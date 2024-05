Will Lahaise, Co-Founder Pltfrm, im Interview

von Patrick Gunti

Moneycab.com: Herr Lahaise, Sie waren bis Ende 2022 Leiter des Recruitings der UBS und leiteten zuletzt das Talent Acquisition Team. Was hat Sie dazu veranlasst, zusammen mit Chris Rowe ein eigenes Unternehmen zu gründen?

Will Lahaise: Ich habe die ersten 15 Jahre meiner Karriere im Executive Search verbracht und war dabei in Europa und den USA tätig. UBS war ein Kunde von mir und hat mich überzeugt, ihr Executive Search Team zu verstärken. Ursprünglich wollte ich nur kurz bleiben, aber zehn Jahre vergingen schnell und ich zog nach Zürich, um die globale Talentakquisition zu leiten. Mein Mitbegründer Chris Rowe (ehemaliger Partner bei Leathwaite und Leiter des EMEA-Geschäfts) und ich hatten schon seit einiger Zeit darüber diskutiert, ein Unternehmen zu gründen und zu überlegen, wie wir eine etwas verschlafene Branche weiterentwickeln könnten. Ende 2022 war der richtige Zeitpunkt gekommen, und hier sind wir nun.

Pltfrm ist eine Personalberatung «der nächsten Generation». Was ist darunter zu verstehen?

In meiner früheren Position war ich Einkäufer von Dienstleistungen aller grossen Unternehmen der Executive Search-Branche. In diesen Unternehmen gibt es einige hervorragende Mitarbeiter, aber das Produkt und das Angebot sind grösstenteils gleich, und die Branche hat sich nicht weiterentwickelt, während ihre Kunden sich weiterentwickelt haben. Wie jeder Unternehmensleiter weiss, ist es schwierig, bereits eingebettete Technologien und Prozesse zu ändern. Deshalb haben wir in der Anfangsphase viel Zeit und Ressourcen investiert, um sicherzustellen, dass wir über die modernste Technologie für alle unsere Prozesse verfügen, von der Recherche über die Bewertung bis zum Onboarding. Das Ergebnis ist ein schnellerer und strengerer Prozess, der zu einer datengestützten Vorauswahl und anschliessenden Einstellungsentscheidung führt. Unsere Kunden sind von diesem Ansatz begeistert und wir gewinnen Aufträge von unseren namhaften globalen Konkurrenten.

Der Schwerpunkt liegt auf dem Recruiting von Kadermitarbeitenden. Legen Sie in Anbetracht Ihres beruflichen Werdegangs den Schwerpunkt auf die Finanzindustrie?

Etwa 30 % unseres Geschäfts findet ausserhalb der Finanzdienstleistungsbranche statt, und wir gehen davon aus, dass dieser Anteil mit der Zeit zunehmen wird. Wenn man sich die Karrieren der erfolgreichsten Führungskräfte ansieht, wird man feststellen, dass sie in verschiedenen Sektoren gearbeitet haben. Unsere Kunden schätzen es, dass wir ein breites Bild der relevanten Kandidatenlandschaft über ihre unmittelbaren Wettbewerber hinaus vermitteln können.

Sie und Chris Rowe sind überzeugt, dass viele Eigenschaften, die Führungskräfte in der Vergangenheit an die Spitze gebracht haben, künftig nicht mehr ausreichen. An was denken Sie dabei speziell?

Ich denke, es gibt viele Bereiche, in denen erfolgreiche Führungskräfte in den letzten 15 Jahren ihre Vorgehensweise geändert haben. Vor allem würde ich mich darauf konzentrieren, wie sie ihre Mitarbeiter erfolgreich motivieren und mit ihnen kommunizieren können. Die Tage des Managers, der sich in seinem Eckbüro bei geschlossener Tür versteckt und Befehle brüllt, liegen zum Glück hinter uns. Die besten Führungskräfte müssen Bescheidenheit, persönlichen Mut und Entschlossenheit an den Tag legen, um ihre Teams zu inspirieren und letztendlich etwas zu erreichen.

