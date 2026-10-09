Visorway nimmt Kapital auf bei einer Bewertung von CHF 3 Millionen

Zürich – Visorway AG, das KI-native Dienstleistungsunternehmen für Sourcing und Procurement, hat den Abschluss seiner Pre-Seed-Finanzierungsrunde bekannt gegeben. Die Runde wurde vollständig von Angel-Investoren getragen und bewertet Visorway mit CHF 3 Millionen.

Die Investition wird eingesetzt, um die Services auszubauen, die Kunden auf Visorway nutzen, und das Netzwerk der Fachexperten dahinter zu erweitern.

Die Chance ist strukturell

Die Chance ist strukturell. In „Services: The New Software“ (März 2026) hat Sequoia Capital das Verhältnis beziffert: Für jeden Dollar, den Organisationen für Software ausgeben, fliessen ungefähr sechs Dollar in Services — in Berater, Implementierungspartner und externe Teams. Die Schlussfolgerung: Die prägenden Unternehmen dieses Zyklus werden keine Tools für diese Ausgaben verkaufen. Sie werden die Arbeit selbst liefern.

Gebaut für Sourcing und Procurement

Visorway basiert auf dieser Prämisse, angewandt auf Sourcing und Procurement. Arbeit, die bisher ein Beratungsprojekt erforderte — die Abgrenzung eines Projekts, das Erstellen von Unterlagen und die Bewertung einer Ausschreibung — wird end-to-end geliefert. Erfahrene Praktiker validieren die Ergebnisse, statt sie Zeile für Zeile selbst zu erstellen.

„KI sollte Arbeit strukturieren, nicht Denken ersetzen“, sagt Jan Appenzeller, CEO und Co-Founder von Visorway. „Wir kodieren, wie erfahrene Praktiker tatsächlich arbeiten, liefern diese Arbeit über KI und lassen dieselben Praktiker die Ergebnisse validieren. Die Expertise steckt nicht im Modell. Sie steckt in der Methode.“

Unterstützt von erfahrenen Operators

Die Runde bringt Einzelinvestoren und kein institutionelles Kapital zusammen. Mehrere Investoren verfügen über operative Erfahrung in den Branchen, die Visorway bedient.

Services mit Fachexperten entwickelt

Die ersten Services von Visorway decken die Erstellung von IT-Ausschreibungsunterlagen für private und öffentliche Beschaffungen ab. Sie basieren auf Methoden von Beratern mit jahrzehntelanger Erfahrung im Schweizer Sourcing und in der öffentlichen Beschaffung.

Diese Experten arbeiten exklusiv mit Visorway und prüfen die Ergebnisse laufend, nicht nur bei der Entwicklung eines Services. Proof-of-Value-Projekte laufen mit Schweizer Unternehmen, einer eidgenössischen Forschungsinstitution und Sourcing-Advisory-Firmen, die Visorway in der Kundenarbeit einsetzen.

Sourcing ist nur der Anfang

Wir beginnen mit Sourcing Advisory, weil es ein grosser, wissensintensiver Bereich ist, in dem eine bessere Leistungserbringung unmittelbar Wert schaffen kann. Sourcing ist jedoch weder das Ziel noch die Grenze unseres Anspruchs. Unsere Vision ist es, ein neues KI-natives Service-Delivery-Modell zu etablieren: Services, die auf den Methoden von Praktikern basieren, über KI erbracht und von Experten validiert werden. Dieses Modell soll weit über Sourcing hinaus auf weitere professionelle Bereiche übertragbar sein. (Visorway/mc/hfu)