Katy Lee, CEO und Co-Founder Sundays Beverage AG, im Interview

Moneycab.com : Frau Lee, was genau sind Craft-Ready-to-Drink-Getränke?

Katy Lee: Ready-to-Drink-Getränke sind vorgemischte Cocktails, Dosen- oder Flaschengetränke wie Eiskaffee, Energydrinks und Tees sowie aromatisierte alkoholische Getränke. Sie sind eine bequeme Konsumoption, die kein Mischen oder Vorbereiten erfordert. Unsere «Sundays»-Getränke sind handwerklich hergestellt, da sie lokal in kleineren Chargen mit hochwertigen Zutaten produziert werden. Zum Beispiel wird unser Hard Ice Tea mit handgebrühtem echtem Grüntee und frischem Zitronensaft hergestellt.

Wie unterscheiden sich Craft RTD und Hard Seltzers, von denen Sundays in den letzten Jahren verschiedene Kreationen auf den Markt gebracht haben?

Hard Seltzers sind Getränke innerhalb der RTD-Kategorie. Konkret handelt es sich dabei um aromatisiertes, alkoholisches Sprudelwasser. «Hard» bedeutet, dass sie Alkohol enthalten, und «Seltzer» steht für das Sprudelwasser.

Hard Seltzers haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen. Haben sie das Potenzial, das Trinkverhalten in der Alkohollandschaft zu verändern?

Hard Seltzers haben das Trinkverhalten bereits verändert. In den USA, wo Hard Seltzers ihren Ursprung haben, haben sie 10 % des Biermarktes erobert, und dieser Trend wird weltweit erwartet. Dies liegt an dem im Vergleich zu Wein oder traditionellen Cocktails niedrigeren Alkoholgehalt der Getränke sowie an dem geringen oder fehlenden Zuckergehalt, der den Konsumenten eine leichtere und bewusstere Alternative zu traditionellen Getränken bietet. Darüber hinaus werden Verbraucher von den einzigartigen Geschmacksoptionen angezogen, die Hard Seltzers bieten.

Wie viel Alkohol beinhalten denn Ihre Hard Seltzer und Hard Ice Teas?

Sundays-Getränke werden auf Basis von fermentiertem Alkohol hergestellt. Der Herstellungsprozess ähnelt dem von Bier, jedoch ohne den Einsatz von Hopfen. Anstelle von Weizen oder Gerste wird Zucker mit Hefe fermentiert, bis der gesamte Zucker in Alkohol umgewandelt ist, sodass kein Restzucker übrig bleibt. Anschliessend wird Wasser hinzugefügt, um das Endprodukt auf einen Alkoholgehalt von 4 % zu bringen.

Wie unterscheiden sich Ihre Produkte von anderen auf dem Markt?

Sundays ist die einzige Marke mit einem Portfolio von Ready-to-Drink-Produkten auf dem Schweizer Markt. Wir bieten eines der wenigen Hard Seltzers, das lokal in der Schweiz produziert wird, und das einzige Hard Seltzer, das keinen Zucker oder künstliche Süssstoffe enthält. Im Gegensatz zu anderen Eistee-Produkten auf dem Markt (alkoholisch sowie nicht-alkoholisch), die Tee-Extrakt und Konservierungsstoffe verwenden, nutzen wir frisch gebrühte Teeblätter und echten Fruchtsaft.

Wer ist Ihre Hauptzielgruppe?

Die Zielgruppe für Ready-to-Drink-Getränke ist generell die jüngere Generation (21–35 Jahre), da diese nach Bequemlichkeit und Vielfalt in ihren Getränkeoptionen sucht und zunehmend auf bewussten Konsum achtet. Eine weitere wichtige Zielgruppe sind gesundheitsbewusste Verbraucher, die die Vorteile eines niedrigeren Alkoholgehalts, weniger Kalorien und funktioneller Vorteile wie natürlichem Koffein schätzen.

Wie haben Sie deren Bedürfnisse und Vorlieben in Ihre Hard Seltzers und Hard Ice Teas integriert?

