Philippe Trütsch, CEO AgentSelly, im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Trütsch, nach dem Verkauf des von Ihnen aufgebauten E-Commerce-Unternehmens 2P Ventures sind Sie seit Juni 2020 CEO des Startups AgentSelly. Meistens verläuft der Weg vom Angestellten zum Unternehmer. Was hat Sie bewogen, den umgekehrten Weg zu gehen? Und was waren bislang Ihre wichtigsten Entscheidungen, die Sie als CEO getroffen haben?

Philippe Trütsch: Als ich mich dazu entschied, CEO von AgentSelly zu werden, haben mich drei Punkte speziell gereizt: Erstens meine Erfahrung im E-Commerce und in der Pflege digitaler User Journeys in einer klassischen Industrie, den Immobilien, anzuwenden. Zweitens der Reiz, ein junges Unternehmen so nachhaltig zu transformieren, dass es über die nächsten Jahre über einen steilen Wachstumspfad zu einem relevanten Player wachsen kann. Und drittens die Zusammenarbeit mit unserem Investor.

Ich habe mit dem Team zusammen neue Ideen für die nachhaltige Lead-Generierung und Lead-Pflege entwickelt – immer mit dem Fokus, dem Kunden nachhaltig Mehrwert zu bieten. Das neue digitale Setup ermöglicht es uns, mit unseren Kunden im Dialog zu bleiben und regelmässig ihr Feedback einzuholen, um unser Produkt und unseren Service stetig zu verbessern. Diese Entscheidungen haben sich als sehr nützlich erwiesen und ich bin stolz darauf, dass AgentSelly nun das zweite Jahr in Folge mit über 50 % wächst und auf dem Weg ist, eines der erfolgreichsten PropTech-Unternehmen in der Schweiz zu werden.

Wie Sie vorhin erwähnt haben, wächst AgentSelly bereits seit zwei Jahren um über 50 %. Was sind die grössten Herausforderungen bei dieser schnellen Expansion und welche Ziele haben Sie für 2023?

«Immer wieder den richtigen Rhythmus zu finden zwischen Kontinuität und Kreativität» – ein sinngemässes Zitat von Götz Werner, Gründer von DM (Drogeriemarkt). Es passt aber auch super zu uns. Grosses Wachstum bedingt Kreativität – die Organisation und die Menschen müssen sich immer wieder neu erfinden und weiterentwickeln. Zeitgleich müssen Prozesse im operativen Geschäft, beispielsweise die Kundenakquise oder die Abwicklung des Immobilienverkaufs, effizient ablaufen, was Kontinuität bedingt.

Für das noch neue Jahr haben wir uns zum Ziel gesetzt, unsere Stärken weiterhin auszuspielen. So sind wir optimistisch, dass wir wiederum ein Wachstum wie in den Vorjahren erreichen können.

Die Valiant Bank ist Mehrheitsaktionärin von AgentSelly. Wie beeinflusst das die Unabhängigkeit bei Finanzdienstleistungen und Hypothekenvermittlungen, die Sie ebenfalls anbieten?

So viel vorweg: Der Kunde ist total frei in der Wahl seiner Finanzierungslösung. In unserer täglichen Arbeit erleben wir, dass der Immobilienverkauf eng mit Finanzdienstleistungen wie Hypotheken verknüpft ist. Daher bietet die enge Zusammenarbeit mit unseren Bankpartnern sowohl für den Verkäufer als auch für den Käufer diverse Vorteile.

Die Partnerschaft mit der Valiant Bank gibt uns die Möglichkeit, die regionale und fachliche Expertise zu nutzen. So können wir zum Beispiel die Marktpreise durch unsere Bankpartner überprüfen lassen und so dem Verkäufer eine zusätzliche Sicherheit geben, dass der Verkaufspreis auch marktgerecht ist. Zudem profitieren unsere Verkäufer ebenfalls vom regionalen Netzwerk der Bankpartner und somit von mehr Kaufinteressenten.

