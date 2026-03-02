15 Millionen Seiten aus über 200 Schweizer Zeitungstiteln jetzt online zugänglich

Bern – Die Plattform für digitalisierte Zeitungen e-newspaperarchives.ch erreicht einen weiteren Meilenstein. 15 Millionen Seiten aus über 200 verschiedenen Zeitungstitel aus der Schweiz sind nun digitalisiert und online einsehbar. Die ältesten Zeitungen, die zur Verfügung stehen, stammen von 1692. Laufend werden neue Titel oder neue Ausgaben bestehender Titel aufgeschaltet.

e-newspaperarchives.ch, kurz e-npa.ch, ist eine von der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB) betriebene Open-Access-Plattform für digitalisierte Zeitungen aus der Schweiz. Bei der Digitalisierung gedruckter Zeitungsbestände arbeitet die NB mit Schweizer Bibliotheken, Verlagen und anderen Kooperationspartnern zusammen.

Seit 2021 ist die Plattform von ca. 6 Mio. Seiten auf beachtliche 15 Mio. Seiten angewachsen. Sie bietet den Nutzenden im In- und Ausland verschiedene Recherchemöglichkeiten und unter anderem eine Volltextsuche an. Die Metadaten der Plattform werden gemäss international gebräuchlichen Standards generiert und ermöglichen dadurch eine breite wissenschaftliche Nutzung. Die Zeitungen werden auf Artikellevelsegmentierung angeboten. Das bedeutet, dass einzelne Elemente einer Zeitungsseite aufgeschlüsselt und erkannt werden. Dadurch können einzelne Artikel gesucht und gefunden werden. Neben alten Titeln die zum Teil bereits Public Domain, also frei zugänglich, sind, werden in Kooperationen mit den Herausgebenden auch aktuelle Ausgaben laufender Titel jährlich neu aufgeschaltet. (pd/mc/pg)