Digitec Galaxus feiert 25. Geburtstag

Zürich – Vor 25 Jahren bestellten die ersten Kundinnen und Kunden Gaming-Hardware oder Computerteile bei digitec.ch. Heute ist Digitec Galaxus der grösste Onlinehändler der Schweiz und in sieben weiteren Ländern aktiv. Wir schauen zurück auf die Meilensteine – und wagen einen Blick in die Zukunft.

Drei junge Männer, die ihre Nächte an Technopartys durchfeierten oder die bis in die frühen Morgenstunden am Computer zockten und Gamer-PCs für ihre Freunde zusammenschraubten. So fing die Geschichte von Digitec Galaxus an. Am 8. Mai 2001 ging digitec.ch live – betrieben aus einem 25 Quadratmeter kleinen Büro im neunten Stock eines grauen Wohnblocks an der Zürcher Seebahnstrasse. «Damals hatten Gaming-Geeks in der Schweiz die Wahl zwischen popliger und überteuerter Hardware», sagt Oliver Herren, Mitgründer und Chief Innovation Officer (CIO). «Wir wollten die Schweiz mit High-End-Produkten zu fairen Preisen versorgen – also besorgten wir die Komponenten direkt aus dem Ausland.»

Die visionäre Online-Strategie geht auf: Bis Ende 2001 erwirtschaftete das Trio rund um Florian Teuteberg, Oliver Herren und Marcel Dobler bereits 4 Millionen Franken Umsatz. «Ich hatte nie eine genaue Vorstellung, wie gross das werden könnte», sagt Oliver. «Es ist wie bei Kindern, die aufwachsen – man ist jeden Tag dabei und merkt kaum, wie sie grösser werden.»

Was kommt als Nächstes

Was 2001 mit drei Freunden und einem 25-Quadratmeter-Büro begonnen hat, ist heute eines der grössten E-Commerce-Unternehmen Europas mit über 4000 Angestellten. Doch Oliver Herren relativiert: «Vom Mindset her sind wir immer noch am Anfang. In der Schweiz sind wir etabliert, aber wenn wir auf die EU schauen, hat die Expansion gerade erst angefangen.»

Und so sehen die nächsten Schritte aus: Galaxus übernimmt das Online-Buchgeschäft von Ex Libris und wird bis Mitte 2027 zum grössten Online-Buchhändler der Schweiz. Das Sortiment wächst von heute 1,5 Millionen auf rund 8 Millionen Bücher. In Deutschland will Galaxus langfristig in die Top 5 der grössten Onlineshops vorstossen – aktuell steht Galaxus auf Platz 30 im EHI-Ranking.

Auch logistisch geht es vorwärts: Neben dem Operations Center in Neuenburg am Rhein (DE) plant Galaxus weitere Standorte in der Schweiz. Denn beim aktuellen Wachstumstempo wird auch das neue Operations Center in Neuenburg am Rhein langfristig nicht ausreichen. Optionen gibt es im Solothurnischen Egerkingen auf einem Grundstück der Migros am Autobahnkreuz von A1 und A2 und in Utzenstorf im Kanton Bern auf dem Areal der alten Papierfabrik.

Was alle diese Schritte verbindet, ist derselbe Antrieb wie vor 25 Jahren: Galaxus will den Menschen ein besseres Einkaufen ermöglichen. Besser heisst, dass der Einkaufsprozess komfortabler ist, dass die Kundschaft gut informiert ist und dass sie langfristig zufriedener ist mit den Produkten, die sie kauft. Ob mit transparenten Preisverläufen, ehrlichen Garantiefallquoten oder vollständigen und richtigen Produktdaten.

«Es ist schön, was aus der Idee von damals geworden ist», sagt Florian Teuteberg, Mitgründer und CEO. «Besonders stolz bin ich darauf, dass wir die Kultur und die Werte, die uns wichtig sind, auch nach 25 Jahren im Unternehmen leben.» Was Digitec Galaxus dabei nie werden darf? «Ein alteingesessener Konzern mit starren Hierarchien, starren Prozessen und wenig Innovationsfreude», so Oliver.

Dieses Jahr feiert Galaxus das Jubiläum mit einem bunten Blumenstrauss: einem grossen Fest für die Mitarbeitenden, der Möglichkeit, eine exklusive Führung durch unser Warenlager in Wohlen zu gewinnen, einem Jubiläumsfilm und mehr. Details folgen in den kommenden Wochen und Monaten. (Digitec Galaxus/mc/ps)

Digitec Galaxus AG