Robert Matic, CEO iust.ai (Federli Informatik AG), im Interview

Von Helmuth Fuchs

Moneycab: Herr Matic, seit dem Ausscheiden des ehemaligen CEO und VR-Präsidenten Thomas Federli im März 2024 wurde die Federli Informatik AG, die Betreiberin der Plattform iust.ai, vollständig umgebaut. Im April 2025 wurden 90 Millionen neue Aktien durch Verrechnung einer Forderung von 900’000 Franken liberiert. Wem gehört die Federli Informatik AG heute, und wie sehen die Mehrheitsverhältnisse aus?

Robert Matic: Die Federli Informatik AG gehört heute über 200 Aktionärinnen und Aktionären, von kleineren privaten Beteiligungen bis zu grösseren Investoren. Eine wesentliche Beteiligung hält die Transcom Handels AG, welche bereits vor der heutigen Struktur massgeblich die technologische Entwicklung mitfinanziert.

«Unser Ziel ist nicht ein allgemeines Sprachmodell mit juristischer Oberfläche, sondern gezielt ein spezialisiertes System für rechtliche Fragestellungen von Privatpersonen und KMU und nicht für Juristen und Anwälte.» Robert Matic, CEO iust.ai (Federli Informatik AG)

Die Kapitalerhöhung 2025 stand im Zusammenhang mit dieser vorgängig finanzierten Entwicklung. Rund 10 Prozent hält die Gesellschaft als eigene Aktien. Bei neuen Finanzierungen fliesst das Kapital direkt in die Federli Informatik AG und damit in die Weiterentwicklung von iust.ai – es werden dabei keine privaten Aktienbestände einzelner Aktionäre veräussert.

Weder auf federli.com noch auf iust.ai findet man einen CEO, eine Geschäftsleitung oder einen einzigen Mitarbeitenden. Das Impressum nennt keine Vertretungsberechtigten, und auch auf der Investorenseite ist nur von einem «Schweizer und deutschen Team» die Rede. Wer führt das Unternehmen operativ, und wie viele Personen arbeiten in Dübendorf und Hamburg?

Das Unternehmen arbeitete in der sog. «Startup-Phase» bewusst mit einer schlanken Struktur, die es mit zunehmendem Wachstum zwangsläufig erweitern muss. Am Hauptsitz in Dübendorf arbeiten rund acht Personen ungefähr nochmals so viele in Hamburg bzw. für unsere deutsche Organisation. Dübendorf bildet die operative Leitung und die Führung des erfahrenen technischen Teams in Osteuropa. Hamburg konzentriert sich stärker auf Marketing, Kommunikation und Social Media. Hinzu kommen externe Spezialisten und Juristen.

Dass diese Struktur auf unseren Websites bislang zu wenig sichtbar ist, ist ein berechtigter Punkt. Hier werden wir mit dem weiteren Wachstum transparenter kommunizieren.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat in Deutschland den Verdacht geäussert, dass die Federli Informatik GmbH in Deutschland Namensaktien der Federli Informatik AG öffentlich anbiete, ohne zuvor den erforderlichen Wertpapierprospekt veröffentlicht zu haben. Wie konnte es dazu kommen, was sind die Auswirkungen auf Ihr Geschäft?

Die Veröffentlichung der BaFin hat uns überrascht, zumal wir zuvor keine Gelegenheit hatten, die tatsächlichen Abläufe zu erläutern.

Unsere deutsche Tochtergesellschaft ist für Marketing und Vertrieb unserer KI-Plattform iust.ai zuständig. Im ersten Halbjahr 2026 bestand zeitweise eine Informationsseite, über welche Interessenten Unterlagen zu Beteiligungsmöglichkeiten an unserer Schweizer Gesellschaft anfordern konnten. Konkrete Aktienangebote oder Zeichnungen wurden über die GmbH nicht abgewickelt.

Sämtliche Aktienzeichnungen, Vertragsabschlüsse und Zahlungen erfolgten ausschliesslich über die Federli Informatik AG in der Schweiz. Die deutsche GmbH hat weder entsprechende Gelder vereinnahmt noch Vermittlungsprovisionen erhalten. Wir nehmen die Veröffentlichung ernst und stehen mit der BaFin in Kontakt, um den Sachverhalt aufzuklären und darzulegen, weshalb wir nach unserer bisherigen Einschätzung keine Prospektpflicht für die betreffenden Aktivitäten sehen.

