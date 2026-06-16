Adnovum bringt KI-gestütztes Underwriting von Sixfold in die Schweiz

Zürich – Adnovum geht eine Partnerschaft mit Sixfold ein, einem Anbieter von KI-Lösungen für das Underwriting in der Versicherungsbranche. Damit erweitert Adnovum ihr Angebot für Schweizer Versicherer um eine Lösung, die Underwriting-Prozesse effizienter gestaltet und sich in bestehende Systemlandschaften integrieren lässt.

Die Lösung von Sixfold ermöglicht es Versicherern, eingehende Anfragen automatisiert zu verarbeiten. Dabei strukturiert sie die Daten, bewertet den Risikoappetit und generiert Empfehlungen auf Basis bestehender Underwriting-Richtlinien. Typische Anwendungsfälle sind die automatisierte Beurteilung standardisierter Geschäftsrisiken, bei denen grosse Datenmengen effizient gesichtet und verarbeitet werden müssen. Ziel ist es, Underwriterinnen und Underwriter von administrativen Aufgaben zu entlasten und ihnen mehr Zeit für fachlich anspruchsvolle Entscheidungen zu geben.

KI als Unterstützung im Tagesgeschäft

Im Rahmen der Partnerschaft übernimmt Adnovum die Implementierung und Integration der Lösung bei Schweizer Versicherern. Das Unternehmen bringt dabei seine langjährige Erfahrung in der Digitalisierung regulierter Geschäftsprozesse sowie in der Modernisierung von Kernsystemen in der Versicherungswirtschaft ein. «Viele Versicherer suchen derzeit nach konkreten Möglichkeiten, KI sinnvoll in ihre Prozesse einzubinden – nicht als Pilotprojekt, sondern als produktive Unterstützung im Tagesgeschäft», sagt Dr. Christian Straube, Head of Industry Insurance bei Adnovum. «Mit Sixfold ergänzen wir unser Angebot um eine Lösung, die sich in bestehende Abläufe integrieren lässt und einen klaren Mehrwert für das Underwriting bietet.»

Wachsende Präsenz in Europa

Mit der Partnerschaft baut Sixfold seine Präsenz in Europa aus. «Die Schweiz ist für uns ein Einstiegsmarkt mit grossem Potenzial», sagt Roger Ferrandis, Head of Partnerships bei Sixfold. «Adnovum verbindet fundiertes Versicherungs-Know-how mit starker Umsetzungskompetenz. Gemeinsam unterstützen wir Versicherer dabei, ihre Prozesse schneller und effizienter zu modernisieren.» (Adnovum/mc/ps)