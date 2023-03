Adnovum-Event: The Rise of Digital Identity

Die Welt der digitalen Identitäten entwickelt sich rasant und bringt massive Veränderungen für die Gesellschaft, Unternehmen und die öffentliche Verwaltung mit sich – von E-ID über selbstverwaltete Identitäten bis hin zur kommerziellen Nutzung persönlicher Daten.

Wir laden Sie ein zur Podiumsdiskussion «The Rise of Digital Identity: What are the Implications for Business, Government and Society» am 17. März 2023 von 11.00 bis 12.00 Uhr. Der Anlass wird hybrid in englischer Sprache durchgeführt: Am Adnovum Hauptsitz in Zürich und online. Anmeldung und weitere Informationen unter folgendem Link.

Vier Expertinnen und Experten werfen einen kritischen Blick auf ethische und rechtliche Fragestellungen zu Datenschutz, Sicherheit und Dateneigentum und diskutieren die Auswirkungen digitaler Identitäten auf die Zukunft von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft.

Podiumsgäste

Olivier Pallière – Principal Security Engineer, Adnovum

Urs Fischer – Head of Business Development & Innovation, Health Info Net

Christian Heimann – Digital Identity Expert, Project E-ID, Fedpol

Katrin-Cécile Ziegler – Digital Economist, Keynote Speaker, Lecturer for Digital Ethics

Moderation: Nathalie Gratzer – Project Manager National Strategy for the Protection of Switzerland against Cyber Risks, FONES

Im Anschluss an das Podiumsgespräch können den Expertinnen und Experten im Rahmen eines Brown Bag Lunchs weitere Fragen gestellt werden. (Adnovum/mc/ps)