Wie sieht denn für Sie eine moderne Führungskraft darüber hinaus aus?

Zusätzlich würde ich sagen, dass unabhängig von der funktionalen Rolle eine Neugierde für Technologie unerlässlich ist. Das klingt im Zusammenhang mit der Suche nach einem CTO (die wir häufig durchführen) offensichtlich, aber auch ein General Consul oder CFO muss sich mit Konzepten wie KI auseinandersetzen, um nicht Gefahr zu laufen, ins Hintertreffen zu geraten.

Die Einstellung zur Arbeit und auch ihr Stellenwert hat sich verändert. Wie merken Sie das in Ihrer Tätigkeit?

Ich bin mir nicht sicher, ob ich der Fragestellung in vollem Umfang zustimmen würde. Ehrgeizige, zielstrebige Menschen, die sich für eine positive Veränderung in ihrer Branche einsetzen, hat es immer gegeben und wird es auch weiterhin geben. Die Art und Weise, wie sie vorgehen, hat sich jedoch geändert.

An Hintergrundinformationen über mögliche Kandidatinnen oder Kandidaten zu kommen, ist im digitalen Zeitalter relativ leicht geworden. Wie unterstützt die Digitalisierung aber die Einschätzung der Führungseigenschaften?

Es gibt eine Menge grossartiger Online-Tools zum Netzwerken und Recherchieren, aber das wird Ihnen immer nur einen Teil des Bildes vermitteln. Wir haben unser proprietäres Bewertungstool pltfrm foundations entwickelt, um dem etwas abgestumpften und altmodischen Bewertungsansatz der meisten Branchenakteure echte wissenschaftliche Strenge zu verleihen. Wenn wir mit unseren Kunden eine Kandidatenliste durchgehen, sehen sie immer die transparenten Ergebnisse von pltfrm foundations, sowohl die positiven als auch die negativen, um sich ein echtes und aussagekräftiges Bild von den Fähigkeiten eines Kandidaten in Bezug auf Führung und digitale Denkweise zu machen.

Pltfrm baut in seine Auswahlverfahren eine quantitative Bewertung von Inclusive Leadership und Digital Mindset ein. Welche Rolle spielt dabei die Künstliche Intelligenz?

Wir haben die Grundlagen von pltfrm in Zusammenarbeit mit einem führenden globalen Beratungsunternehmen entwickelt, so dass es einen detaillierten Einblick in die Fähigkeiten eines Kandidaten bietet. Ich fürchte, dass die „secret sauce“ des Algorithmus, der die Bewertung durchführt, geheim bleiben muss!

Die menschliche Komponente bleibt sehr wichtig. Wie wichtig ist sie angesichts der Veränderungen in der Arbeitswelt, zum Beispiel hinsichtlich Diversität oder den veränderten Ansprüchen der Gen Z?

Sehr wichtig! Viele unserer Konkurrenten arbeiten in einer vollständig dezentralen Umgebung und führen alle Interaktionen und Besprechungen, sowohl intern als auch extern, über Video durch. Natürlich ist es technisch möglich, ein Unternehmen auf diese Weise zu führen, aber für uns war es von entscheidender Bedeutung, dass wir mit Büros an wichtigen Standorten vor Ort präsent sind. Das ist zwar teurer, aber unsere Forschungsteams sind viel kreativer, wenn sie physisch zusammensitzen, und bei Treffen mit Kunden oder Bewerbern geht nichts über ein persönliches Treffen. Einige Traditionen werden also beibehalten!

Pltfrm will 5 Prozent des Unternehmensgewinns einem ESG-Fonds zukommen lassen. Welches Zeichen wollen Sie damit setzen?

Wir sind der Meinung, dass alle Unternehmen, ob gross oder klein, unabhängig von der Branche, etwas an die Gesellschaft zurückgeben sollten. Natürlich könnte man argumentieren, dass wir dies durch die Zahlung unserer Steuern tun, aber mit unserem ESG-Fonds haben wir die Möglichkeit, einen direkten Beitrag zu Bereichen zu leisten, die uns besonders wichtig sind.