereich zusätzlich gestärkt. Das Zusammenspiel au lokaler Marktnähe, einem breiteren Portfolio und gezielten Akquisitionen schafft eine gute Grundlage, um unser Wachstum in Nordamerika weiter auszubauen.

«Wir verzeichnen wir im ersten Quartal unseres neuen Geschäftsjahres 2026/27 für die USA eine gute Entwicklung in den Bereichen Automatisierung und Hospitality.»

Ist es einfach, in den USA gute und günstige Übernahmeziele zu finden?

Der US-Markt bietet attraktive Möglichkeiten, ist aber wettbewerbsintensiv. Entscheidend ist für uns nicht, ein Unternehmen möglichst günstig zu kaufen, sondern die richtige strategische Ergänzung zu finden. Wir prüfen sorgfältig, welchen Mehrwert eine Akquisition für unsere Kunden und unser bestehendes Geschäft schafft, wie gut sie zu unserer Strategie passt und welche Wachstumsmöglichkeiten sich daraus ergeben. Dabei bleiben wir finanziell diszipliniert. Unsere solide Bilanz gibt uns die Möglichkeit, attraktive Chancen zu nutzen – aber wir werden keine Kompromisse bei den strategischen und wirtschaftlichen Kriterien eingehen.

Dormakabas Produktoffensive soll das zuletzt etwas verhaltene Wachstum beschleunigen. Was versprechen Sie sich von dem neuen Schiebetürsystem ES MotionIQ?

Innovation ist ein zentraler Treiber unserer Wachstumsstrategie. Mit unserem Türsystem MotionIQ verbinden wir Komfort, Energieeffizienz und intelligente Türsteuerung. Die Lösung optimiert das Öffnungsverhalten automatischer Schiebetüren und trägt so dazu bei, den Energieverbrauch beim Heizen oder Kühlen von Gebäuden um bis zu 50 Prozent zu reduzieren. So werden die Betriebskosten und CO2-Emissionen gleichermassen gesenkt. Das ist insbesondere in Gebäuden mit hohen Anforderungen an Energieeffizienz und Komfort relevant. MotionIQ ist ein gutes Beispiel dafür, wie wir mit innovativen Produkten konkrete Kundenbedürfnisse adressieren und gleichzeitig neue Wachstumschancen erschliessen. Wir haben unser Türsystem auch in einem Pilotprojekt in Norwegen getestet. Dort wurde eine Motion IQ Schiebetür in die Struktur des nördlichsten Eishotels der Welt eingepasst und unter extremen klimatischen Bedingungen getestet.

Haben Sie bei den neusten beiden API-basierten Zugangssystemen Ihrer Firma einen persönlichen Favoriten?

Für mich steht nicht die Frage nach einem persönlichen Favoriten im Vordergrund. Entscheidend ist, dass wir unterschiedliche Kundenbedürfnisse mit passenden Lösungen bedienen können. API-basierte Technologien ermöglichen es, Zutrittslösungen flexibel in bestehende Systeme und digitale Plattformen zu integrieren. Damit schaffen wir Mehrwert für unsere Kunden, vereinfachen Prozesse und eröffnen neue Möglichkeiten für vernetzte Anwendungen. Besonders spannend finde ich, dass sich Zutrittslösungen dadurch zunehmend nahtlos in die digitalen Ökosysteme unserer Kunden einfügen. Ein Beispiel ist «The Henderson» im Zentrum von Hongkong: Die Zutrittslösungen von dormakaba ermöglichen in dem architektonisch aussergewöhnlichen Hochhaus einen nahtlosen, berührungslosen Zugang und unterstützen ein offenes, einladendes Gebäudekonzept.

Wie lange können die nächsten Dividenden von dormakaba steuerbefreit sein?

Wir werden zu den wenigen Unternehmen in der Schweiz gehören, die ihren Aktionären diese Möglichkeit bieten können. Mit der Anpassung der Gruppenstruktur werden wir Kapitaleinlagereserven aus ausländischen Quellen in Höhe von rund zwei Milliarden Schweizer Franken schaffen, die künftig ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer an die Aktionäre ausgeschüttet werden können. Nach heutiger Einschätzung können wir mit unserer aktuellen Dividendenpolitik die steuerbefreite Ausschüttung voraussichtlich noch mindestens zehn bis fünfzehn Jahre fortführen – wenn nicht noch länger. Unser Ziel bleibt eine verlässliche und nachhaltige Dividendenpolitik, die unsere Aktionärinnen und Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg beteiligt.