Der Vorteil für eine potenzielle Käuferschaft ist, dass alles aus einer Hand kommt. Dies erzeugt eine gewisse Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und Planbarkeit. Wir kennen die Liegenschaft also nicht nur aus der Perspektive als Makler, sondern auch aus jener als Bank. Das führt zu einem optimalen Zusammenspiel, was Kauf und Finanzierung, aber auch Verkauf und Seriosität betrifft. Zudem nutzen einige unserer Kunden das Angebot der Valiant, die oft mit einem attraktiven Hypothekarzins aufwartet.

Andere Makler positionieren sich in der Regel sehr klassisch oder sehr digital. AgentSelly geht den Mittelweg. Wie definieren Sie die optimale Balance zwischen Algorithmen und Menschen?

Bei AgentSelly haben wir uns vollends dem Qualitäts-Service verschrieben. Es ist unsere Ambition, das Beste aus den digitalen und den regionalen Makler-Welten zu bieten. Den Komfort, die Einfachheit und die Transparenz, die wir mit unseren digitalen Werkzeugen erreichen, aber eben auch eine persönliche und individuelle Beratung. Das schätzen auch unsere Kunden. So hinterliess ein Kunde nach dem Verkauf seines Reiheneinfamilienhauses folgendes Feedback: «Top-Service von A bis Z. Sehr gute digitale Tools, aber auch direkte und persönliche Betreuung am Telefon und vor Ort.»

Unser hybrides Makler-Modell leben wir tagtäglich. So nutzen unsere Kunden die einfache und kostenlose Immobilienbewertung, die sie in 3 Minuten vornehmen können, ebenso gerne wie die unverbindliche, persönliche und detaillierte Schätzung der Immobilie vor Ort.

Auch während der Vermarktung werden wir unseren Markenwerten «digital und persönlich» gerecht. So bieten wir unseren Immobilienverkäufern ein Online-Cockpit, das Ihnen im Verkaufsprozess ermöglicht, 24/7 den aktuellen Stand der Vermarktung einfach und online einzusehen. Auf einen Blick wird ersichtlich, wie viele Personen die Verkaufsdokumentation heruntergeladen haben, wer eine Besichtigung gebucht hat oder welche Angebote eingegangen sind.

Auf der persönlichen Ebene leben wir diese Transparenz, indem wir in persönlichen Gesprächen Verkaufs- und Kaufinteressenten unsere umfassenden statistischen Daten zur spezifischen Immobilie oder der generellen Marktlage detailliert ausführen und ausserdem auch Kunden individuell und persönlich beraten können.

Somit lässt sich grundsätzlich sagen, dass unsere Kunden von unseren schlanken, effizienten und digitalen Prozessen und Möglichkeiten profitieren. Dadurch bleibt uns mehr Zeit, um individuell und persönlich auf die Anliegen unserer Kundschaft einzugehen. Sie sehen also: Digital und persönlich passen sehr gut zusammen.

Wie sieht das Business-Modell von AgentSelly aus? Wann erreichen Sie die Gewinnschwelle?

Das Businessmodell von AgentSelly zielt darauf ab, den Immobilienverkauf einfach, transparent und risikolos zu machen und unsere Kunden von A bis Z umfassend zu unterstützen. Um dieser Aussage maximale Glaubwürdigkeit zu geben, wird unser Honorar nur im Erfolgsfall fällig, und wir verlangen keine Vorauszahlungen. Beim erfolgreichen Verkauf verlangen wir vom Verkäufer ein Honorar von 2,25 %, mindestens 12’500 Franken und maximal 25’000 Franken. Dies ist im Markt ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Gewinnschwelle ist natürlich für jedes Startup eine wichtige Kenngrösse, aber in unserem substantiellen Wachstumsplan über die nächsten Jahre liegt der Fokus darin, ein relevanter Player im Immobilienumfeld zu werden, der sich durch ein hohes Qualitätsbewusstsein auszeichnet und welcher den Kunden umfassend bedienen kann. Dieser Fokus wird zwangsläufig dazu führen, dass AgentSelly die Gewinnschwelle erreicht.

Dahingehend können Kunden weiterhin von uns einen professionellen, persönlichen, aber auch digitalen Service erwarten. Unsere Makler und Partner können dank starker fachlicher und regionaler Expertise dabei viel Ruhe und Routine in den Prozess bringen und so den Immobilienverkauf für alle Beteiligten zum Erfolg führen.

