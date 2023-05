Rouven Mayer, Co-CEO betterview, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Mayer, betterview bietet Augenlaserbehandlungen zum Fixpreis mittlerweile in vier Städten an: Zürich, Bern und neu auch in Basel und Aarau. Noch im Sommer sollen drei weitere dazu kommen. Wie viele Behandlungen wurden seit der Gründung 2021 bereits durchgeführt?

Rouven Mayer: Wir haben unseren ersten Shop vor fast genau einem Jahr in Zürich eröffnet. Seitdem wurden Behandlungen im vierstelligen Bereich durchgeführt.

Augenlasern wurde vor über 30 Jahren erstmals angewandt. Mittlerweile setzt sich die Methode immer stärker durch. Was sind die Gründe?

Das hat viel mit Wissen, Vertrauen und der fortschreitenden Technologie zu tun, welche es ermöglicht, in kurzer Zeit ein präzises Ergebnis zu erzielen. Vielen Menschen ist mittlerweile bekannt, dass es sich um eine aussergewöhnlich sichere und zuverlässige Methode handelt, um wieder eine hervorragende Sehleistung zu erlangen. Viele “Mythen” hinsichtlich Risiken sind in den vergangenen Jahren aufgelöst worden, das Vertrauen steigt und es steigt stetig weiter.

Welche Sehfehler lassen sich mit Laser korrigieren?

Grundsätzlich lassen sich Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und Hornhautverkrümmung behandeln.

Nehmen wir eine 35-jährige Kundin, kurzsichtig mit -6 Dioptrien. Sie hat genug von Linsen und Brillen und vereinbart einen Termin bei betterview. Was passiert dann?

In einer kostenlosen und unverbindlichen Voruntersuchung bei uns vor Ort wird geprüft, ob die Kundin für eine Behandlung in Frage kommt. Sofern dies bejaht wird und die Interessentin weiterhin Interesse hat, wird ein Termin für eine Hauptuntersuchung vereinbart. Bei dieser werden die Messungen wiederholt, der medizinische Zustand des Auges dokumentiert und die möglichen Behandlungsmethoden bestimmt. Auch diese Untersuchung ist kostenlos und unverbindlich. Der 3. Schritt ist die eigentliche Behandlung. Diese dauert lediglich ca. 15 Minuten. In Abhängigkeit von der gewählten Behandlungsmethode findet am Folgetag oder nach fünf Tagen die erste Nachkontrolle statt.

Wie funktioniert die Femto-LASIK-Augenlasermethode?

Zuerst erfolgt die Ablösung der obersten Hornhautschicht (Epithel) durch den Femtosekundenlaser. Vereinfacht ausgedrückt wird durch den Laser ein kleiner Schnitt vorgenommen und das dünne Deckelchen der Hornhaut (“Flap”) zur Seite geklappt. Danach wird die eigentliche Korrektur mit dem sogenannten Excimer-Laser durchgeführt. Dieser Vorgang dauert lediglich wenige Sekunden. Im Anschluss saugt sich besagter “Flap” praktisch wie von selbst wieder an, so dass sich die Sehfähigkeit bereits kurze Zeit nach der Behandlung signifikant verbessert. Das beschriebene Verfahren der Femto-LASIK ist bekannt dafür, kurz und schmerzlos zu sein.

Welche Komplikationen oder Nebenwirkungen sind möglich?

Direkt nach der Behandlung und in den Tagen darauf können Beschwerden auftreten, zum Beispiel eine als «milchig» wahrgenommene Sicht, schwankende Sehkraft, ein tränendes und geschwollenes Augen oder es wird ein Brennen verspürt. Rötungen, ein Fremdkörpergefühl oder eine Lichtempfindlichkeit können vorübergehend auftreten.

Wie hoch ist Erfolgswahrscheinlichkeit des Eingriffs und wie gross die Chance, dass die Korrektur ein Leben lang anhält?

Die Erfolgswahrscheinlichkeit ist aussergewöhnlich hoch. Bei ca. 95% der Behandlungen besteht keine Restfehlsichtigkeit mehr. Sollte dies doch der Fall sein, kann diese für gewöhnlich durch eine zweite Behandlung korrigiert werden. Altersweitsichtigkeit wird durch Lasern allerdings nicht behoben. Aber für die Ferne hält die Korrektur lebenslang.

betterview arbeitet mit Fixpreisen. Femto-LASIK kostet 1790 Franken pro Auge. Wo liegen die Unterschiede zur knapp 600 Franken teureren Premium-Behandlung?

Bei der Premium-Behandlung erfolgt der gesamte Prozess an einem einzigen Tag. Nach der Hauptuntersuchung gehen die Kunden zum Mittagessen, nach der Behandlung und vor der ersten Nachkontrolle können sich die Kunden in einem Partnerhotel ausruhen. Der Standardprozess hingegen findet i.d. Regel über mehrere Wochen statt, d.h. jeder Schritt an einem anderen Tag. Die Premium-Behandlung lohnt sich daher besonders für Vielbeschäftigte.

Kundinnen und Kunden können sich für eine Ratenzahlung zu 0% Zins entscheiden und die monatliche Rate selbst wählen, solange sie über 2% beträgt. Wie gross ist der Anteil der Kunden, die sich für diese Zahlungsmethode entscheiden?

Ohne genaue Zahlen zu nennen, wird diese Möglichkeit gut angenommen. Es ist sehr schön zu sehen, dass sich dadurch die Anzahl der Kunden, die sich eine Behandlung leisten und ihre Lebensqualität verbessern können, vergrössert hat.

Als über 45-Jähriger mit Weitsichtigkeit kommt für mich eine Laserkorrektur kaum mehr in Frage. Weshalb nicht und was sind die Alternativen?

Die Alternative sind künstliche Linsen. Ein zusätzlicher Vorteil dieser Linsen ist, dass sie nicht nur für eine lebenslange scharfe Sicht sorgen, sondern auch grauen Star verhindern bzw. vorbeugen. Auch das bieten wir an unseren Standorten an.

Drei weitere Standorte im Sommer und auch die Westschweiz und das Tessin sollen in diesem Jahr noch erschlossen werden. Gleichzeitig sind Sie nicht allein im Markt der Augenlaserbehandlungen. Finden sich genügend Spezialisten in refraktiver Chirurgie und Optometristinnen für den geplanten Ausbau?

Kurz zusammengefasst: Ja (lacht). Wir haben mittlerweile eine schön etablierte Marke und ein grandioses Team, das macht es deutlich einfacher als zu Beginn der Reise.

Herr Mayer, besten Dank für das Interview.

