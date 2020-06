Acronis ernennt Steven McChesney zum Chief Marketing Officer

Schaffhausen – Acronis, ein Anbieter von Cyberschutz-Lösungen, hat heute die Ernennung von Steven McChesney zum Chief Marketing Officer bekannt gegeben. Mit über 30 Jahren Marketingerfahrung im Technologiesektor kann McChesney auf zahlreiche leitende Positionen zurückblicken, unter anderem bei F5 Networks, Druva und Visio. In dieser neuen Position wird er Acronis dabei unterstützen, das Bewusstsein für die Bedeutung von Cyber Protection zu steigern. Gleichzeitig wird er sich auf die allgemeine Marketingstrategie des schweizerisch-singapurischen Unternehmens konzentrieren.

Derzeit konzentriert er sich auf die Beschleunigung der Umstellung vom klassischen Betrieb (On-Premise) zur Cloud sowie auf die Akquisition und Befähigung von Dienstleistungsanbietern. McChesney baut auf dem Erfolg von Acronis Cyber Protect auf, der wegweisenden Cyberschutz-Lösung des Unternehmens mit einer einzigartigen KI-basierten Integration von Backup, Anti-Malware und Sicherheitsmanagement. Diese marktführende Lösung schliesst die Sicherheitslücken von Lösungs-Patchworks mehrerer Anbieter und ermöglicht es Dienstleistungsanbietern und Kunden, ihre Daten über eine einheitliche Managementschnittstelle zu verwalten und zu sichern.

Erfahrener Fachmann

McChesney verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Marketing für technologische Produkte, im Verkauf und in der Geschäftsentwicklung. Zuletzt war er als VP of Global Marketing für F5 Networks tätig. Davor arbeitete er in verschiedene Positionen für F5, Druva und Visio. Durch seine Zeit bei Midisoft und Egghead Software sowie seine Erfahrungen bei mehreren Agenturen hat er wertvolles Wissen zur Steigerung der Nachfrage in großem Massstab gesammelt. „Steven McChesney bereichert unser Unternehmen mit seinen starken Führungsqualitäten und einem reichen Erfahrungsschatz. Seine Aufgabe wird es sein, unsere globale Führungsposition im Cyberschutz weiter auszubauen und unser Marketing weiterzuentwickeln“, gibt der Gründer und CEO von Acronis Serguei „SB“ Beloussov zu Protokoll.

McChesneys Expertise im traditionellen, digitalen und Partnermarketing wird die Effizienz und das Marketing des weltweit führenden Unternehmens dramatisch verbessern. „Ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Acronis-Team beim Ausbau einer neuen Industriekategorie – dem Cyberschutz. Es ist offensichtlich, dass traditionelle Backup-Praktiken nicht länger ausreichen, was den Cyberschutz ins Spiel bringt. Als Chief Marketing Officer von Acronis plane ich, die Bekanntheit dieses revolutionären Ansatzes in der Industrie zu steigern“, so McChesney. (Acronis/mc/ps)