Das vorhin erwähnte Honorar von 2,25 % wird nur im Erfolgsfall, also dem Verkauf einer Immobilie fällig, was eher aussergewöhnlich ist. Wo unterscheiden Sie sich sonst noch von den Mitbewerbern?

Dass das Honorar nur im Erfolgsfall fällig wird, ist branchenüblich. Was uns hingegen im Vergleich mit den Mitbewerbern unterscheidet: Bei uns gibt es weder Vorauszahlungen noch laufende Kosten – wir gehen somit zu 100 Prozent in die Vorleistung. Zudem haben wir unser Vermittlungshonorar nach oben gedeckelt: Wir erhalten maximal 25’000 Franken beim erfolgreichen Verkauf.

Damit setzen wir einen neuen Massstab in unserer Branche. Wir wollen unseren Kunden auf allen Ebenen Mehrwert bieten und sind nicht nur auf den Verkauf spezialisiert, sondern vielmehr auf den nachhaltigen Aufbau und die Platzierung eines rundum Service-Providers für alle Belange rund um den Verkauf und Kauf von Immobilien. Unsere Vision ist es, Käufer wie Verkäufer in all diesen Punkten zu verknüpfen, seriös zu beraten und gemäss ihren Bedürfnissen begleiten zu können.

Beim Verkauf einer Immobilie übernimmt AgentSelly auch die Vermarktung des Objektes. Welche Kanäle setzen Sie dafür ein?

Bevor wir die Immobilie vermarkten, erstellen wir einen virtuellen Rundgang der Wohnung oder des Hauses, um den potenziellen Interessenten bereits einen guten Einblick auf sehr einfache Art und Weise, nämlich digital, geben zu können. Zudem erstellen wir auch eine professionelle Verkaufsdokumentation mit sämtlichen Unterlagen, die auch die Banken benötigen, um die Immobilie schätzen zu können. Diese Vorbereitung hilft uns dabei, gute Resultate bei allen verschiedenen Vermarktungsaktivitäten zu erzielen. Diese reichen von der Publikation der Immobilie auf den grössten Schweizer Immobilienplattformen über die Veröffentlichung auf unserer Website und der Bewerbung auf Social Media bis hin zur Verbreitung über unseren Newsletter an unsere qualifizierte Interessentendatenbank. Auch die Aushänge in lokalen Valiant-Filialen und Flyer werden zur Vermarktung von Immobilien eingesetzt.

Wie Sie erklärt haben, arbeiten Sie in Anliegen Finanzdienstleistungen eng mit der Valiant Bank zusammen und haben eine Kooperation mit der Bank Thalwil. Welche weiteren Partnerschaften sind geplant?

Unser Bestreben ist es, unsere Kunden noch besser zu unterstützen und ihnen Mehrwert bieten zu können. Daher sind wir stetig im Gespräch mit potenziellen Partnern. So testen wir aktuell eine Zusammenarbeit mit dem in Zürich seit 2019 etablierten Startup “umbaumanager.ch”.

In diesem Beispiel bieten wir für die Objekte auf unserem Marktplatz direkt einen Investitionskostenrechner an. So wissen Interessenten schnell, wie viel sie noch für die Renovation einrechnen müssen und hilft entsprechend schneller herauszufinden, ob sich die Investition in die Immobilie lohnt. Dadurch bieten wir, wie schon eingangs erwähnt, einen Rundum-Service an, der sich in den kommenden Jahren erweitern wird, um unseren Kunden einen einfachen und sicheren Weg zu garantieren, sich umfassend ohne notwendige Vorkenntnisse informieren und entscheiden zu können.



Die Immobilienindustrie sieht sich nach jahrelangen Negativzinsen und damit verbundenen tiefen Hypothekarzinsen mit einer Inflation konfrontiert. Wie wirkt sich das auf Ihr Geschäft aus?



Obwohl makroökonomische und geopolitische Entwicklungen einen gewissen negativen Einfluss auf die Nachfrage nach Wohneigentum haben, stehen bei vielen Kaufinteressenten langfristige Überlegungen im Vordergrund. Etwa der Wunsch nach den eigenen vier Wänden, Unabhängigkeit, mehr Lebensraum für die Familie und sonstige Veränderungen in den Lebensumständen. Das sind langfristige Überlegungen, die relevanter sind als kurz- oder mittelfristige Entwicklungen im wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umfeld. In unserer täglichen Arbeit erleben wir weiterhin eine gute Nachfrage nach Wohneigentum und sind daher zuversichtlich, was die weitere Entwicklung betrifft.

