COHAGA lanciert LeadHub – erste KI-gestützte «Go to Market»-Plattform der Schweiz

St. Gallen – COHAGA vereinfacht das Direct Marketing: Das St. Galler Startup lancierte den LeadHub, die schweizweit erste «Go to Market»-Plattform, die sich KI und Big Data zunutze macht. Dank dem LeadHub haben Kunden nicht nur fortlaufend Zugang zu aktualisierten Adressen – er ermöglicht insbesondere auch die Identifikation von Ansprechpartner mit echtem Bedarf und minimiert dadurch den Streuverlust.

Bis anhin basierte Direktmarketing auf statischen – und daher oftmals veralteten – Excel-Adresslisten. Zudem war der Streuverlust meist immens, da es kaum möglich war, Adressaten mit effektivem Bedarf zu identifizieren. Der LeadHub ändert dies nun. Er basiert auf einem von COHAGA entwickelten, LLM-gestützten Prozess, der fortlaufend öffentliche Bewertungen von Unternehmen und Dienstleistungen auswertet – bis dato 6’379’483 – und in die Adressdatenbank von COHAGA einspeist. Ein Anbieter von Akustik-Decken beispielsweise kann so gezielt Restaurants kontaktieren, in deren Bewertungen sich Gäste über schlechte Akustik beschwert haben. Um der Problematik mit den veralteten Kontakten entgegenzuwirken, bietet COHAGA den Zugang zum LeadHub ausschliesslich im Abo-Modell an und aktualisiert die Adressen fortlaufend. Einmalige Käufe von Adresslisten sind nicht möglich.

Das richtige Timing

Nicht zuletzt entscheidet beim Direktmarketing auch der Zeitpunkt der Kontaktaufnahme über Erfolg oder Misserfolg. Auch diesem Aspekt trägt der LeadHub Rechnung: Er analysiert öffentliche Publikationen von und zu Unternehmen wie Pressemitteilugen, Social Media Posts oder Handelsregistereinträge und erkennt dadurch sogenannte Trigger Events, etwa die Eröffnung eines neuen Standortes, ein Wechsel in der Geschäftsleitung oder eine Messe-Teilnahme. So wissen Marketeers oder Vertriebsmitarbeitende genau, wann und mit welcher Botschaft sie potenzielle Kunden kontaktieren sollten.

«Mit dem LeadHub bringen wir Direktmarketing ins 21. Jahrhundert», freut sich COHAGA Co-Gründer und CEO Fabio Mätzler. «Die Lead-Generierung wird effizienter und letztlich kostengünstiger. Statt an tausend Türen zu klopfen, öffnet sich mit ihm genau die richtige.»

Mehr als nur Adressen

Neben Adress-Brokerage bietet der LeadHub zahlreiche, weitere Funktionen wie:

CRM-Funktionalitäten

Keyword- und Technologiesuche auf Websites

Automatischer Ausschluss von Bestandskunden

Social-Media-Profile der Entscheidungsträger

Filter für Mobile-Nummern, Jubiläums-Adressen, etc.

Geldzurück- und «Fresh Data»-Garantie

Mit Guerilla-Aktion auf Lancierung aufmerksam gemacht

Um auf die neue Plattform aufmerksam zu machen, hat COHAGA in mehreren Schweizer Städten eine Guerilla-Aktion durchgeführt: In hochfrequentierten Fussgängerzonen tauchten Sprühkreideschriftzüge mit dem Link cohaga.ch/leadhub.ch auf. Fabio Mätzler dazu: «Als eigenfinanziertes Startup im Tech-Bereich müssen wir uns bei COHAGA gegen internationale und finanzkräftige Mitbewerber behaupten. Mit dieser einfachen aber effektiven Methode wollen wir auffallen und zum Stadtgespräch werden.»

Bis zum 30. September 2025 gibt es auf www.cohaga.ch/leadhub einen Early Bird Rabatt von 30 %. Zudem kann die neuartige Plattform unter demselben Link kostenlos getestet werden. (COHAGA/mc/hfu)