Karin Kohlenbach, Co-Founder und CEO Green Monkey Club, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Frau Kohlenbach, mit Hair Styling-Produkten lässt sich dem Haar Halt verleihen, man kann es formen und nach Wunsch stylen. Wie lässt sich das erreichen?

Karin Kohlenbach: Ich erkläre das gerne anhand unseres Styling-Spray Bestsellers, dem Texture Spray. Das Texture Spray enthält echtes Meerwasser, angereichert mit pflegenden Ölen und Proteinen. Sprüht man es nach dem Waschen ins handtuchtrockene Haar, legen sich die im Meerwasser enthaltenen Salzkristalle um die Haare und geben ihnen Volumen und Griffigkeit, ohne sie zu beschweren oder zu verkleben. So können die Haare nach Wunsch getrocknet und gestylt werden – im lässigen Beach Look oder auch glatt über die Rundbürste geföhnt. Lässt man die Haare an der Luft trocknen, hat man einen Effekt ähnlich ‚einem Tag am Meer’ – und das sogar im Winter.

Green Monkey Club entwickelt und produziert also Hair Styling-Produkte auf Basis von natürlichem Meerwasser. Was bedeutet in diesem Zusammenhang «natürlich»?

Alle Green Monkey Club Produkte sind aus 100% natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt. So ist auch unser verwendetes Meerwasser ein reines Naturprodukt und wird nicht aus Wasser und Salz künstlich hergestellt. Das macht zwar die Produktion unserer Produkte komplexer, es bleiben aber die im Meerwasser enthaltenen pflegenden und regenerierenden Nährstoffe für Haare und Kopfhaut enthalten.

Für alle Produkte wird Meerwasser aus den Salinen von Es Trec auf Mallorca verwendet. Wie kam es dazu?

Angefangen hat alles im Familienurlaub auf Mallorca. So sind wir auf die Saline von Es Trenc aufmerksam geworden, eine der wenigen Binnensalinen in Europa. Sie befindet sich 3km im Landesinneren. Durch diese besondere Binnenlage wird das Meerwasser auf dem Weg zur Saline auf natürliche und klimaschonende Weise von Mikroplastikartikeln gereinigt und garantiert damit eine der besten Wasserqualitäten im Mittelmeerraum.

Welche Wirkung hat Meerwasser auf Haare?

Durch die enthaltenen Salzkristalle verleiht Meerwasser den Haaren eine griffige Textur, Halt und Volumen. Zudem enthält Meerwasser neben Natrium zahlreiche Mineralstoffe (wie Kalium, Kalzium, Magnesium) und lebenswichtige Spurenelemente (wie Kupfer, Zink, Jod). Es regt den Stoffwechsel und die Zellerneuerung an. Haare und Kopfhaut werden gepflegt, beruhigt und mit wichtigen Nährstoffen versorgt.

Was für Inhaltsstoffe finden sich über das Meerwasser hinaus in Ihren Styling-Produkten?

In den Green Monkey Club Styling-Produkten steckt Natur pur. Angereichert werden unsere Meerwasser-Sprays mit weiteren pflegenden und natürlichen Inhaltsstoffen wie bio-zertifiziertem Lavendelöl, Honigextrakt, echtem Honig oder Weizenprotein. Auch der Konservierungsstoff ist natürlichen Ursprungs und wird aus Zuckerrohr und Mais gewonnen. Im Gegensatz zu Alkohol, der häufig zur Konservierung von Naturkosmetik verwendet wird, trocknet der von uns verwendete Konservierungsstoff die Haare nicht aus. Er spendet sogar zusätzlich Feuchtigkeit.

Wie präsentiert sich Ihr aktuelles Angebot und welche Produkte wollen Sie als nächstes lancieren?

Alle unsere Produkte werden durch das Team um unseren Creative Director & Top-Hairstylisten Andreas Nieling im direkten Kundenkontakt, mit viel Leidenschaft und Know-How selbst entwickelt und getestet. Unsere Produktline umfasst derzeit die meerwasserbasierten Styling Sprays Matt Spray, Texture Spray und Curl Spray sowie das Finishing Produkt Splash Gel. Aktuell arbeitet das Team an weiteren besonders pflegenden Stylingprodukten, die bereits in den nächsten Monaten gelauncht werden sollen.

Nachhaltigkeit ist Ihnen sehr wichtig. Wie zeigt sich das über das natürliche Meerwasser hinaus?

Unser Leitsatz ist: Reduce & Recycle. Plastikmüll wird wo immer möglich vermieden und recycelbare sowie recycelte Rohstoffe werden eingesetzt. So verwenden wir recycelbare Glasflaschen für unsere Produkte und einen Deckel aus Weißblech – dem Recyclingstar unter den Materialien – für unser Splash Gel. Alle Verpackungsmaterialien wie Versandkartons, Flaschenrosetten sowie unsere Broschüren, Grusskärtchen etc. sind aus recyceltem Altpapier. Als Füllmaterial für unsere Kartons nehmen wir Maispops. Die sind umweltfreundlich, schützen unsere Produkte und sind auch hinterher zum Basteln prima.

Und wo sind die Green Monkey Club-Produkte erhältlich?

Green Monkey Club Produkte sind professionelle Salonprodukte und exklusiv nur bei Friseuren oder über unseren eigenen Online-Shop erhältlich.

Sie bewegen sich mit Ihren Produkten in einem sehr umkämpften Markt. Wie schwierig ist es, sie im professionellen Umfeld zu etablieren?

Gerade in einem umkämpften Markt ist es wichtig, eine klare Vision zu haben und diese ohne Kompromisse zu verfolgen. Unser Ziel ist es, die Kraft der Natur auch in der professionellen Salonpflege zu etablieren. Beim Markteintritt gehen wir bewusst spitz vor. Mit einer kleinen und feinen Produktpalette, die mit Leidenschaft und viel Liebe selbst entwickelt und von höchster Naturkosmetikqualität ist.

«Über die Marktdurchdringung der DACH-Region hinaus planen wir in den nächsten drei Jahren den Markteintritt in die Türkei und die USA.»

Seit Oktober 2022 werden insgesamt 10% der Green Monkey Club AG Unternehmensanteile über die eigene Firmenwebsite angeboten und können in Form digitaler Aktien erworben werden. Wie läuft der Verkauf?

Unser Aktienverkauf ist sehr gut gestartet und wir konnten bereits viele kleine bis mittelgrosse Investoren gewinnen. Über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel ist es erwartungsgemäss etwas ruhiger geworden. Aktuell führen wir spannende Gespräche mit einigen grösseren Investoren und setzen ein professionelles Investor Relationship Management auf. Das wird uns unterstützen, unser Einwerbungsziel in den nächsten 6-9 Monaten zu erreichen.

Welche Pläne wollen Sie mit den zusätzlichen Mitteln verwirklichen?

Der digitale Aktienverkauf gibt uns die Möglichkeit, weiter organisch zu wachsen, neue Märkte anzusprechen, neue Kunden zu gewinnen sowie ergänzende Produkte zu entwickeln. Über die Marktdurchdringung der DACH-Region hinaus planen wir in den nächsten drei Jahren den Markteintritt in die Türkei und die USA.

Frau Kohlenbach, besten Dank für das Interview.