Welches sind die wichtigsten Entwicklungen, die das Ökosystem Immobilien in den kommenden Jahren prägen werden?

Ich sehe fünf wichtige Entwicklungen:

PropTech: PropTech ist ein neues Wort, das die technologische Revolution im Immobiliensektor beschreibt. Es umfasst alle Technologien, die das Immobiliengeschäft digitalisieren, automatisieren und optimieren. Dazu gehören Immobiliendienste wie virtuelle Besichtigungen, Online-Maklerdienste, Immobilienverwaltungssoftware, Online- Zahlungsplattformen, Immobilieninformationssysteme und vieles mehr. Es bietet Unternehmen zudem die Möglichkeit, mehr Daten zu sammeln und zu analysieren, um bessere Entscheidungen zu treffen und die Transaktionskosten zu senken.

Smart Buildings: Smart Buildings sind Gebäude, die sensorbasiertes Monitoring, eine intelligente Steuerung und eine Kommunikation zwischen Gebäuden und Menschen ermöglichen. Diese Gebäude werden zu einem entscheidenden Bestandteil des zukünftigen Immobilien-Ökosystems werden.

Co-Living: Co-Living ermöglicht es Menschen, eine Wohnung oder ein Haus miteinander zu teilen und so Kosten und Flexibilität zu gewinnen. Dieser neue Wohnstil wird in den kommenden Jahren an Popularität gewinnen. Damit betrachten wir alternative Wohnformen als innovative Lösungen zur Verbesserung des Wohnens, wie Wohngemeinschaften, Co-Housing, Tiny Houses, Wohncontainer, Campingplätze usw. Sie bieten mehr als nur ein Dach über dem Kopf und können eine engere Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und günstigere Kosten bieten als herkömmliche Wohnungen.

Künstliche Intelligenz: Künstliche Intelligenz wird eine Schlüsselrolle in vielen Bereichen des Immobilien-Ökosystems spielen, von der Vermietung und dem Verkauf von Wohnungen über die Verwaltung von Gebäuden bis hin zur Entwicklung von neuen Immobilienprojekten. Die neuen Möglichkeiten ermöglichen eine bessere und effiziente Steuerung und führen zu einem besseren Verständnis (Preis, Potential, etc.) von Immobilien.

Partnernetzwerke: Ein Partnernetzwerk ist eine Gruppe von Individuen oder Organisationen, die eine enge Beziehung miteinander teilen und verschiedene Arten von Ressourcen oder Dienstleistungen im Rahmen eines ökologischen Ökosystems austauschen – und so Mehrwert für den Kunden bieten. Diese Form eines Immobilien-Ökosystems ermöglicht es verschiedenen Interessengruppen im Immobilienmarkt ein umfassendes, unkompliziertes und professionelles Service-Erlebnis zu bieten.

Natürlich verfolgen auch wir diese Trends bei AgentSelly weiterhin und teilen unsere Erkenntnisse fortlaufend in unserem Online Ratgeber.

Zum Schluss des Interviews haben Sie zwei Wünsche frei, welche sind das?

Mir persönlich ist es ein grosses Anliegen, dass unsere Mitarbeitenden auf ein erfolgreiches Jahr zurückschauen können. Auf ein Jahr, in dem sie als individuelle Persönlichkeiten wachsen, viel Erfüllung in Ihrer täglichen Arbeit erleben und viele Menschen bei der Realisierung Ihres Wohntraums unterstützen durften. Dabei ist es uns besonders wichtig, mit unseren Dienstleistungen und Produkten den Gemeinschaftsgedanken weiter zu stärken. Dieser ist tief in unserer Vision verankert. Einen regionalen Rundum-Service mit seriösen Partnern aus einer Hand zu bieten, bewegt uns. So können wir einen Beitrag dazu leisten, dass Generationen und Familien zusammenkommen, Nachbarschaften besser funktionieren und der Immobilienverkauf und -kauf für alle Involvierten einfacher wird.

