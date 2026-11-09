Accenture: KI-gestützte Bedrohungen rücken Cyberresilienz auf der Schweizer Unternehmensagenda nach oben

Zürich – Eine neue Accenture-Studie zeigt: 52 Prozent der Schweizer Führungskräfte priorisieren Cybersicherheit in den kommenden zwölf Monaten. Gleichzeitig trauen sich 69 Prozent der Schweizer Mitarbeitenden zu, KI-gestützte Bedrohungen zuverlässig zu erkennen.

Grosse europäische Unternehmen verstärken ihre Anstrengungen im Bereich Cybersicherheit und Resilienz. Denn KI verändert sowohl die Bedrohungen, denen Unternehmen ausgesetzt sind, als auch die Instrumente, mit denen sie sich dagegen schützen können. Das zeigt eine neue Studie von Accenture.

Die jüngsten Ergebnisse des «Pulse of Change» ergeben, dass 52 Prozent der Schweizer Führungskräfte Cybersicherheit als hohe strategische Priorität für die kommenden zwölf Monate einstufen. 55 Prozent geben zudem an, dass der Ausbau der Cybersicherheitsinfrastruktur und der Cyberresilienz angesichts des Veränderungsdrucks für ihr Unternehmen wichtiger geworden ist. Im europäischen Durchschnitt liegen die Werte bei 64 beziehungsweise 54 Prozent.

Die Unternehmen lassen dieser Priorisierung konkrete Massnahmen folgen: In der Schweiz integrieren bereits 41 Prozent KI in ihre Cybersicherheitsprozesse, um Bedrohungen zu erkennen, zu untersuchen und darauf zu reagieren. Europaweit liegt der Anteil bei 48 Prozent.

Die weiteren Ergebnisse des «Pulse of Change» deuten auf einen vorsichtigen Optimismus unter europäischen und Schweizer Unternehmen hin. Die Mehrheit rechnet weiterhin mit Wachstum, plant höhere Investitionen in KI und will zusätzliche Mitarbeitende einstellen.

Marco Huwiler, Country Managing Director bei Accenture Schweiz, sagt: «Trotz der zunehmenden Sorgen über Cyberangriffe und KI-Sicherheit legen europäische Führungskräfte bei KI keine Pause ein. Sie sichern KI in hohem Tempo ab und bekämpfen KI mit KI, beispielsweise indem sie Bedrohungen in Echtzeit erkennen oder sich innerhalb von Stunden statt Tagen von Angriffen erholen. Das ist die richtige Antwort. Ja, die Risiken von KI sind real. Doch Stillstand ist ebenso gefährlich, wenn Wettbewerber in anderen Regionen voranschreiten. Cyberresilienz und KI-Sicherheit sind die Voraussetzung für das Vertrauen, das benötigt wird, um KI zu skalieren und ihr Potenzial schneller zu entfalten. Dazu gehört auch der Schutz der physischen Betriebsabläufe, die Fabriken und Lieferketten am Laufen halten. Dies ist besonders wichtig für Europa, das über eine der stärksten industriellen Grundlagen der Welt verfügt.»

Cyberresilienz gewinnt für Unternehmen an Bedeutung

KI-generiertes Phishing und Social Engineering bereiten Schweizer Führungskräften die grössten Sorgen. 60 Prozent nennen diese Bedrohungen als besonders relevant, verglichen mit 55 Prozent im europäischen Durchschnitt. An zweiter Stelle steht die KI-gestützte Entwicklung von Schadsoftware, die 56 Prozent der Schweizer Führungskräfte und 51 Prozent der europäischen Führungskräfte beschäftigt.

Die verschärfte Cyberbedrohung trifft auf ein Umfeld allgemeiner geopolitischer Unsicherheit. Nur 31 Prozent der Schweizer Führungskräfte fühlen sich sehr gut darauf vorbereitet, in den kommenden zwölf Monaten auf geopolitische Veränderungen zu reagieren. Im europäischen Durchschnitt sind es 35 Prozent.

KI-gestützte Bedrohungen erreichen die Belegschaften

Schweizer Belegschaften sehen sich im europäischen Vergleich besser darauf vorbereitet, KI sicher zu nutzen und Risiken zu erkennen: 49 Prozent der Schweizer Mitarbeitenden geben an, bereits eine formelle obligatorische Schulung zu KI-Sicherheitsrisiken und zum sicheren Einsatz von KI erhalten zu haben. Davon sind 62 Prozent der Meinung, dass die Schulung sie sehr gut oder vollständig auf die sichere KI-Nutzung und Erkennung von Risiken vorbereitet hat. Im europäischen Durchschnitt liegen die entsprechenden Werte bei 48 beziehungsweise 53 Prozent.

Entsprechend haben 69 Prozent der Schweizer Mitarbeitenden grosses Vertrauen in ihre Fähigkeit, KI-gestützte Bedrohungen wie KI-generiertes Phishing, Deepfakes und schädliche synthetische Inhalte zu erkennen. Auch hier liegt die Schweiz deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 51 Prozent.

Thomas Holderegger, Security Lead bei Accenture Schweiz, sagt: «Es ist ermutigend, dass 41 Prozent der Schweizer Unternehmen KI bereits in ihre Cybersicherheitsprozesse integrieren. Da sich Bedrohungen in miteinander verbundenen digitalen Ökosystemen schneller und weiter ausbreiten, hängt Resilienz zunehmend von Entscheidungen ab, die getroffen werden, bevor der Ernstfall eintritt. Für die Schweiz bedeutet das: Cybersicherheit muss nicht nur fest in der KI-Strategie verankert sein, sondern auch in der Souveränitätspolitik sowie in den Überlegungen der Geschäftsleitungen zur betrieblichen Kontinuität und zur Widerstandsfähigkeit der physischen Infrastruktur.»

Unternehmen verfolgen weiterhin Wachstum, KI-Investitionen und Neueinstellungen

58 Prozent der Schweizer Führungskräfte erwarten für die kommenden zwölf Monate ein Umsatzwachstum. Europaweit rechnen 69 Prozent mit steigenden Umsätzen. Den grössten Optimismus zeigen das Vereinigte Königreich mit 77 Prozent, Schweden mit 73 Prozent und Frankreich mit 72 Prozent.

Auch die Investitionsbereitschaft im Bereich KI bleibt hoch: 57 Prozent der Schweizer Unternehmen planen, ihre KI-Investitionen im kommenden Jahr zu erhöhen (Europa: 68 Prozent). Gleichzeitig beobachten 60 Prozent die Kosten der KI-Nutzung genauer als noch vor einem Jahr (Europa: 61 Prozent).

Im Bereich Neueinstellungen erwarten 58 Prozent der Schweizer Unternehmen, ihre Belegschaft zu vergrössern. Trotz der Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen von KI auf Einstiegspositionen rechnen 50 Prozent damit, aufgrund von KI mehr Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger einzustellen. In dieser Hinsicht gehört die Schweiz neben Schweden (65 Prozent) und dem Vereinigten Königreich (58 Prozent) zu den optimistischeren Ländern.

Auch bei der Integration von KI in den Arbeitsalltag liegt die Schweiz über dem europäischen Durchschnitt. 46 Prozent der Mitarbeitenden nutzen KI täglich, 62 Prozent geben an, sich üblicherweise zuerst an ein KI-Tool zu wenden, bevor sie eine Kollegin oder einen Kollegen um Unterstützung bitten. Europaweit liegen die entsprechenden Werte bei 37 beziehungsweise 56 Prozent. (Accenture/mc)