Naji Nehme, CEO & CIO Petiole Asset Management AG, im Interview

Moneycab.com: Herr Nehme, in den letzten zwei Jahren haben sich die öffentlichen Finanzmärkte überraschend entwickelt. Wie präsentiert sich die Lage bei den privat gehandelten Anlagen?

Naji Nehme: Im Jahr 2022 kam es sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen zu einer Korrektur, und der historische Diversifikationsvorteil dieser beiden Anlageklassen schützte die Portfolios der Anleger dieses Mal nicht. Auf der anderen Seite haben sich die privaten Märkte angesichts der Marktvolatilität als widerstandsfähig erwiesen, da sie von Natur aus weniger kurzfristigen Marktschwankungen ausgesetzt sind. Die Privatmärkte gewinnen bei den Anlegern weiter an Zugkraft, und der jüngste Ausverkauf im Jahr 2022 wird diesen Trend beschleunigen.

Die langjährigen Vorteile niedriger Zinsen und steigender Bewertungen scheinen der Vergangenheit anzugehören. Wie positionieren Sie sich in diesem Umfeld?

Wir erleben eine Anpassung aller Anlageklassen an das neue Umfeld mit höheren Zinsen und längerer Inflation, was den Anlegern ein neues Instrumentarium abverlangen wird. In diesem Umfeld sollten sich Anleger auf die klassischen Grundregeln des Investierens besinnen. Im Bereich Private Equity beispielsweise müssen sich Investoren auf die langfristige Wertschöpfung der Unternehmen konzentrieren, zum Beispiel durch den Einsatz von Technologie und Digitalisierung, anstatt von einem weiteren Anstieg der Bewertungen und einer Ausweitung der Bewertungskennzahlen auszugehen.

Wie haben sich die gestiegenen Fremdkapitalkosten in den letzten zwei Jahren auf die Privatmarktanlagen insgesamt ausgewirkt?

Nicht alle Privatmarktanlagen waren von den gestiegenen Kreditkosten betroffen. Bei neuen Transaktionen haben Private-Equity-Sponsoren ihre Kapitalbeteiligung beim Kauf von Unternehmen erhöht und ihre Kreditaufnahme reduziert. Petiole beteiligte sich an einigen Private-Equity-Transaktionen, bei denen es keine Schulden in der Bilanz gab. Auf der anderen Seite ist der Immobiliensektor am stärksten von höheren Kreditkosten betroffen, da er eine zinsempfindliche Anlageklasse ist und mit grösseren Refinanzierungsfenstern konfrontiert ist.

Private Märkte sind bekannt für hohe Eintrittsbarrieren und geringe Liquidität. Wie gehen Sie mit diesen Attributen um, die für Anleger in der Regel unerwünscht sind?

Wir sind uns dieser Einschränkungen sehr bewusst, und um diese Probleme anzugehen, haben wir ein digitales End-to-End-Erlebnis für Anleger eingeführt, bei dem sie auf die Privatmarktlösungen von Petiole oder ab 150.000 CHF zugreifen können. Wir haben auch die Palette der Lösungen diversifiziert, um den Bedürfnissen der Anleger gerecht zu werden, von semi-liquiden Krediten mit einer Laufzeit von weniger als drei Jahren über private Kredite oder Immobilienkredite mit einer Laufzeit von drei bis fünf Jahren bis hin zu Private Equity mit einer Laufzeit von fünf bis sieben Jahren.

Wie diversifiziert man das Risiko in einem Portfolio von Privatanlagen?

Wir diversifizieren das Risiko auf verschiedenen Ebenen. Zunächst nach Anlageklassen: Wir investieren nicht nur in Private Equity, sondern auch in Immobilien und Private Credits. Wir diversifizieren auch über Sektoren und Regionen hinweg. Darüber hinaus arbeiten wir mit einer Vielzahl von Sponsoren weltweit zusammen, was es uns ermöglicht, die Anzahl der Transaktionen in einem Kundenportfolio zu diversifizieren.

