Renya Heinrich, CEO Zug Tourismus, im Interview

Renya Heinrich

ist diplomierte Tourismusfachfrau HF mit Weiterbildungen in Marketing und Kommunikation und seit zwei Jahren Geschäftsführerin von Zug Tourismus. Die gebürtige Zugerin war während vieler Jahre erfolgreich in namhaften Unternehmen im Kanton Graubünden tätig. So waren unter anderem die Tourismusorganisation der Destination Davos Klosters, die Rhätische Bahn, Marketing- und Werbeagenturen wie auch gehobene Ferienhotels in Graubünden Meilensteine in ihrer Karriere. Die Ausbildung zur Tourismusmanagerin hat Reyna Heinrich an der Tourismusfachschule in Samedan (GR) und am SAWI (Academy for Marketing and Communication Zürich) absolviert.