Bedauerlicherweise hat die öffentliche Verdachtsmeldung bereits zu Verunsicherung bei einzelnen potenziellen Investoren geführt und Gespräche erschwert. Dies zeigt, welche wirtschaftlichen Auswirkungen eine solche Veröffentlichung haben kann, selbst wenn die rechtliche Beurteilung noch nicht abgeschlossen ist. Unser operatives Geschäft und die Weiterentwicklung von iust.ai laufen davon unabhängig unverändert weiter.

iust.ai basiert bewusst nicht auf einem einzelnen Sprachmodell. Wir kombinieren unsere eigene Infrastruktur und juristischen Prozesse mit unterschiedlichen Technologien und können je nach Aufgabe auch Modelle etablierter Anbieter wie OpenAI, Google oder Anthropic einsetzen.

Als Datengrundlage dienen auf die einzelnen Länder bezogene Gesetze, Verordnungen, publizierte Rechtsprechung und weitere rechtlich zulässige Quellen. Zusätzlich werden die Daten-Systeme laufend durch Juristinnen und Juristen kontrolliert und weiterentwickelt.

Unser Ziel ist nicht ein allgemeines Sprachmodell mit juristischer Oberfläche, sondern gezielt ein spezialisiertes System für rechtliche Fragestellungen von Privatpersonen und KMU und nicht für Juristen und Anwälte.

Wie stellen Sie sicher, dass die Antworten der KI rechtlich abgesichert sind? Sie versprechen «konkrete Handlungsempfehlungen» mit Gesetzesartikeln und Fristen – im Impressum steht hingegen, die Inhalte «stellen keine Rechtsauskunft dar». Wer haftet, wenn ein Nutzer wegen einer falsch berechneten Frist sein Recht verliert?

Wir verstehen iust.ai als erste digitale Informations- und Orientierungshilfe. Nutzer sollen ein rechtliches Problem besser verstehen und mögliche wichtige nächste Schritte erkennen können. Eine individuelle anwaltliche Prüfung bei kritischen Fällen kann und soll iust.ai jedoch nicht ersetzen.

«Die bekannten Legal-Tech-Anbieter fokussieren auf Kanzleien, Rechtsabteilungen und professionelle Anwender. In Abgrenzung dazu wurde iust.ai konsequent für die allgemeine Bevölkerung und KMU entwickelt.»

Wir reduzieren Fehlerrisiken durch verlässliche Rechtsquellen, technische Qualitätssicherung und die laufende Kontrolle durch Juristen. Insbesondere bei folgenreichen Fragen wie Rechtsmittelfristen weisen wir darauf hin, dass nicht ausschliesslich auf eine automatisierte Antwort vertraut werden sollte. Die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen und Haftungsbeschränkungen sind in unseren Nutzungsbedingungen geregelt.

Das EPFL-Spin-off Ex Nunc Intelligence hat im Januar 1,8 Millionen Euro aufgenommen, indexiert nach eigenen Angaben über 800’000 Rechtsquellen, belegt jede Antwort mit Quellen, hostet ausschliesslich in der Schweiz und wird von mehreren hundert Kanzleien und Rechtsabteilungen genutzt. Dazu kommen DeepJudge für Kanzleien, Alawyer seit Juni in Österreich für Private und KMU – und ChatGPT, das Rechtsfragen gratis beantwortet. Wo liegt die Einzigartigkeit von iust.ai konkret, und was davon kann ein Wettbewerber mit mehr Geld nicht innerhalb von sechs Monaten kopieren?

Die bekannten Legal-Tech-Anbieter fokussieren auf Kanzleien, Rechtsabteilungen und professionelle Anwender. In Abgrenzung dazu wurde iust.ai konsequent für die allgemeine Bevölkerung und KMU entwickelt. Wir wollen Menschen einen einfachen, verständlichen und günstigen Zugang zu rechtlichem Wissen ermöglichen.

Natürlich kann Technologie kopiert werden. Entscheidend sind jedoch nicht nur die Modelle, sondern auch die juristische Aufbereitung, Qualitätssicherung, Nutzererfahrung, Marke und die konsequente B2C-Ausrichtung.

Unsere Entstehungsgeschichte passt dazu: iust.ai ist kein Universitäts-Spin-off und wurde überwiegend von privaten kleinen und mittleren Investoren ermöglicht – vereinfacht gesagt: von Menschen finanziert, um Recht für Menschen zugänglicher zu machen.

Welche Strategie verfolgen Sie bei der Weiterentwicklung von iust.ai? Liegt Ihre Zukunft im Endkundengeschäft – oder als Technologielieferant im Hintergrund, etwa für Rechtsschutzversicherer, Banken oder Gemeinden? In welchen Regionen und mit welchen Themen sehen Sie die grössten Wachstumschancen?

