Accenture übernimmt akzente und baut seine Kompetenz im Bereich Nachhaltigkeit aus

Zürich – Accenture hat die Nachhaltigkeitsberatung akzente übernommen. akzente unterstützt Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen wie Automobil, Finanzdienstleistung, Energie und Konsumgüter dabei, Nachhaltigkeit fest in ihr Kerngeschäft zu integrieren und einen nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholderinnen und Stakeholdern zu schaffen. Die Bedingungen der Übernahme wurden nicht bekannt gegeben.

Die Nachhaltigkeitsberatung akzente verstärkt Accenture Sustainability Services mit umfassender Expertise in den Bereichen Nachhaltigkeitsstrategien, Nachhaltigkeitsberichterstattung und -kommunikation sowie im Stakeholdermanagement. Anerkannt für sein Leistungsportfolio rund um ESG-Kriterien (Environmental – Social – Governance) und nicht-finanzielle Berichterstattung erweitert akzente Accentures Nachhaltigkeitskompetenzen. Am Hauptsitz in München und einer Niederlassung in Berlin umfasst das Team über 60 Mitarbeitende. Die Übernahme ist auch ein wichtiger Schritt für Accentures Sustainability Value Promise. Das Beratungsunternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit in sämtliche Unternehmensaktivitäten und in die Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern zu integrieren. So will Accenture Einfallsreichtum und führende Ökosystempartner mit Technologie zusammenbringen, um Geschäftswert und nachhaltige Wirkung zu erzielen.

«Unternehmen haben jetzt die Chance, die Art und Weise zu verändern, wie sie Nachhaltigkeit messen, steuern und darüber berichten. Sie können an ihrer Offenlegung und Berichterstattung arbeiten oder aber sie erkennen, dass es sich um eine grundlegende Veränderung handelt, und bereiten die entsprechenden Technologien, Instrumente und Fähigkeiten vor, um erfolgreich zu sein. Denn die zunehmende Regulierung und neue Standards erhöhen den Bedarf an genauen Daten als Entscheidungsgrundlage von Unternehmen in allen Branchen», erklärt Alexander Holst, Leiter des Bereichs Sustainability Services bei Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz. «Mit akzente erweitern wir unsere Möglichkeiten, unsere Kunden bei der Bewältigung dieses Wandels zu unterstützen sowie mehr Wert und Wirkung zu erzielen.»

akzente ist intensiv mit den politischen Rahmenbedingungen vertraut, pflegt gute Beziehungen zu Wissenschaftler:innen und Expert:innen – und ist massgeblich an der Entwicklung globaler Nachhaltigkeitsstandards beteiligt. Dadurch verfügt das Unternehmen über das notwendige Know-how und die Erfahrungen, um Trends schneller zu antizipieren und diese in konkrete Ergebnisse für Kunden umzusetzen.

«Wir freuen uns sehr, dass akzente Teil unseres Teams wird. Mit ihrem umfassenden Fachwissen ergänzen sie unsere Expertise und Services im Kontext Nachhaltigkeit, die wir gemeinsam gestützt auf Technologie und Ideenreichtum weiterentwickeln werden», erläutert Christina Raab, Geschäftsführerin für Accenture in Deutschland, Österreich und der Schweiz. «Unseren Kunden dabei zu helfen, diese Transformation in all ihren Dimensionen voranzutreiben, ebnet den Weg in eine nachhaltigere Wirtschaft und Zukunft für uns alle.»

«akzente steht für nahezu 30 Jahre fundiertes Fachwissen und umfassende Beratungserfahrung in allen Aspekten der Nachhaltigkeit», sagt Sabine Braun, Gründerin und Managing Partner von akzente. «Durch Accentures Grösse und Selbstverpflichtung zu Nachhaltigkeit können wir unsere Leistungen auf neue Kunden über verschiedene Branchen und Regionen hinweg ausweiten. Zudem stehen unseren Mitarbeitenden neue Möglichkeiten offen. Mit unserer vereinten Expertise werden wir Kunden dabei unterstützen, Nachhaltigkeit in ihrem Kerngeschäft zu verankern.»

Accenture Sustainability Services bietet Kunden, die Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft in ihren Unternehmen umsetzen wollen, Dienstleistungen und Lösungen für alle Aspekte unternehmerischer Verantwortung. Dabei werden digitale Investitionen genutzt, um intelligente Organisationen zu schaffen, die in ihrem Kern einen Beitrag für mehr nachhaltiges Wirtschaften leisten. Zusammen mit seinen Ökosystem-Partnern sowie mithilfe neuer Technologien und tiefgreifender funktionaler Expertise treibt Accenture diesen Wandel in grossem Massstab voran. Dabei kommen Instrumente, Technologien und Methoden zum Einsatz, die helfen, Nachhaltigkeitsdaten, -entscheidungen und -leistungen zu integrieren und den Geschäftswert und die nachhaltige Entwicklung effektiv zu messen.

akzente ist Accentures jüngster Schritt, seine Sustainability Services und sein Leistungsportfolio rund um nachhaltiges Wirtschaften weltweit auszubauen. Das Beratungshaus will seine Kunden so unterstützen, ihre internationalen Wertschöpfungsketten resilienter aufzusetzen und Innovationen an der Schnittstelle physischer und digitaler Aspekte von Nachhaltigkeit voranzutreiben. Letzten Monat wurden die Übernahmen von Avieco in Grossbritannien und Greenfish in Frankreich, Belgien und den Niederlanden bekanntgegeben. (Accenture/mc/ps)