Von Anfang an wollten wir nicht eine Kopie der grossen Brands sein, die kostengünstige, künstlich schmeckende Getränke herstellen. Wir wollten Premium-Produkte mit natürlichen Zutaten schaffen, mit einem Fokus auf bewussten Konsum. Wir haben uns bewusst entschieden, unseren Hard Seltzers keinen Zucker oder Süssstoffe hinzuzufügen, und bei unseren Hard Ice Teas verwenden wir nur echten Fruchtsaft und einen Hauch von natürlichem Zucker, um den Verbrauchern den Geschmack von Eistee zu bieten, den sie kennen.

Worauf achten Sie bei der Auswahl der Geschmacksrichtungen?

Für unsere Hard Seltzers wollten wir lustige, einzigartige Geschmackskombinationen kreieren, die auf dem Schweizer Markt Anklang finden. Wir haben mehrere Fokusgruppen mit Verbrauchern in der gesamten Schweiz durchgeführt, bei denen wir Dutzende von Musterprodukten aus den USA getestet haben, um herauszufinden, welche am besten ankommen. Das half uns, unser erstes Set von fünf Geschmackskombinationen zu launchen. Wir verfeinern unser Angebot weiterhin basierend auf dem Feedback der Verbraucher. Bei unseren Hard Ice Teas sind wir mit Geschmacksrichtungen gestartet, die den Verbrauchern vertraut sind – Pfirsich und Zitrone. Für die Neuentwicklung möchten wir den Trends stets einen Schritt voraus sein und freuen uns darauf, kontinuierlich mehr unterhaltsame, innovative Getränke auf den Markt zu bringen.

Nachhaltigkeit ist Ihnen wichtig. Welche Massnahmen ergreifen Sie, um Ihr Produkt nachhaltig zu gestalten, sowohl in der Produktion als auch in der Verpackung?

Sie haben recht, Nachhaltigkeit ist uns sehr wichtig und bildet die Grundlage unseres Unternehmens. Wir beziehen Rohstoffe und Verpackungen so weit wie möglich lokal und regional und streben an, nachverbrauchte Recyclingverpackungen zu verwenden, wo immer es möglich ist. Durch unsere Partnerschaft mit Climate Partner messen und reduzieren wir unseren CO₂-Fussabdruck und kompensieren unvermeidbare CO₂-Emissionen, indem wir zertifizierte Klimaschutzprogramme sowie Programme zur Beseitigung von Plastik aus den Ozeanen der Welt unterstützen. Wasser ist offensichtlich eine kritische Ressource für uns, und es ist uns wichtig, die Gewässer der Welt sauber zu halten.

Über welche Vertriebskanäle bringen Sie Sundays-Getränke an Kundinnen und Kunden?

Wir verkaufen direkt an Verbraucher über unsere Website. Ausserdem vertreiben wir unsere Produkte über mehrere Getränkehändler, die in der Gastronomie – Bars, Restaurants, Catering usw. – verkaufen. Unsere Produkte sind auch landesweit an jedem Globus-Standort sowie in 26 Coop-Filialen im Zentrum von Zürich erhältlich. Unsere Getränke werden im ganzen Land in einigen der coolsten Bars, Restaurants und Badis sowie auf Musikfestivals verkauft.

Um das Wachstum vorantreiben zu können, läuft noch bis 11. November auf Oomnium eine Investitionsrunde. Wie sehen Ihre Wachstums- und Expansionspläne aus?

Der Wachstumsplan hat zwei Komponenten. Erstens möchten wir unsere Verkaufsaktivitäten stärken und unseren Heimatmarkt Schweiz durch eine höhere Markenbekanntheit und tiefere Marktdurchdringung ausbauen. Darüber hinaus wollen wir uns breiter in Europa ausweiten durch unsere strategische Partnerschaft, die wir in Deutschland gebildet haben. Gleichzeitig möchten wir natürlich stets an der Spitze von Innovation und Entwicklung neuer Getränke bleiben.