Entscheidend für die Rendite von Private Equity, Private Debt und Private Real Estate ist auch der Einstieg in einem frühen Stadium des Anlagezyklus. Dies erhöht jedoch auch das Risiko. Welchen Ansatz verfolgt Petiole hier?

Bei Petiole haben wir bisher nicht in Risikokapital investiert. Stattdessen bieten wir Zugang zu Unternehmen mit mittlerer bis grosser Marktkapitalisierung, die über öffentliche Märkte möglicherweise nicht ohne weiteres zugänglich sind. Wir glauben, dass private Unternehmen länger privat bleiben werden, und Anleger sollten von diesem Trend profitieren.

Wie wählt Petiole seine Investitionen aus?

Wir haben Niederlassungen in Zürich, New York und London eingerichtet, um Transaktionen zu beschaffen und Beziehungen zu hochrangigen Sponsoren zu pflegen. Unser Investmentteam, unser Anlageausschuss und unser Risikoteam arbeiten zusammen, um bei jeder von uns durchgeführten Transaktion eine gründliche Due Diligence zu gewährleisten, die investitionstechnische, operative und rechtliche Aspekte abdeckt. Wir führen nur 4 % der Transaktionen aus, die wir anschauen.

Die Weltwirtschaft befindet sich im Wandel. Technologische Fortschritte, Handelsbeziehungen und geopolitische Ereignisse werden die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen. Welche Rolle spielen private Märkte bei diesen Transformationen?

Private Märkte leben von Agilität und Innovation und sind gut positioniert, um von diesen Veränderungen zu profitieren. Sie führen Digitalisierungsagenden durch, unterstützen Unternehmen, die kein Kapital von Banken erhalten können, um ihre Geschäftstätigkeit auszuweiten, und bieten Schutz vor makroökonomischen Ereignissen.

Der wohl grösste und bedeutendste Megatrend ist der Klimawandel. Inwiefern engagiert sich der Markt für private Investitionen (und deren Investitionen) für dieses Thema?

Mehrere private Marktsponsoren haben diese Agenda vorangetrieben. Einige Beispiele sind die Integration von ESG-Prinzipien und das Aufkommen von Impact Investing, wie beispielsweise Projekte für erneuerbare Energien, nachhaltige Infrastrukturentwicklung oder Initiativen zur Kohlenstoffreduzierung. Bei Petiole haben wir die Grundsätze für verantwortungsbewusstes Investieren unterzeichnet und übernehmen sie bei unseren Anlageentscheidungen.

2024 ist auch ein Superwahljahr, in dem etwa die Hälfte der Menschheit wahlberechtigt ist. In den USA gibt es Anzeichen dafür, dass Donald Trump wiedergewählt werden könnte. Erwarten Sie, dass dies dem US-Privatmarkt neuen Schwung verleihen wird?

Es ist schwer vorherzusagen; In der Vergangenheit hatte Trump jedoch eine US-zentrierte, wirtschaftsfreundliche Agenda, was sich positiv auf das Investitionsumfeld auswirken würde. Davon abgesehen haben sich die privaten Märkte als Anlageklasse unabhängig von Wahlen als widerstandsfähig erwiesen.

Petiole bietet in erster Linie Anlagelösungen für institutionelle Kunden an. Ab welcher Einlagenhöhe sind auch professionelle Kunden willkommen?

Das Angebot von Petiole richtet sich sowohl an institutionelle als auch an professionelle Kunden. Für professionelle Kunden haben wir ein wettbewerbsfähiges und hochmodernes digitales Erlebnis entwickelt, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht. Dies ermöglicht Anlegern eine nahtlose Reise von der Erstellung von Risikoprofilen über das digitale Onboarding bis hin zur Portfolioausführung und -überwachung. Anleger können mit 150.000 CHF beginnen und für weniger als 10.000 CHF pro Transaktion in ein vielfältiges Portfolio kuratierter und geprüfter Co-Investments investieren.