B2C bleibt das angestrebte Ziel unseres Unternehmens! iust.ai richtet sich insbesondere an Privatpersonen sowie kleine und Kleinstunternehmen. Gemäss Rückfrage bei unseren Fachleuten ist unsere Technologie bereits heute über API-Schnittstellen integrierbar und Unternehmen können iust.ai beispielsweise intern als digitale juristische Unterstützung zum Beispiel für Verträge mit Kunden und Lieferanten einsetzen. Auch White-Label-Lösungen für Versicherungen, Banken, Verbände oder andere Partner sind gemäss dieser Angaben möglich.

Die strategische Ausrichtung fokussiert auf Europa. Nach der Schweiz, Deutschland und Österreich bestehen mittelfristig Projekte in den Benelux-Länder und Italien. Längerfristig ist ausserdem geplant, die Rechtssysteme von Frankreich und Spanien in iust.ai zu integrieren.

Mit der Website federliinvest.com sprechen Sie offensichtlich Investoren an, betonen aber zugleich, sie sei «keine öffentliche Aufforderung zur Investition». Suchen Sie Kapital – und wenn ja, wie viel und zu welcher Bewertung? Wofür würden Sie das Geld zuerst einsetzen?

Wie bei praktisch jedem Startup in der Wachstumsphase nehmen auch wir Kapital auf, bis wir den operativen Break-even erreichen. Dabei werden neue Namenaktien ausgegeben; das Kapital fliesst direkt in die Federli Informatik AG und nicht an verkaufende Privataktionäre.

«Die strategische Ausrichtung fokussiert auf Europa. Nach der Schweiz, Deutschland und Österreich bestehen mittelfristig Projekte in den Benelux-Länder und Italien.»

Die Ausgabepreise bewegten sich zuletzt zwischen CHF 1.00 und CHF 1.20 je Aktie. Seit dem nächsten wichtigen Meilenstein, der Veröffentlichung unserer iOS- und Android-App im August, liegt der Ausgabepreis bei CHF 1.20.

Das Kapital wird hauptsächlich für Marketing und Nutzerwachstum sowie den Ausbau unseres IT-Teams und unseres juristischen Know-hows eingesetzt. Langfristige strategische Optionen können auch einen Exit oder Buy-out umfassen.

Welche bahnbrechenden Innovationen zeichnen sich für die kommenden drei Jahre beim Zugang zum Rechtswissen ab, die unser Leben am meisten beeinflussen werden – etwa KI-Agenten, die nicht nur beraten, sondern Einsprachen, Mahnungen und Kündigungen selbst verfassen und einreichen, die digitale Justiz mit elektronischer Akteneinsicht oder die automatisierte Schlichtung kleiner Streitfälle?

Entscheidend ist, dass Technologie allein keinen Zugang schafft. Es braucht verlässliche Qualität, Datenschutz und Angebote für Menschen, die digital weniger versiert sind. Sonst entsteht eine neue Kluft statt mehr Gerechtigkeit. Am stärksten verändern wohl drei Entwicklungen den Zugang zum Recht. Erstens KI-gestützte Rechtsinformation können Rechtsfragen verständlich beantworten und auch in mehrsprachigen Situationen helfen, was in der Schweiz besonders wertvoll ist. Damit sinkt die Hemmschwelle, sich mit einem Rechtsproblem auseinanderzusetzen.

Zweitens Legal-Tech-Plattformen mit Angeboten für Alltagsfälle wie Miet-, Arbeits- oder Konsumentenrecht lassen sich automatisiert und kostengünstig durchsetzen, oft ohne Gerichtsverfahren. Drittens die Digitalisierung der Justiz selbst, etwa elektronischer Rechtsverkehr, Online-Verhandlungen und digitale Klageeinreichung. Das spart Zeit und Wege.

Wie verändert sich das Berufsbild von Juristen, wenn Bürger und Behörden vermehrt über KI-Systeme miteinander streiten und KI dem Menschen bei der Recherche und beim Abfassen juristischer Texte überlegen ist?

Einerseits ist es gut und auch das wichtige Ziel von iust.ai, dass erste und fundierte Informationen auch für Nichtjuristen sofort abrufbar sind. Dafür ist iust.ai da!

Andererseits basieren Rechtsauskünfte immer mehr auf Algorithmen, was der Realität nicht immer gerecht wird, denn: Rechtsprechung ist immer Einzelfall-Jurisprudenz!

Kurzum: KI vereinfacht zwar den Zugang zum Recht, erspart dem Juristen aber auch in Zukunft nicht, eigenständig zu denken.

iust.ai

Federli Informatik