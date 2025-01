Accenture eröffnet zukunftsweisenden Standort in Zürich

Zürich – Accenture Schweiz hat Anfang 2025 seinen neuen Standort in Zürich bezogen. Der Umzug vom Fraumünster an die Pelikan- und Sihlstrasse markiert einen wichtigen Meilenstein für das Unternehmen und unterstreicht sein Engagement für innovative Arbeitswelten und den Einsatz zukunftsweisender Technologien.

Der neue Standort von Accenture erstreckt sich über mehrere Gebäude mit einer Gesamtfläche von über 9’000 Quadratmetern. An der Sihlstrasse bezieht Accenture das Spengler-Haus, ein ehemaliges Warenhaus, dessen Vorgängerbau das bekannte Kino Scala beherbergte. An der Pelikanstrasse ist Accenture neue Mieterin des Felsenhofs, welcher unter anderem von der bedeutenden Schweizer Industriellen-Familie Escher bewohnt wurde.

«Die beiden Gebäude an der Sihlstrasse und Pelikanstrasse bieten ein inspirierendes Umfeld für die Arbeitswelt von morgen. Accenture hat hier ein Arbeitsumfeld geschaffen, das Tradition und Moderne miteinander verbindet. Die historischen Gebäude verleihen dem neuen Standort Charakter und Identität, während die moderne Ausstattung optimale Bedingungen für innovatives Arbeiten bietet», sagt Tanya Ruegg, Partner und Creative Director bei Evolution Design, das für dieses Projekt beauftragte Interior-Design-Studio.

Flexibles und kollaboratives Arbeitsumfeld

Die Bedürfnisse der Arbeitnehmenden haben sich infolge der Pandemie und der anhaltenden Digitalisierung nachhaltig verändert. «New Work ist für uns bei Accenture nicht nur ein Schlagwort, sondern gelebte Realität», sagt Marco Huwiler, Country Manager von Accenture Schweiz. «Unser neuer Standort ist darauf ausgerichtet, ein inspirierendes Arbeitsumfeld zu schaffen, das die Kreativität, Selbstbestimmung und Kollaboration unserer Mitarbeitenden fördert.»

So stehen den Mitarbeitenden verschiedene Arbeitsbereiche zur Verfügung, die auf unterschiedliche Bedürfnisse zugeschnitten sind: von offenen Kollaborationsflächen über Rückzugsorte für konzentriertes Arbeiten bis hin zu modernen Meetingräumen und gemütlichen Coffee-Points. Im Untergeschoss des Standorts an der Sihlstrasse finden sich zudem ein multifunktionaler Sportraum für die Mitarbeitenden, eine Werkstatt für die Entwicklung von Prototypen und ein professionelles Studio für Videoaufnahmen und Streamings. Ein besonderes Augenmerk wurde zudem auf die Bedürfnisse von neurodiversen Mitarbeitenden gelegt, auf welche bei der Planung verschiedener Arbeitsbereiche eingegangen wurde. So wurde beispielsweise auf Akustik, Farbgestaltung oder Pflanzen bei der Gestaltung geachtet.

Technologie live erleben: neues Studio macht generative KI und Cloud greifbar

Auch Technologie spielt am neuen Standort eine prominente Rolle. Im Spengler-Haus eröffnet Accenture ein neues Gen-AI-Studio, in welchem Kunden die beiden Technologien generative KI und Cloud anhand unterschiedlicher Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Banken und Versicherungen, Detailhandel und Life Sciences live erleben können.

«Mit unserem neuen Gen-AI-Studio geben wir Schweizer Unternehmen ein Werkzeug an die Hand, um im globalen Wettbewerb mit den innovativsten Playern Schritt zu halten», so Marco Huwiler. «Wir sind überzeugt, dass Technologien wie generative KI und Cloud der Schlüssel für zukünftiges Wachstum und nachhaltigen Erfolg sind.» (Accenture/mc/ps)