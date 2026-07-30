Revolut kooperiert mit OpenAI und bringt ChatGPT Go zu Millionen von Kunden

Berlin – Revolut, die globale Fintech-Plattform mit mehr als 75 Millionen Kunden, hat eine Partnerschaft mit OpenAI angekündigt, um ChatGPT Go zu Millionen von Privatkunden zu bringen. Die Zusammenarbeit – je nach Tarif bis zu 12 Monate kostenlos – spiegelt Revoluts Engagement wider, durch seine Tarife einen noch grösseren Mehrwert zu schaffen und Kunden Zugang zu den Tools zu geben, auf die sie sich am meisten verlassen.

Fast eine Milliarde Menschen nutzen ChatGPT jede Woche, um zu denken, zu lernen, zu gestalten und Dinge in Beruf und Alltag zu erledigen. Da Künstliche Intelligenz immer tiefer in die Art und Weise eingebettet wird, wie Menschen arbeiten und alltägliche Aufgaben bewältigen, suchen Kunden zunehmend nach Möglichkeiten, diese Tools ohne Einschränkungen zu nutzen. Indem Revolut ChatGPT Go in sein Ökosystem integriert, hilft es dabei, den Alltag seiner Kunden noch stärker zu bereichern.

Mit ChatGPT Go können Revolut-Kunden nun deutlich höhere Nutzungslimits, mehr Datei-Uploads, Dokumentenanalyse, Bildgenerierung und Memory-Funktionen freischalten. Ob beim Recherchieren von Käufen, Planen von Reisen, Organisieren von Alltagsaufgaben oder der Führung eines Unternehmens – Kunden von Revolut können KI nahtloser nutzen, ohne an die Grenzen des kostenlosen Tarifs zu stossen. Dieser neue Zugang kommt unmittelbar nach der Einführung von OpenAIs bisher leistungsfähigster Modellfamilie, GPT 5.6.

Je nach Tarif können Privatkunden bei Revolut ChatGPT Go bis zu 12 Monate lang kostenlos nutzen. Eine vollständige Übersicht der Berechtigung und Zeiträume:

Ultra : 12 Monate kostenlos + ein 12-monatiger Buddy Pass

: 12 Monate kostenlos + ein 12-monatiger Buddy Pass Metal : 12 Monate kostenlos

: 12 Monate kostenlos Premium and Revolut Pro : 6 Monate kostenlos

: 6 Monate kostenlos Plus und Standard: 3 Monate kostenlos, im Rahmen einer Sonderaktion

Tara Massoudi, Partner und General Manager für Premiumprodukte bei Revolut, sagt: „Wir möchten unsere Kunden mit Tools stärken, die ihren gesamten Alltag begleiten und dabei über das Finanzielle hinausgehen. Wir haben ein umfangreiches Portfolio aufgebaut, das sie beim Reisen, Arbeiten, Vernetzen und der Gesundheitsvorsorge unterstützt. Heute ist KI kein Nice-to-have mehr, sondern im Alltag unverzichtbar. Indem wir mit OpenAI kooperieren und unseren Kunden ChatGPT-Tarife anbieten, befreien wir sie von einer Vielzahl monatlicher Rechnungen und geben unseren Nutzern ununterbrochenen Zugang zu den besten Produktivitätstools der Welt. Das ist es, was ein erstklassiges Banking-Erlebnis leisten sollte.»

Emmanuel Marill, Managing Director, EMEA, bei OpenAI kommentiert: „Wir freuen uns, mit Revolut zusammenzuarbeiten und ChatGPT Go zu Millionen von Kunden weltweit zu bringen, damit sie KI nutzen können, um ihren Alltag zu erleichtern – von der Organisation administrativer Aufgaben und der Reiseplanung bis hin zum Lernen und Gestalten. Durch diese Partnerschaft werden noch mehr Menschen noch mehr aus KI herausholen können.»

Indem Revolut mehrere Premium-Services in einer einzigen Mitgliedschaft bündelt, hilft es seinen Kunden, ihr Abonnement-Management zu vereinfachen und gleichzeitig einen grösseren Gesamtwert zu bieten. Das aktuelle Abonnement-Portfolio von Revolut repräsentiert einen Gesamtwert von 4.100 Euro pro Jahr1 in den Bereichen Reisen, Transport, Gesundheit, Fitness, Lernen, Kreativität und Unterhaltung und ermöglicht Kunden, über einen einzigen Revolut-Tarif einen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen.

ChatGPT Go wird in den kommenden Wochen für Revolut Plus- und Standard-Nutzer eingeführt. Für alle anderen kostenpflichtigen Tarife und Revolut Pro ist es ab heute verfügbar. (Revolut/mc/hfu)



1Dieser Wert entspricht dem Gesamtwert aller im Ultra-Tarif enthaltenen Abonnements.