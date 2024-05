Adnovum investiert in nachhaltiges Wachstum

Zürich – Das Schweizer Software-Unternehmen Adnovum blickt auf ein solides Geschäftsjahr zurück. Die Firmengruppe erreichte im vergangenen Jahr einen Umsatz von über CHF 110 Mio. und bestätigte damit ihre starke Position in der Bereitstellung von Enterprise-Lösungen für Organisationen mit hohen Anforderungen an Cybersecurity, Datenschutz und Benutzerfreundlichkeit. Parallel dazu wurde das Angebot an Managed Services in den Bereichen IAM, Security und Cloud weiter ausgebaut.

Die Adnovum-Firmengruppe erzielte trotz internationalem Wettbewerbsdruck einen Umsatz von über CHF 110 Mio. Als Basis für weiteres Wachstum investierte das Unternehmen durch die Weiterentwicklung seiner Mitarbeitenden und Neuanstellungen in den Ausbau von Kompetenzen im Kerngeschäft. Ende 2023 beschäftigte die Gruppe an sieben Standorten insgesamt 700 Mitarbeitende.

Cybersecurity – zunehmende Komplexität

Angesichts der zunehmenden Komplexität und wachsenden Abhängigkeit von IT-Infrastrukturen sowie der steigenden Risiken und regulatorischen Anforderungen ist Cybersecurity für jedes Unternehmen geschäftskritisch. Die Nachfrage nach Security Services zur Analyse und Stärkung der Cyber-Resilienz nahm 2023 weiter zu. Ebenfalls stark nachgefragt wurden Beratungsdienstleistungen zur Vorbereitung auf die Einführung des neuen Datenschutzgesetzes (revDSG) per 1. September 2023.

Identity und Access Management bleibt zentral

Eine sichere und konsequent umgesetzte Identitäts- und Zugriffsverwaltung ist von zentraler Bedeutung für die Sicherheit. Die Nachfrage nach Lösungen für die Identitäts- und Zugriffsverwaltung nahm 2023 insbesondere in Branchen mit sicherheitskritischen Daten sowie bei Behörden erneut deutlich zu. Adnovum engagierte sich bei der Pflege der IAM-Management-Infrastruktur des Bundes und unterstützte diverse Behörden mit Sicherheitskonzepten und Evaluationen bei der Vorbereitung der Einführung der E-ID. Im September 2023 wurde Adnovum für ihre Identity- und Access-Management-Lösungen von One Identity mit dem «EMEA Central Partner of the Year»-Award ausgezeichnet. In Singapur hat sich Adnovum eine Nische geschaffen, indem sie Unternehmen über eine Reihe von Singpass-APIs die nahtlose Integration ihres Identity Managements in behördliche E-Services ermöglicht. Dies unterstreicht einmal mehr die Kompetenz des Unternehmens in der Implementierung von Identity-Management- und Sicherheitslösungen für Unternehmen und Organisationen.

Versicherungen – Digitalisierung nimmt Fahrt auf

Auch bei Schweizer Versicherern steht die sichere Digitalisierung zuoberst auf der Agenda. Auf grosses Interesse stiess die vom Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der HSLU in Zusammenarbeit mit Finnoconsult und Adnovum realisierte Studie «Digital Insurance Experience». Die Studie zeigt anhand eines Rankings den Digitalisierungsgrad der Schweizer Versicherer und die digitalen Lösungen und Prozesse auf, mit denen sich die Branche zurzeit befasst. Mit ihrer zweiten Durchführung konnte sich die Studie als Digitalisierungsbarometer in der Branche fest etablieren.

Conversational AI – neuer Schub im Kundenservice

Die Nachfrage nach Conversational-AI-Lösungen für den Kundenservice verzeichnete 2023 ein neues Hoch. In enger Zusammenarbeit mit Partnern wie Spitch, Google und Microsoft entwickelte Adnovum 2023 Virtual Assistants für die Kundenbetreuung bei Banken, Versicherungen und Behörden. Dabei zeigte sich einmal mehr, dass reines Technologie-Know-how für die Implementierung wertschöpfender AI-Lösungen im Enterprise-Umfeld nicht genügt. Voraussetzung für das Gelingen von Conversational-AI-Projekten ist ein umfassendes Verständnis von Themen wie Conversational UX, Security, Compliance und Datenschutz.

Conversational-AI-Lösungen der neuen Generation mit Generative AI bieten integrierte Unterstützung entlang der gesamten Customer Journey. Virtual Assistants stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um häufig gestellte Fragen zu beantworten und einfache Prozesse im Selfservice abzuwickeln. Bei komplexeren Anliegen wird ein geeigneter Agent vermittelt oder auch gleich ein Rückruf mit einem Agenten vereinbart, wie etwa bei der neuen Lösung der CSS Versicherung. Im Contact Center unterstützt und entlastet Conversational AI die Berater bei der Vorbereitung von Kundengesprächen, übernimmt einfache administrative Aufgaben und liefert im Kundendialog in Echtzeit relevante Informationen und Empfehlungen.

Transport und Logistik – Master-Titel, Gold und Silber für die Mobility App

Viel Publizität erhielt Adnovum 2023 für die Entwicklung der neuen App von Mobility: Die App gewann nicht nur den Master-Titel von Best of Swiss Apps, sie wurde auch mit Gold in den Kategorien «Design» und «UX & Usability» sowie Silber in der Kategorie «Functionality» ausgezeichnet. Adnovum hat damit gezeigt, dass sie auch im Bereich Transport und Logistik, wo der Zeitfaktor oft entscheidend ist, Lösungen bereitzustellen versteht, die in allen Qualitätsaspekten überzeugen.

Ausblick 2024 – Bekenntnis zum Kerngeschäft

Im laufenden Jahr wird die Fokussierung aufs Kerngeschäft weiter geschärft und das Angebot an Managed Services in den Bereichen IAM, Security und Cloud ausgebaut. Adnovum CEO Thomas Zangerl: «Wir wollen unsere Ressourcen auf jene Bereiche konzentrieren, in denen wir über langjährige Expertise und herausragendes Know-how verfügen. Damit können wir uns von unseren Mitbewerbern abheben und unseren Kunden einen klar erkennbaren und differenzierenden Mehrwert bieten.»

Adnovum investiert gezielt in bestehende und neue Partnerschaften in den Bereichen Cloud, Conversational AI und innovative Lösungen für Banken und Versicherungen, um sich neue Marktsegmente zu erschliessen. So wurde Anfang Jahr eine strategische Partnerschaft mit Squirro lanciert, um innovative Lösungen mit Generative AI für Banken, Versicherungen und Behörden anzubieten. Auch die Zusammenarbeit mit dem global tätigen Unternehmensberater Simon-Kucher & Partners wird weiter intensiviert.

Technisch liegt der Fokus im weiteren Ausbau von Know-how und Praxiswissen im Einsatz von künstlicher Intelligenz und Cloud-Lösungen. Die Kompetenzen im Umgang mit Generative AI werden weiter ausgebaut, um über Virtual Assistants mit Selfservice-Angeboten und für die Unterstützung im Contact Center eine nahtlose User Experience zu bieten. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Software-Entwicklung. Virtuelle Assistenten sollen Mitarbeitende in allen Phasen des Software-Entwicklungszyklus› unterstützen, von der Anforderungsanalyse bis zum Testing. (Adnovum/mc)